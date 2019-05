Kohlíček: „Jsem hlasem mlčící většiny, podpora Ruska mi dodává voliče“

Sputnik: Proč jste se znova rozhodl kandidovat? Máte nějakou nedokončenou práci?

Kohlíček: Ano, zejména je to energetická politika, kde se mi nepodařilo dotáhnout některé věci týkající se energetické soustavy. Naštěstí se podařilo zabránit tomu, aby to bylo v tom koncentrovaném stavu – aby nám někdo z Bruselu říkal, jak řídit vysokonapěťové soustavy. Tam zřejmě bude potřeba ještě dále zabojovat.

Druhá věc je napojení Nord Stream 2 a střední Evropy. Tam jsem rád, že se zatím podařilo odstranit nejrůznější hlouposti, které se tam objevily, zejména ve směrnici, která se týká zásobování zemním plynem. Tam na to budu rád navazovat, protože je to výhodné pro Českou republiku. Jedná se o dobrý obchodní případ.

Potom jsou to věci, které se týkají jaderné energetiky. Tam víte, že jsme to téma otevřeli. V České republice je větší. Já jsem sám otvíral Středoevropské jaderné fórum. Rád bych v této věci pokračoval. Souvisí to s tím, že bychom měli v České republice postavit alespoň dva bloky – jeden v Dukovanech a jeden v Temelíně. Mám trochu obavy o to, jak bude celá ta soutěž vypadat. Dnes se připravují podklady. V nejbližších pěti letech je málo pravděpodobné, že se definitivně rozhodne o tom, kdo bude dodavatelem. Je ovšem důležité, aby podklady byly pro celou záležitost připravené, aby se mohlo v dalším období, po roce 2022, dělat výběrové řízení. Neodhaduji, že by to mohlo být dříve. Je to ale stále aktuální.

Je tu ještě jedna věc, která bohužel zůstává nevyřešena. Musíme obhájit snahu jednotlivých států chránit svoje hranice. Není možné, aby nám evropský soud nařizoval nějaké porce migrantů, které jsme si nikdy nepozvali a kteří mnohdy nemají ani zájem o to, aby se tady usadili a aby se podřizovali našim zákonům. To je zásadní věc, proti které budu vždy tvrdě vystupovat.

Jsou tam samozřejmě sociální otázky, které jsou klíčové pro další vývoj Evropské unie. Po stránce zboží a energetiky je snaha všechno sjednotit a udělat volný pohyb všeho. V sociálních otázkách se ty systémy zásadně liší mezi východem a západem. S tím souvisí minimální mzda, důchody. To jsou věci, které se velmi zásadně liší mezi zeměmi Evropské unie. Pokud nedokážeme dosáhnout toho, aby se tyto systémy k sobě přibližovaly, tak má Evropská unie velmi problematickou budoucnost.

V Evropském parlamentu jste převzal místo poslance Miloslava Ransdorfa, který byl velmi autoritativní a nezávislý. Není tajemství, že často jdete také proti proudu. Stavíte se proti sankcím, často navštěvujete Rusko, Krym – to je pro většinu české společnosti, myslím, velmi dráždivé. Proč to děláte?

Já si myslím, že většina české společnosti toto podporuje. Cítí totiž, že sankce jsou naprosto nesmyslné. Všechny sankce, které zatím byly vyhlášeny, postihovaly a postihují jen několik málo vybraných lidí a několik málo vybraných podniků. Cenu za sankce platí drobní občané – obyčejní lidé, kteří nic špatného nikdy neudělali. To je hlavní důvod, proč jsem zásadně proti jakýmkoli sankcím. Jsem pro to, aby se sporné body řešily skutečným jednáním, a ne ukazováním svalů, sankcemi, případně dokonce vojenskou intervencí.

Nebojíte se, že ztratíte popularitu?

Nebojím. V očích naší populace mi ty věci, jež se v poslední době vynořily, pouze pomáhají v mé volební kampani. Ti lidé, kteří mě znají a vědí, jaký jsem a jak jednám, těm je naprosto jasné, že jakékoli snahy o překrucování skutečných věcí, jež dělám, jsou naprosto nesmyslné. Mám dojem, že veškeré ty kroky, které by měly teoretické mě snižovat popularitu, odvrátit voliče od toho, aby mě podporovali, tak jsou kontraproduktivní. A naopak popularitu zvyšují. Řada lidí mi v poslední době volá a říká mi: „My tě podporujeme, protože ty se nebojíš. Říkáš to, co si myslíme, ale my nejsme schopni to dostat na veřejnost. Ty jsi takový náš mluvčí, jelikož my se nedokážeme dostat ani do televize, ani do těch výrazných serverů, které se pohybují na síti.

Český tisk píše, že evropské volby přinesou revoluci, posílí euroskeptici a velká koalice poprvé přijde o většinu. Pokud ano, jaké revoluční zákony lze očekávat od tohoto nového parlamentu? A co má očekávat Rusko od nového složení Evropského parlamentu?

Pokud nový parlament bude skutečně nový, a já doufám, že to tak bude, tak by mohl zrušit ty nesmyslné sankce – vůči Rusku , Sýrii, Íránu a dalším zemím. Bude se je snažit nahradit jednáním. Další věcí je přehodnocení snah o centralizaci různých agend v Bruselu – bude se konečně naprosto regulérně posuzovat, co se dá řešit na nejnižší možné úrovni, to znamená v obcích, regionech a národních státech. V poslední době je příliš zjevná snaha o centralizaci veškerého rozhodování do Bruselu. To je škodlivé, to je naprosto špatně. Každý režim, který se snažil všechno stáhnout do jednoho centra, na to dojel. Tím si podřízl větev a stal se v očích veřejnosti velmi nepopulárním. Současný systém EU k tomu má dobře nakročeno.

Věříte, že se Evropská unie dá reformovat?

Já si myslím, že ano, že ve střední Evropě se státy musejí sdružovat. Koneckonců od 12. století čeští králové vždy vládli nějakému soustátí. Byly to Čechy, bylo to Slezsko, Polsko, Rakousko, Maďarsko, dnešní Slovinsko, severní Itálie, části Německa. Tady vždy bylo nějaké soustátí, v němž se neustále trochu měnily hranice, mělo jednotného vládce a mělo jasně stanoveno, že o podstatných věcech si rozhodují jednotliví lidé v tomto soustátí. Zdali se to do budoucna bude jmenovat Evropská unie, nebo jestli se to bude jmenovat jakkoli jinak, to je jiná věc. Ale více než 800 let je tady potřeba vytvářet nějaké podobné celky. Bylo by divné, kdyby ona potřeba najednou zmizela.

