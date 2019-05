Staromák: „Přestaňme si přeměřovat p*ndíky!“ Požádali jsme Janu Volfovou o komentář

Aneb nazývejme věci pravými jmény, neboli když gól není gól, nýbrž „kus“…

„Dostali jsme 3 kusy (góly)“. Znělo z tribuny na Staroměstském náměstí. Hnutí bylo na tuto eventualitu připraveno. Zatímco se účastníci shromáždění postupně scházeli – někteří evidentně chtěli dokoukat hokej – na velké obrazovce běžely velice řemeslně dobře zpracované agitační klipy, které si kladly za cíl zcela znemožnit Andreje Babiše, vylíčiv ho jako paranoidního člověka, který uvěřil bludu, že stojí vprostřed konspirace namířené proti němu. Aby nikdo z přítomných nepochyboval, v jednom z klipů bylo použito jako persvazivního prostředku maňásků. Člověk by se téměř neubránil srovnání se světskými historickými hrami na náměstích. Klipům však dominoval 5minutový a 5 měsíců starý záznam řeči Dominika Haška, hokejisty, z Václavského náměstí: „Co nás stmelovalo? Národní hrdost. Byli jsme vynikající parta.“ Neboli hokejisté přivezli zlato – vítězství nad Rusy z Japonska. Tuto informaci bylo třeba připomenout, kdyby zápas s Ruskem 13. 5. dopadl v neprospěch české strany, kdyby byly vstřeleny do české branky 3 kusy. Jinými slovy – dokonalá příprava hnutí Milion chvilek pro demokracii.

© Sputnik / Vladimír Franta Demonstrace proti Marii Benešové, 13. května, Praha

Když Rusko není Rusko, ale tak trochu Německo, když vlajka SSSR je „ruská vlajka“…

„Dominátor“ v klipu vzpomenul Aloise Hudce, který po cvičení na kruzích na Olympiádě v Berlíně roku 1936 získal zlato. Na tribuně přitom „…seděl Adolf Hitler. A Hudec byl přitom neárijec…“ Hašek vzápětí v této souvislosti řekl, že Věra Čáslavská vyhrála 4 zlaté v Mexiku. „Bylo to těsně po okupaci (invazi)… Na několik vteřin dokázala odvrátit hlavu od ruské vlajky, která šla také nahoru. Nedovedete si představit, jak za to příští dobu trpěla. Nelze zapomenout na československé mužstvo v roce 1969 ve Švédsku, kdy si kluci přelepili komunistické hvězdy na prsou a dvakrát porazili mužstvo SSSR. To byly velké okamžiky naší historie, kdy se spojily hrdost a osobní odvaha. Klobouk dolů!“

© Sputnik / Vladimír Franta Demonstrace proti Marii Benešové, 13. května, Praha

„Na Hradě je ruskej šváb. Na vládě podkarpatská estébácká krysa.“ (Nápis na jednom z transparentů)

