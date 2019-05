Radikální pravice získává stále větší podporu. Už nechce vystoupit z EU, ale chce ji reformovat

Publicista Hrabko v rozhovoru uvádí, že radikální strany, které kdysi prosazovaly potřebu vystoupit z Evropské unie, se dnes potřebují dostat k moci a pak, pokud budou právě ony spravovat evropské finance, budou z EU vystupovat už jiní.

V této souvislosti Hrabko zmiňuje například nově vznikající platformy italského ministra vnitra Mattea Salviniho Evropa národů a svobody. Na Slovensku se k ní hlásí hnutí Jsme rodina Borise Kollára. Za radikální pravici ve Francie zase vystupuje poslankyně EP a předsedkyně Národní fronty Marine Le Penová.

„Všechny politické strany hovoří o potřebě reformovat EU. Každá svým způsobem hovoří o diktátu Bruselu, o potřebě zdravého rozumu,“ upozorňuje Hrabko.

Radikálně pravicové strany se těmito výroky o reformě opticky zařadily mezi širokou škálu eurorealistických stran. Pokud by se však dostaly k moci, tak by to vypadalo úplně jinak, domnívá se publicista.

I na Slovensku panuje shoda v tom, že v Evropské unii je třeba zůstat. Jak ale publicista dodává, je třeba ji změnit k lepšímu. Pokud by však strany začaly konkrétně vyjmenovávat změny, které požadují, shoda by se podle Hrabka rychle vytratila a nahradily by ji spory:

„Důležité přitom je, že se nikdo nepokouší mluvit o tom, jak by ta reforma měla vypadat, tam by možná vznikl konflikt. Ale je to líbivé heslo – chceme reformu.“

Samotná ĽSNS se podle něj před lety potřebovala za každou cenu zviditelnit a vyhranit se vůči ostatním stranám, proto začala prosazovat tezi o vystoupení z Evropské unie. „Když se postavíte na hranu a tvrdíte něco jiného, než tvrdí ostatní, vždy najdete nějakou tu část voličů,“ říká Hrabko. Poté, co Kotlebovci uspěli v parlamentních volbách a kandidují do europarlamentu, je jim však toto téma podle publicisty spíše na obtíž.

Dle posledního průzkumu získala francouzská nacionalistická strana Marine Le Penové větší důvěru obyvatel, než má současný prezident Emmanuel Macron. Průzkum se snažil zjistit, koho chtějí Francouzi vidět v Evropském parlamentu.

Slovensko tento týden například ovládlo video z předvolební kampaně politické strany ĽSNS. Ve videu poslanci poukazují na to, že v Bruselu lze jen stěží najít původní evropské obyvatelstvo. Upozorňují tak na problém současného světa, kterým je migrace. Stejně tak v této souvislosti poukazují na to, že dnes v ulicích stále častěji potkáváme policisty a vojáky se samopaly a vyzývají lidi k tomu, aby se poučili z chyb. V současné době video s názvem „Odvrácená tvář Bruselu“ na Facebooku sdílelo již 12 tisíc lidí.