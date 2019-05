Zbořil narovinu o ekologických demonstracích: Lidé zabývající se klimatem by měli začít u americké ambasády v Praze

Dne 13. května na pražském Staroměstském náměstí lidé už potřetí protestovali proti nově zvolené ministryni spravedlnosti Marii Benešové (ANO) a za jmenování nezávislého ministra. Politolog Zdeněk Zbořil však danou akci považuje za velmi zvláštní. A vysvětlil proč.

„Ta demonstrace je proti paní Benešové kuriózní, protože je proti tomu, co by se mohlo stát, kdyby byla jmenovaná ministryní spravedlnosti, aniž si někdo uvědomil a spočítal, co ona jako ministryně může ovlivnit,“ dodal Zbořil k aktuálním protestům za nezávislost justice.

Rovněž připomněl, že Benešovou avizovaná změna čtyřstupňové soustavy státních zastupitelství se zde projednává již 20 let a nikoho to ještě nepřivedlo na náměstí. „Ta demonstrace je vlastně proti panu prezidentovi a panu premiérovi,“ myslí si politolog.

Na začátku května se zhruba dva tisíce mladých lidí sešly v centru Prahy. Důvodem byl protest za lepší ochranu klimatu a snižování emisí. Páteční protestní akce navázala na podobnou akci z března, pomocí které se studenti připojili k celosvětové iniciativě Fridays for Future. A od té doby už po celém Česku demonstrují za ochranu klimatu nejen studenti, ale také dospělí. Ti například minulý týden demonstrovali v Brně. I k těmto demonstracím se Zdeněk Zbořil vyjádřil.

„Navíc se mi zdá, že ty demonstrace mají infantilní charakter, a to nemluvím o té vlně, jak někdo vtipně nazval ‚pedofilního ekologismu‘, kdy šestnáctiletá dívka jezdí po světě, je přijímána papežem, mluví v OSN, aby se napravila politika vlád a států vzhledem k ekologii,“ říká Zdeněk Zbořil.

Poukazuje však na to, že se na demonstracích neobjevil ani hlas proti tomu, že Arktická rada, jež měla v plánu vydat zásadní prohlášení k rozpouštění ledovců na severním pólu, se nakonec neshodla na společném prohlášení. To totiž zablokovaly Spojené státy, které debatu o klimatu odmítají.

„Lidé, kteří by zde chtěli téma o klimatu zvednout, by měli začít u americké ambasády v Praze a ptát se, jak to, že kromě Číny jsou Spojené státy druhý největší prvek, který ovlivňuje a působí na poškozování životního prostředí,“ uzavřel celou věc Zbořil s tím, že konkrétní věci z demonstrací úplně vymizely.