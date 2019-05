NATO stále neuznává, ale už trénuje armádu Kosova

Cvičení pod vedením evropského velení ozbrojených sil USA, věnovaná 10. výročí vstupu Chorvatska do NATO, se budou konat ve třech kolech na území samotného Chorvatska a u jeho sousedů v regionu - Slovinska, Maďarska, Rumunska a Bulharska v květnu a červnu 2019. První akt manévrů, pozemní Immediate Response-2019, začal už 10. května.

Paradox kosovské armády, kterou NATO neuznává, ale učí ji interakci s vlastními silami, okomentoval vojenský analytik, podplukovník v důchodu, který sloužil v kontrarozvědce Socialistické federativní republiky Jugoslávie Ljuban Karan. Politika kteréhokoliv státu ve vztahu k Srbsku by podle něj neměla být posuzována podle klamných a určených k zakrytí skutečného postoje diplomatických projevech, ale právě podle takových věcí jako jsou cvičení.

„To, co se děje s takzvanou armádou Kosova, jasně ukazuje, že dialog byl podle něčího záměru zaveden do slepé uličky, že je plánováno vojenské řešení situace v Kosovu. Proto oni (Spojené státy, - poz. red.) tajně podporují jiné formování (Kosovský parlament se rozhodl 14. prosince 2018 přeměnit bezpečnostní síly na plnohodnotnou armádu a vyzbrojit kosovskou armádu, poz. red.). To je jasný důkaz toho, že Američané spolu s touto armádou mají plány do budoucna a chtějí, aby se kosovské ozbrojené síly staly skutečnou vojenskou silou, která by v budoucnu mohla kontrolovat území Kosova,“ předpokládá expert.

Dodává, že to vše jde zjevně proti zájmům Srbska a vytváří důvody pro konflikt kolem Kosova a Metohije.

„Tím, že zavolali tzv. Kosovské ozbrojené síly na cvičení, ukazují všechny země NATO, a především ty, které neuznávají nezávislost Kosova, že ho považují za nezávislé a jako nezávislý stát může mít armádu a se všemi ostatními členy NATO se podílet na všech „přátelských akcích Aliance“, říká Karan.

Podle Karana to však není jediný důvod pro účast zástupců kosovské armády na cvičeních NATO:

„Kosovská armáda stále nemá těžkou výzbroj. Tato učení dávají kádrům možnost seznámit se s technologií manipulace s těžkými a jinými zbraněmi, které budou mít v budoucnu k dispozici. Takže nemusejí trávit čas jejich tréninkem: jakmile si vezmou zbraň, budou připraveni ji použít.“

„Jejich armáda trénuje, personál se zlepšuje, jejich velení a štáb je trénován, a všichni je vnímáme jako ‚armádu v zárodku‘… To není úplně správně,“ varuje Karan.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce