Je Babiš nový Orbán? Pro německý tisk asi ano

Kdy jste, vážení čtenáři, naposledy slyšeli o maďarském premiérovi Viktoru Orbánovi? Pár týdnů už to bude. Zlý muž východní Evropy provokuje staré bruselské elity. Ty mu vyhlásily, zatím jen mediální, válku. Důvod? Má jiný, nekompromisní postoj k migraci a vměšování cizích oligarchů do státních záležitostí nezávislých států - řeč je o panu Sorosovi.

Lidé jako končící šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker , německá kancléřka mířící na odpočinek Angela Merkelová a málo populární francouzský prezident Emmanuel Macron se Orbána bojí. Ve volbách do Evropského parlamentu může nadělat paseku. Společně s italským ministrem vnitra Matteo Salvinim jsou zářným příkladem, že zastánci alternativního pohledu na EU nejsou jen tlučhubové kritizující liberální unijní systém z opozičních lavic a rýžující hlasy jednoduchými formulkami. Mají moc, mají vliv a mají popularitu nejen u voličů ve vlastních zemích.

Jsou proto nebezpeční. Jakákoliv zmínka o Orbánovi nebo Salvinim, třeba ta nejšpinavější, oběma pánům dělá reklamu. Proto se alespoň německá média zaměřila na nový cíl. Na českého premiéra Andreje Babiše.

Vypadá to tak, že z Babiše chtějí udělat nového Orbána. Špatného hocha z východní Evropy, který zneužívá unijní peníze a domácí liberální kavárna ho nenávidí. Ne, že by na tom asi nebylo něco pravdy. Babišovým kritikům poskytuje munici kauza Čapí hnízdo. Není ale tak trochu ubohé, že si někteří západní politici a jejich média dělají předvolební kampaň na slabším politikovi z eurorealistické země?

Nechvalně známá německá televize ZDF se ve svém satirickém pořadu Heute Show věnovala českému premiérovi. A jak! Moderátor použil fotomontáž, na níž Babiše zobrazil jako polonahého rappera s řetězy na krku a přirovnal ho k rumunským politikům, kteří si uždibují kousky z unijních dotací. Novinář obvinil Babiše z toho, že je miliardář a má premiérský úřad jen jako koníček.

V pořadu zaznělo, že východoevropské vlády, mezi které moderátor přiřadil Česko , škodí vlastním občanům. Jinými slovy Babiš škodí Čechům. To byla hezká munice pro pondělní několikatisícovou demonstraci liberální kavárny proti politice vlády a Andreji Babišovi, která proběhla na pražském Staroměstském náměstí.

Rádi bychom zdůraznili, že Andrej Babiš není svatoušek. A je jím snad Kalousek nebo Pospíšil? Babišovi ani nesedí rádoby převlek českého Donalda Trumpa. Ta rudá čepice s nápisem „Silné Česko“ není šik. To ale zahraničním médiím nedává oprávnění, aby do českého premiéra šila a dělala tím kampaň svým politikům.

Popírá snad Babiš demokratické hodnoty v Česku? Je Babiš diktátor s rukama od krve? Možná takový dojem má západní tisk. Podle Indexu demokracie liberálního magazínu The Economist je na tom Česko z tohoto hlediska lépe než kolébka demokracie Řecko.

K českým politikům ať se vyslovují čeští voliči. Ti alespoň podle nejčerstvějších průzkumů mají jasno. Volby, ty do Poslanecké sněmovny i Evropského parlamentu, s přehledem vyhrává Babišovo hnutí ANO. Sám premiér vede žebříček popularity parlamentních politiků.

Ono to také může vypadat jako pomsta za to, že Česko táhlo za jeden provaz s Maďarskem a dalšími státy, které rozhodně odmítly podsouvaný plán na povinné přerozdělování uprchlíků podle kvót.

„Skoro bych si myslela, že německý tisk tím chce panu premiérovi nahrát nějaké politické body. Ví velmi dobře, že europoslanci ANO budou v klubu Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), tedy nejvíce eurohujerském a probruselském klubu, a tak je pro Brusel příjemné, aby si část českých voličů myslela, že ANO je vlastenecká strana, tak jak se nyní pan premiér v Čechách tváří, a dala mu hlasy místo skutečných protibruselkých vlasteneckých stran, jako je třeba Česká Suverenita. Prostě doma se vlk nažere a Brusel zůstane celý,“ naopak říká pro Sputnik Jana Volfová, předsedkyně strany Česká Suverenita a dříve vlivná poslankyně ČSSD.

Známá politička si myslí, že se na Západě opravdu bojí států Visegrádské čtyřky. A mají proč!

„Ano, německý korektní tisk se bojí Visegrádu a bojí se oprávněně. Lidé v těchto zemích už nechtějí jíst druhořadé potraviny a pomáhat tak zemědělství Francie. Nechtějí vyrábět elektřinu a levně jí prodávat na Západ a sami jí doma draze platit. Nechtějí už stále poslouchat diktát Bruselu, tedy Německa a Francie, proto budou volit jinak než politicky korektní voliči Německa. A to je moc dobře. Německo se bojí, že ztratí svůj vliv v Evropském parlamentu a tím se zhorší jeho ekonomická situace. Chtělo by nadále diktovat to, co se hodí jemu a ví, že to tak po evropských volbách už nemusí být,“ říká předsedkyně strany Česká Suverenita.