Na tribuně promluvil Petr Pithart. Ten přirovnal politický systém k orloji, ve kterém nesmí selhat ani jedno kolečko soukolí. Pithart se ohradil proti jakési erozi našeho systému („drolení kamínků“), ke které dochází díky nezdravé intervenci premiéra Babiše do systému. Pithart dále řekl: „My všichni ve veřejném životě hrajeme hru ‚Vadí nevadí'. My voláme už nějaký čas – Vadí. Nám to vadí! (Dav skanduje: „Nám to vadí!“). Znáte přece tu hru. Každý musí něco obětovat, dát něco do placu. My dáváme náš čas a přicházíme na náměstí…Sepisujeme spolky, zpevňujeme občanskou společnost. Premiér, který vládne zemi (sám) ve stavu mezi obviněním a žalobou, to je to, co nám velmi vadí!“ (Dav skanduje: „Nám to vadí!“)…Držme se ústavy, ať zítra ji můžeme vylepšit.“ Na jednom z transparentu šlo číst – „Na Hradě je ruskej šváb (jeden z druhů brouků se přímo jmenuje rus domácí, pozn.). Slovo „podkarpatská“ má jistě opět evokovat Rusko. Čtenář si jistě vzpomene, že synonymem k Podkarpatské Rusi je spojení Zakarpatská Ukrajina. Reportér Sputniku se snažil poté pochopit jeden z transparentů. Vyobrazení: v žlutém poli obilí, na pozadí modrého nebe, vykukuje Andrej Babiš a má na hlavě čapí hnízdo. Na této alegorii, resp. v konstelaci Babiš na pozadí stylizované ukrajinské vlajky, se skví nápis – „Načapán“… Názory čtenářů přivítáme v komentářích… Petr Pithart na závěr svého proslovu ještě řekl: „Když to bude zapotřebí, na shledanou na Václaváku!“ (Dav skandoval: „My tam budem!“) „Poznávací heslo: „Nám to vadí!“ (Dav skanduje: „Nám to vadí!“). Do potlesku náměstí bylo oznámeno, že se ve čtvrtek chystá studentská stávka „Vyjdi ven“. Má se odehrát ve znamení zápasu o nezávislou justici. Vedle řečníka Pitharta hovořil i Jiří Černý či Mikuláš Minář. Zatímco Jiří Černý citoval z „militantní“ písničky Voskovce a Wericha, že „než si něco nechat líbit, to se radši bude prát…“, pořadatel zdůraznil, že protesty proti premiérovi a ministryni spravedlnosti běží ve 130 obcích ČR: „Z mnoha stran se na nás valí, že nevíme, co chceme, že naše protesty nemají smysl. Nic vážného prý nehrozí a naše protesty stejně nic nedokáží…Říkají, že to celé platí Soros, že jsme každému z vás zaplatili 2500 Kč za to, že tu jste atd. Nejlepší odpovědí na všechny tyto pomluvy jsou desetitisíce lidí po celé zemi a také fakt, že naše společné úsilí začíná nést výsledky. Podařilo se otevřít důležitou debatu o naší justici. Díky našemu společnému úsilí naší justici nečeká žádné zemětřesení. Vláda vedená trestně stíhaným premiérem, by se v justici neměla pouštět do žádných velkých akcí. Musíme vytrvat, a dotáhnout naše úsilí do konce.“ Načež se náměstí dozvědělo, že pak náš politický systém konečně dozraje. Na náměstí dav mnohokrát skandoval „Demisi-demisi-demisi!“ Z tribuny zaznělo, že justice není jediným problémem naší země. Tím se zasel do vědomí zúčastněných impuls, že od teď je možné vyjít na náměstí kdykoli a protestovat proti čemukoli.

© Sputnik / Vladimír Franta Demonstrace proti Marii Benešové, 13. května, Praha

„Přestaňme si přeměřovat p*ndíky!“ Lidé byli z náměstí vyzváni, aby byli v této chvíli jednotní

Protože se nachyluje doba, kdy výsledky voleb, zdá se, nejsou již cele relevantní. Oslovili jsme pozdě večer několik politiků. Jedině Jana Volfová z hnutí Suverenita nám vyšla vstříc. Položili jsme jí tyto otázky ohledně srocování lidí na náměstí. Chtěli jsme vědět, nakolik to připomíná rok 1989. Zda se schyluje k závažným společenským a politickým změnám v naší zemi. Protože z náměstí zaznělo, že je doba, kdy si nemáme přeměřovat p*ndíky a raději táhnout za jeden provaz, ptali jsme se, zda to není sexismus. Chtěli jsme vědět, proč je Marii Benešové vytýkáno „mostecké Palermo“, není-li to tak, že Benešovou demaskovaná „justiční mafie“ se nyní Benešové mstí. Hlavně nás zajímalo, co se děje v ČR s institutem voleb. Hrozí-li ČR český Majdan. Položili jsme i jednu otázku na odlehčenou. Víme, že Jana Volfová je bohemistka. Více se dozvíte ve videu. Situaci budeme pro vás dále sledovat a přinášet reportáže.

