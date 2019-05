Mediální analytik Fencl: I borci ze CNN budou koukat se spadlými bradami, jakými metodami ČT v Česku balamutí lidi

Jiří Fencl se domnívá, že v současné době jsou obavy o nezávislost veřejnoprávních médií oprávněné. Podle jeho názoru také zesilují tlaky snažící se ovlivňovat a omezovat činnost médií veřejné služby.

„Dokonce si myslím, že nezávislost těchto médií je již zničena. Za těch třicet let, a zejména od TV krize z přelomu let 2000 a 2001, byl České televizi vyoperován životně důležitý orgán. Tím je kontrolní mechanismus,“ řekl.

Dle analytika jde zaprvé o to, že se politici ČT zcela bojí, stejně jako tomu bylo v minulosti, a tak jí raději „nadbíhají a žerou jí nastolovaná témata a nechtějí jí dělat problémy, protože poslancování bez zodpovědné práce pro občany je zkrátka bezva lehároš“.

Míra nezávislosti veřejných médií je však dle Fencla velmi důležitým bodem. Nezávislost České televize ale ohodnotil velmi nízce – na úrovni nula celá jedna. „Vidíme to nejlépe na odporu, s jakým redaktorstvo ČT přistupuje k ruským médiím. Rusové mají od nátury na mnoho věcí zcela odlišné názory než tzv. Západ, ale ČT nevychází z ruských zdrojů, ale výhradně ze západních.

A kam to vede? Jeden z jejích redaktorů nedávno plédoval za agenturu Bloomberg i přesto, že postižené subjekty její tvrzení v článku popřely. Jednalo se o Huawei a Vodafone. Tento redaktor na kritické komentáře pod svým statusem na Twitteru reagoval tím, že to přece napsala agentura Bloomberg: „Legrační to být může. Jen to zatím pořád Bloomberg ani nevzal zpátky, ani nestáhl zprávu ze stránky. A ještě jednou to zopakuji – Bloomberg.“ Tento veřejnoprávní TV pracovník je držitelem Novinářské ceny, Ceny Ferdinanda Peroutky a ceny Magnesia litera,“ vysvětlil Fencl.

V rozhovoru zaznělo i to, že TV Prima chystá nový zpravodajský kanál s licencí od CNN. Sice toto překvapivé spojení vzbuzuje rozpaky, a hlavně velké diskuse, ale mediální analytik vidí plány Primy docela pozitivně:

„Myslím, že i borci ze CNN budou koukat se spadlými bradami, jakými metodami se v Česku zejména skrze ČT balamutí lidi. Ať si sami vyzkoušejí, jak se v české kotlině daří lži,“ uzavřel věc Fencl.