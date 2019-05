Za co chce senátor Rand Paul potrestat velkého přítele USA – Českou republiku?

Média se ztrácejí v dohadech. „Příčiny vůbec nejsou jasné,“ naříkají aktualne.cz. Je však třeba připomenout, že naprosto stejně naříkala i Gruzie, když tentýž Rand Paul v prosinci 2017 navrhl, aby bylo zakázáno prodat jí 410 raket Javelin a 72 bloků zaměřovacího a spouštěcího zařízení.

A ne tak dávno Kongres USA opět pohrozil, že potrestá Turecko za nákup ruských komplexů S-400. Členové Kongresu požadovali, aby byl pozastaven prodej nejnovějších stíhaček Ankaře, dokud neodmítne smlouvu s RF.

Ale co s tím má společného česká vláda, která se podobných akcí vůbec neúčastnila?

„Je to komické vystoupení senátora Paula proti spojeneckému státu, který má při podpoře politiky USA ve světě, z hlediska počtu nasazených vojáků, největší ztráty,“ vysvětlil situaci v rozhovoru pro Sputnik zkušený vojenský expert Martin Koller.

Koller: Nabízí se typický problém základního pilíře současné západní demokracie, kterým je korupce. Nelze vyloučit, že senátora uplatila italská konkurence nebo dokonce zlý Putin, který, jak známo, může i za špatné počasí a nadýmání některých demokratických politiků. Dávat naši republiku dohromady s ortodoxními islámskými státy je na hranici urážky. Na to bychom měli reagovat především, nicméně od našich podlézavých politiků, především naší vlády, nic takového neočekávám. Názor senátora Paula je ilustrativní důkaz úcty a váhy amerického reprezentanta, který určitě není sám, ve vztahu k naší zemi. Připomíná mi to neúrodný rok 1946, kdy podobný chytrák, americký ministr Byrnes, prosadil sankce vůči Československu z důvodu možnosti vítězství tehdejší Gottwaldovy KSČ ve volbách. Zabránil dokonce i exportu z Kanady.

Stalin se chopil příležitosti a dodal dvojnásobné množství, což napomohlo právě z hlediska růstu preferencí komunistů vázaných na tehdejší SSSR. V exilové radě svobodného Československa tehdy zaznělo, že pitomí Američané nahnali republiku do náruče Stalinovi. V současnosti se totéž mezi odborníky říká o neméně pitomé agresivní americké politice, která nahání Rusko do náruče Číny, čímž se rozhodně nechci dotknout čínských přátel, pouze cituji.

Vraťme se však k tématu vrtulníků. Jak je známo, Česká armáda kdysi měla plány modernizovat pro speciální operace ruské vrtulníky Mi-171. Jak to dopadlo?

Ruské vrtulníky Mi-17/171š byly modernizovány v podniku LOM Praha a následně úspěšně používány v Afghánistánu. U prezentace modernizovaného typu byl i americký velvyslanec. Právě LOM realizuje již dlouhá léta servis a modernizaci těchto ruských typů. Konec konců Mi-17, případně modernější Mi-171š, nakupuje pro spojence i americká armáda. Tyto vrtulníky mají v české armádě resurs ještě několik let, takže mohou stále sloužit. Letectvo by si je mělo ponechat a využívat až do ukončení životnosti, má vycvičené piloty i technický personál. Totéž platí o Mi-24. Jen doufám, že už se na ně netřese předem domluvený kupec, který je získá za zbytkovou cenu a s vydatným ziskem prodá. Nebyl by to první takový případ v naší republice.

Myslíte si, že kdyby Česká republika nebyla povinna přezbrojit armádu podle standardů NATO, mohla by použít moderní ruské vrtulníky? Otázka je samozřejmě hypotetická…

Česká armáda je v NATO již přes deset let a služba našich vrtulníků ruského původu Mi-17, Mi-171š, Mi-24 nikomu z USA nevadila, sloužily dobře a stále slouží. Technika nemá ideologii. Z hlediska nákupu vrtulníků z USA se jedná o politickou, nikoli technickou záležitost. Nicméně před listopadem 1989 jsme zase nekupovali vrtulníky z Francie nebo USA. Orientace státu z bezpečnostního hlediska a z toho vyplývajícího vyzbrojování armády je politické rozhodnutí politiků zvolených občany. Nákup náhradních dílů pro vrtulníky ruského původu nelze vyloučit, důležitá je bojeschopnost. Ostatně Ukrajina, která je již několik let s podporou NATO a EU v jakési podivné válce proti Rusku, nakupuje náhradní díly pro svoji vojenskou techniku v Rusku, a to přes americké firmy (ukrajinští novináři psali o britské firmě – pozn. red.).

A senátor Paul kupodivu neprotestuje. Nedivil bych se, kdyby to byl tajný clintonovský demokrat. Rozkradená Ukrajina v občanské válce s miliony migrantů prchajících do Ruska i do EU je pro něj a jemu podobné evidentně lepší spojenec než naše republika. Jen aby to nakonec nebylo oboustranné, když se většina našich politiků zaklíná NATO, což jsou ze 75 % USA. Zrovna jsem četl, že válečný štváč, bývalý generál Hanba (Pavel) zase vykládal, že bez NATO bychom se neubránili. S NATO, které ovlivňují lidé jako Paul, Merkelová, Clintonová, Allbrightová nebo Soros, dopadneme jako v roce 1939 a žádné vrtulníky to nezachrání.

