Sociolog o tom, jak aktivistka Greta zesměšnila globální oteplování: Klimatická změna se teď rovná inženýrům ze Somálska

Greta Thunbergová je toho názoru, že na planetě existuje závažná hrozba, kterou je globální oteplování.

„Mnoho lidí si myslí, že globální oteplování je jen názor, ale on to není názor, je to fakt,“ řekla pro Channel 4 News.

Češi zuří kvůli pláči Gérty. Opravdu klimatičtí aktivisté ublížili sami sobě?

Lidstvo by dle Grety nemělo své úspěchy posuzovat na základě křivky ekonomického růstu, ale spíše podle vývoje emisí skleníkových plynů. „Ty stále stoupají a proti „klimatickému zhroucení“ se v podstatě nijak nebojuje,“ prohlásila šestnáctiletá dívka v britském parlamentu na konci dubna.

Český sociolog Petr Hampl si však stojí za tím, že aktivistka svými postupy či výroky zesměšnila a trvale znevěrohodnila mýtus o globálním oteplování.

„Klimatická změna je teď něco na stejné úrovni jako inženýři a jaderní fyzici z Afghánistánu, Somálska a dalších věhlasných center vzdělanosti. Uvnitř kavárenské bubliny to ještě není vidět, ale mimo ni skončila diskuze,“ napsal na sociální síti.

„Globální oteplování přitom přežilo nejrůznější rozkrádačky, podvody i prozrazené případy falšování dat o klimatu. Ale tvář mentálně postižené puberťačky je příliš silným symbolem,“ domnívá se Hampl.

Závěrem však za to Gretě sociolog poděkoval.

Nutno zmínit, že se v České republice na začátku května opět konala studentská protestní akce za lepší ochranu klimatu a snižování emisí. Demonstrace navázala na podobnou akci z března, kterou se středoškoláci připojili k celosvětové iniciativě Fridays for Future. Mladí lidé s ní od loňského září v pátky stávkují právě po vzoru šestnáctileté aktivistky Grety Thunbergové.

K těmto demonstracím se vyjádřil i český politolog Zdeněk Zbořil. Ten danou činnost, kdy šestnáctiletá dívka jezdí po světě, je přijímána papežem, mluví v OSN, aby se napravila politika vlád a států vzhledem k ekologii, nazval „pedofilním ekologismem“.

Zbořil je také překvapen, že se na demonstracích neobjevil ani hlas proti tomu, že Arktická rada, jež měla v plánu vydat zásadní prohlášení k rozpouštění ledovců na severním pólu, se nakonec neshodla na společném prohlášení. To totiž zablokovaly Spojené státy, které debatu o klimatu odmítají.

„Lidé, kteří by zde chtěli téma o klimatu zvednout, by měli začít u americké ambasády v Praze a ptát se, jak to, že kromě Číny jsou Spojené státy druhý největší prvek, který ovlivňuje a působí na poškozování životního prostředí,“ je přesvědčen politolog.