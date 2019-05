Štětina pomlouvá 9. květen v Moskvě. Komentář očitého svědka o tom, jak to ve skutečnosti bylo

Sputnik hovořil s velitelem spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír pplk. v.v. Ing. Ivanem Kratochvílem.

Jak byste okomentoval prohlášení pana Štětiny?

Kratochvíl: Senátor (mandát senátora Jaromíra Štětiny skončil, když se stal evropským poslancem - red.) dělá z lidí hlupáky. Můj dojem, jako přímého účastníka oslav v Moskvě, je naprosto opačný. Bavíme se o oslavách vítězství protihitlerovské koalice, protinacistického spojenectví Sovětského svazu, Velké Británie a USA.

Mluvíme o vítězství ve válce, která stála miliony životů především slovanských národů, nejvíce však Rusů. Jaký jiný duch, než podle názoru senátora „militaristický“, by tato oslava měla mít? Politika a diplomacie zklamala, expanzi hitlerovského Německa nezabránila, válka byla poslední řešení. Nebo nám snad chce senátor podsunout myšlenku, že se slovanské národy neměly bránit, že se měly nechat vyhladovět a vyvraždit? Opakuji: Můj dojem, je naprosto odlišný od toho, co říká poslanec Evropského parlamentu Jaromír Štětina. To byla srdečná, neformální oslava života, vítězství přirozeného lidského řádu nad otroctvím a zmarem. Viděl jsem na ulicích Moskvy tisíce skutečně srdečných lidí, vděčných jejich předkům za vítězství.

Přehlídka na Rudém náměstí, slavnosti na Poklonné hoře v blízkosti muzea vítězství, vše bylo prodchnuto upřímností, čistými pocity, byl jsem opravdu nadšený a hrdý, že jsem v tuto chvíli mezi Rusy. Ano, významným prvkem oslav je vojenská přehlídka. Přehlídka, která ukazuje účast nejen vojenských útvarů, ale i občanských hnutí a jejich odhodlání a odhodlání Ruska nedopustit opakování něčeho tak strašného, jako tahle válka byla. O tom, že možnost opakování války v Evropě je vysoká, svědčí i zvěrstva páchaná nacistickými pohrobky z Azova na Donbasu, které Štětina tak vřele podporuje.

V kolonách demonstrantů v Rusku bylo možné vidět portréty Stalina jako symboly boje a vítězství nad nacistickým Německem. Ale pro pana Štětinu jsou Stalin a Hitler stejní zločinci, oba jsou vinni ze zahájení války. Co na to říkáte vy?

© Sputnik / Vladimír Franta Sputnik viděl Noční vlky v Bratislavě, Brně a Praze připomínat vítězství SSSR nad nacismem

Štětina se snaží svou adoraci nacismu zlidštit. Protože přímá glorifikace Hitlera by mu u národa neprošla, snaží se ho očistit tím, že ho klade na roveň Stalinovi . Přitom každý jenom trochu objektivnímu student historie rozumí, že jejich role v dějinách je naprosto opačná. Hitler za pomoci světového velkokapitálu znovu postavil Německo do role evropské mocnosti, aby mohl ovládnout území Ruska (Sovětského svazu). Doktrína Drang nach Osten mu byla drahá. Stalin naopak dokázal provést průmyslovou revoluci, která v Evropě probíhala přes 100 let, za jedno desetiletí. Díky tomu dokázal Sovětský svaz náporu německých vojsk odolat. Ano, industrializace a kolektivizace nebyla jednoduchá a stála mnoho obětí. Bez ní by ale Sovětský svaz nepřežil. Podsouvání myšlenky, že Stalin se podílel na rozpoutání 2. světové války, je nehorázná manipulace, řekl bych přímo lež.

Když posuzujeme oslavy Dne vítězství v Rusku z publikací v českých médiích a podle toho, co jste viděl na vlastní oči, je v tom rozdíl?

Je v tom bohužel velký rozdíl. Česká media uveřejňují pouze střípky, ale tak, že duch oslav, to nadšení a všelidové odhodlání, které tyto oslavy provázejí, se mezi lidi nedostalo. V Moskvě jsem potkal nejen Moskvany, ale i Mongoly, Slováky, Bulhary, dokonce i herce Stevena Seagala. Všechny nás spojovala úcta k těm, kteří nám vybojovali svobodu, a štěstí, že jsme tady a můžeme každý z nás něco udělat pro lepší život náš i našich blízkých. Vím, že toto nadšení bude pro spoustu lidí zcela nepochopitelné. Realita v České republice je, bohužel pro nás, mnohem šedivější a depresivnější. Kdyby česká média informovala pravdivě, byli by lidé jako Štětina a jejich chlebodárci dávno posláni na smetiště dějin.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce