„Přímé pohrdání mezinárodním právem.“ Českého analytika vyděsilo prohlášení USA o náhodném sestřelení komerčních letů

Američtí diplomaté v Kuvajtu a SAE v sobotu varovali, že komerční lety nad Perským zálivem mohou být náhodně sestřeleny, a to v důsledku „nesprávné identifikace“. K takovému prohlášení došlo na pozadí vyostření situace kolem jaderného obchodu s Íránem. Varování diplomatů zvedlo ze židle vojenského experta, odborníka na protivzdušnou obranu a podplukovníka Ivana Kratochvíla. „Tohle je přímé pohrdání mezinárodním právem,“ řekl analytik v komentáři Sputniku.

„Děsí mne, že američtí diplomaté vůbec mohli takovou informaci vypustit. Tohle je přímé pohrdání mezinárodním právem. Mezinárodní smlouva o civilním letectví ICAO stanovuje jednoznačné postupy a podmínky pro zabezpečení letecké přepravy a díky jejich dodržování je letecká doprava nejbezpečnějším druhem dopravy,“ uvedl Kratochvíl.

Podle odborníka není možné „přehlédnout“ a sestřelit civilní letoun, když každé civilní letadlo má na palubě identifikátor, který neustále vysílá své registrační údaje.

„S těmito signály pracují všichni dispečeři letového provozu, tedy i američtí. Jak tedy může být sestřelen civilní letoun? Jedině hrubou chybou, hrubým porušením pravidel, které by v každém slušném společenství mělo být po zásluze potrestáno minimálně vězením a doživotním zákazem činnosti. Protože, řečeno normálním jazykem, by se jednalo o zabití nebo vraždu,“ dodává.

Z Kratochvílova pohledu jsou zkušenosti s americkými ozbrojenými složkami v tomto směru špatné. Jako příklad zmínil sestřelení dopravního letounu Íránských aerolinií Iran Air 655, Airbus A-300 EP-IBU s 274 cestujícími a 16 členy posádky na palubě. K tomuto incidentu došlo dne 3. července 1988.

„V této souvislosti George H. W. Bush veřejně prohlásil: „Nikdy se jménem USA neomluvím. (...) Je mi jedno, jaká jsou fakta, já nejsem člověk, co se omlouvá za USA.“,“ uzavřel celou věc expert.

© AFP 2019 / Amir Kholoosi / ISNA News Agency Írán označil americkou letadlovou loď v Perském zálivu za „cíl“

Federální letecká správa Spojených států amerických přednedávnem poukázala na rizika v regionu Perského zálivu pro globální civilní dopravu, a to v důsledku „zvýšené vojenské aktivity a politického napětí“.

Jak minulý týden informovala agentura USNI News, s odkazem na zástupce amerického ministerstva obrany, americké námořnictvo vyslalo do Perského zálivu dva torpédoborce.

Možnost konfliktu vyeskalovala poté, co se Bílý dům dne 5. května rozhodl, že do regionu vyšle letadlovou loď spolu s dalšími vojenskými jednotkami, aby dal Íránu jasnou „zprávu“. Nehledě na to americký prezident přímo informoval amerického ministra obrany Patricka Shanahana, že netouží po válce mezi zeměmi.

Na rostoucí americkou vojenskou přítomnost v regionu Írán rovněž reagoval válečnou rétorikou. Podle Íránských revolučních gard totiž americké letadlové lodě představují snadný terč a dotyční nebudou váhat je zničit, a to v případě, že USA učiní jeden jediný chybný krok.

Teherán již americkou přítomnost v Perském zálivu nevnímá jako hrozbu, nýbrž jako příležitost, jak zničit velký počet amerických sil. „Pokud se Amerika pohne, zasáhneme ji přímo do hlavy,“ prohlásil velitel Íránských revolučních gard Amir-Ali Hajizadeh.

