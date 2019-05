Vojenská operace USA proti Íránu. Je možná invaze přes Irák?

Americká armáda do stavu vysoké pohotovosti uvedla své vojáky v Iráku kvůli hrozbě agrese ze strany Íránu. V Íránu prohlásili, že Američané rozpoutali psychologickou válku. USA také vyslaly do Perského zálivu minimálně sedm vojenských lodí v čele s letadlovou lodí Abraham Lincoln. Znamená to, že se Bagdád může stát hlavním nástupištěm válečných akcí USA proti Íránu? Je jeho vláda připravena čelit vojenské expanzi Washingtonu kvůli sousedovi? Které irácké síly mohou podpořit Američany?

Sabah Zangane, expert na problémy arabského světa a bývalý íránský velvyslanec v Organizaci islámské spolupráce, v rozhovoru pro Sputnik řekl, že sociálně politická struktura Iráku a povaha vztahů mezi vládami a národy dvou zemí jsou takové, že Bagdád nedovolí Američanům přeměnit Irák na nástupiště v boji s Íránem.

© Sputnik / Andrey Stenin Velitel Íránských revolučních gard použil události 11. září v New Yorku, aby se vysmál USA

„Íránsko-irácké vztahy brání použití iráckého území k válečnému útoku na Írán. Irácký lid patřičně odpoví na nároky Američanů. Írán má styky s iráckou vládou a lid této země je na straně Islámské republiky. Dokonce samotní Američané jsou znepokojeni tím, že tato situace bude vážnou překážkou pro jejich aktivity. Nesmíme zapomínat, že v Iráku stále pracují íránští vojenští poradci, kteří pomáhají iráckým ozbrojeným sílám v boji proti IS*. V zemi nejsou síly, jež by podpořily záměry USA . V těchto dnech vydal například sunnitský teolog fetvu (termín islámského práva), která zavazuje sunnitskou mládež k obraně Íránu, když se dostane do ohrožení. Írán a Irák směřují k těsnější spolupráci, nejen náboženské,“ míní Zandane.

Domnívá se, že aktivity, které dnes podnikají USA vůči Íránu, je psychologická válka, kdežto přímou vojenskou konfrontaci prostě nepotřebují, není pro ně výhodná: „USA dnes vedou proti Íránu psychologickou válku. Opravdová válka není pro Ameriku výhodná ze dvou důvodů. Za prvé, protože do prezidentských voleb v USA zbývá něco přes rok, rozpoutání války by bylo dnes politickou sebevraždou, uškodila by jak USA, tak světovému společenství. Za druhé USA nejednou prohlásily, že hodlají přemístit strategické těžiště z Blízkého východu na Dálný východ. Vznik ještě jednoho konfliktu na Blízkém východě, v Perském zálivu, by odporoval této strategii a umožnil by ho soupeřům USA využít pro dosažení vlastních cílů.“

*teroristická organizace zakázaná v Rusku