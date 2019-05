Odvolání ministryně za zastavení dotací LGBT projektů. Jak daleko sáhnou liberální aktivisté na Slovensku?

Petice, která vládní činitelku obviňuje z nekompetence a údajného klerofašismu, se objevila na facebookovém profilu hnutí. Podle prohlášení aktivistů ministryně nedostatečně čerpá evropské fondy (zejména dostupných 260 miliónů eur), dotace využívá jako politický nástroj a je stranicky angažovaná.

Toto tvrzení hnutí pro Sputnik okomentoval poslanec NR SK Blaha následovně: „Paní ministryni Laššákovou znám jako přesvědčenou antifašistku, takže pokud takovou nehoráznost Slušné Slovensko vydalo z tlamy, tak doufám, že je paní ministryně zažaluje. Pokud někdo svou ideologickou nenávistí připomíná fašisty, jsou to právě aktivisté ze slušného Slovenska.“

Blaha zdůraznil, že aktuální hysterie sluníčkářů souvisí s tím, že paní ministryně neschválila dotace na duhový pochod a jiné akce homosexuální komunity. Podle politika jiná sdružení, která finanční podporu neobdržela, na sebe na rozdíl od hnutí Za slušné Slovensko neupozorňovala. „V pojetí sluníčkářů je každý, kdo nechodí na Pride, podezřelý z fašismu. A teď pukají vzteky, že stát nefinancuje jejich aktivity. A proč by měl? Znám kopu socialistických sdružení, která se věnují například odkazem československých davisté (jedná se o uskupení slovenských levicových intelektuálů blízkých KSČ, které vzniklo ve 20. letech 20. století okolo časopisu DAV - pozn. redakce), našim dějin a podpoře pracujících - ale stát jim nedá ani cent. A nikdo tu z toho nedělá mediální antikampaň proti Laššákové, nikdo to neřeší. Ale nedáte peníze na gaye a jste hned třídní nepřítel. To je naprosto absurdní,“ vyjádřil svůj postoj Blaha. Na dotaz o svém hodnocení práce ministryně řekl, že ji považuje za kompetentní, smířlivou a inteligentní ženu, která svou práci vykonává nejlépe, jak umí.

Navíc poslanec podotkl, že v dnešní době existuje celá řada priorit a projektů, které vyžadují pozornost ministerstva kultury. Menšiny podle něho dostávají finance z jiných zdrojů. „Slovensko si v době globalizace musí chránit svou národní kulturu a pomáhat těm, kteří ji rozvíjejí. To je úkol ministerstva. Sluníčkaří mají dost dotací ze zahraničí ze všech těch amerických a bruselských liberálních nadací - oni jsou ti poslední, co si mohou stěžovat,“ prohlásil Blaha.

V pokračování svého názoru také dodal následující: „Průměrný neoliberální aktivista vydělává díky grantům ze zahraničí daleko více než slovenská sestřička či učitelka. Takže promiňte, netečou mně slzy z toho, že nedostali od státu desítky tisíc eur na své manifestace. A kdo je dostává? Odbory? Mírové hnutí? Sdružení za výrobní samosprávu? Nedostávají nic. Těm pomáhejme, ty podporujme.“ Podle Blahy by se měly řešit sociální věci, ekonomická nerovnost a chlebové témata. „Tyto útoky na ministerstvo kultury považuji za politicky motivované kecání zfanatizovaných neoliberálů,“ zdůraznil Blaha.

Poslanec má celkem kritický postoj k činnosti hnutí za slušné Slovensko. „ Je to parta rozmazlených děcek, která otrocky slouží Kiskovi a svému liberálnímu mecenáši*. Vznikla na vlně neuvěřitelného až živelného hejtu, který rozpoutali tak, že zneužili vraždu dvou mladých lidí. Jen hyeny se přiživují na smrti jiných. A přesně to jsou - nemorální liberální hyeny,“ řekl k tomu politik.

Koncem minulého týdne mluvčí slovenského ministra kultury již upozornil, že organizátoři akcí věnovaných menšinám po odmítavém rozhodnutí ministerstva kultury v prvním kole řízení mají možnost se účastnit druhého řízení o přidělení dotace na tyto kulturní akce. Nicméně tato možnost neuspokojila hnutí Za slušné Slovensko, které tuto událost chce zneužít jako záminku pro odvolání ministryně. Ľubice Laššáková působí na státním úřadu od roku 2017. Pochází z Banské Bystrice, je vystudovaná novinářka. Přes 20 let působila ve Slovenském rozhlase a následně na okresním úřadě svého rodiště. Mluví čtyřmi cizími jazyky, má dvě děti.

* Hnutí za slušné Slovensku čelilo obviněním z financování svých činností od společností, které vlastní kontroverzní finančník George Soros. Na stránkách hnutí je zveřejněn seznam 140 nevládních organizací, které podporují její činnost. Ve slovenských médiích se zmiňuje, že 56 ze 140 organizací přijalo podporu od jiných organizací sponzorovaných Georgem Sorosem. Po vypuknutí protestů a zahájení vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka řada slovenských a zahraničních politiků naznačilo, že proslov bývalého slovenského prezidenta Kisky měl údajnou stopu Sorose a trvající protesty pokračovaly díky zahraniční podpoře.