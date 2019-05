Publicista Juraj Hrabko o prezidentovi Kiskovi: Zdá se mi, že míří vysoko, ale z vysoka spadne a bude to bolet

Dosluhující prezident SR Andrej Kiska prohlásil, že to na Slovensku vypadá, jako by to byl mafiánský stát. Uvedl to v rozhovoru pro německy deník Die Welt v souvislosti s vraždou novináře Jána Kuciaka. Premiér Peter Pellegrini vyzval prezidenta, aby přestal poškozovat dobré jméno své vlasti. Kiska na kritiku Pellegriniho reagoval slovy, že před zlem netřeba zavírat oči, ale bojovat s ním.

Hrabko v rozhovoru pro TABLET.TV uvedl , že v celé této situaci vidí výhradně stranický přístup Kisky, kterého za předsednictva naváděli, že stojí v čele mafiánského státu.

„Chce založit stranu, to není žádné tajemství. A nyní se snaží prezentovat, jak je zde všechno špatné, jak je zde mafiánský stát a nic nefunguje. Samozřejmě, problémy všichni dobře známe, mluvíme o nich každý týden i v této debatě. Nikdo netají, že jsou zde problémy, ale mají se řešit doma,“ řekl Hrabko.

Takovou radikální rétoriku podle něj v zahraničí neukazoval ani Michal Kováč, ani Ivan Gašparovič a ani Rudolf Schuster.

„Neznám žádného jiného prezidenta, který by se stejně jako Andrej Kiska snažil vytvářet špatnou pověst Slovenska v zahraničí. I proto jsem tam vsunul ten stranický úhel pohledu. Připadá mi to tak, že pan Kiska říká, že všechno je špatné a nanic, a že já jako straník přijdu a vše vyřeším. Zdá se mi, že míří vysoko, ale z vysoka spadne a bude to bolet,“ uzavřel věc Hrabko.

Předpovědi o tom, jakou prezidentkou bude Zuzana Čaputová, Hrabko dělat nemíní: „Politickou práci ukáže až teď, po složení slibu,“ shrnul.