Okamura: Chceme zrušit současnou EU. Exkluzivní rozhovor

V Miláně se na mítinku před volbami do Evropského parlamentu sešli zástupci Evropské fronty politických stran. Kromě jiných světových politiků se mítinku zúčastnil i předseda české strany Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, od kterého Sputnik získal exkluzivní rozhovoru o programu SPD, volbách do EP a na budoucnosti EU jako takové.

Úřadující místopředseda Poslanecké sněmovny pan Tomio Okamura. Po vašich šlépějích jsme vás sledovali do Milána, kde jste se setkal s představiteli Evropské fronty politických stran. Milánskému veřejnému mítinku na Piazza del Duomo však nepředcházela žádná tiskovka. Mohl byste říci, jak probíhala užší jednání s vašimi kolegy?

Tématem bylo posílení naší vlastenecké frakce Evropa národů a svobody (ENF), kde v současnosti jsou členy např. naše SPD, francouzská Rassemblement National (FN) v čele s Marine Le Penovou, italská Lega v čele s Matteo Salvinim, rakouští svobodní, Belang – Vlámský zájem, bulharská Volja atd. Je tam řada parlamentních vlasteneckých stran z Evropy. My pracujeme už rok na rozšíření frakce, k němuž má dojít po volbách do EU. Frakce (Národní fronta, pozn.) by se mola stát jednou z nejsilnějších frakcí parlamentu EU a mohli bychom reálně ovlivnit spolupráci v budoucí Evropě. Proto se v Miláně účastnily vystoupení i vlastenecké parlamentní strany z Finska, Dánska i z dalších zemí.

Průběžně máme zájem o kontakt se Španěly, Řeky, setkání s nimi probíhají… V Miláně byli třeba také Estonci. Podle předvolebních průzkumů to vypadá, že by naše frakce mohla být jednou z nejsilnějších v Evropském parlamentu. Je reálná šance prosadit změny, chceme ukončení centristických nařízení z Bruselu.

Chceme vrátit pravomoci na úroveň národních států, chceme zastavit migraci a islamizaci. Chceme zrušit současnou EU. Tzn. usilujeme o co nejužší spolupráci evropských zemí, ale bez diktátu z ústředí. Chceme zachovat volný pohyb lidí, peněz a služeb. Nemluvím o vyvádění dividend. Hovořím o možnosti používat bankomaty v prostoru Evropy, hovořím o vzájemném obchodu. Naši političtí odpůrci nemají pravdu, když se poklonkují Bruselu a když se bojí, že nastane izolace ČR, pokud by naše frakce uspěla s prosazením programu. Je to z jejich strany záměrná lež.

Je potřeba skoncovat desetiletý experiment s Lisabonskou smlouvou. Je třeba se vrátit k praxi před touto smlouvou, která úspěšně fungovala po desítky let. EHS bylo přece krásně funkční. Nenavrhujeme již žádné experimenty. Chceme to, co tu již bylo, kdy si také každý stát mohl chránit své hranice. Chceme, aby měl každý stát vlastní legislativu podle výsledku lokálních voleb. O tom jsme diskutovali v Miláně. Strany Salviniho i Le Penové jsou ve svých zemích na čelních pozicích, jde-li o volební preference. Je šance, že svůj program prosadíme. Z tohoto důvodu hlas odevzdaný v ČR pro SPD v celkovém kontextu není ztracen. Díky tomu, že jsme jako jediná česká strana členem takovéto frakce v rámci EU, má smysl jít do voleb, protož náš program je takto prosaditelný.

Pokud by se ukázalo, že EU nelze jen tak rychle reformovat, máte nějaký záložní plán?

Plán B je vystoupení z EU. Máme v programu ukončení současného systému evropské integrace. Jasně říkám, EU je nereformovatelná. Politici ODS či za hnutí ANO lžou voličům, když říkají, že chtějí reformovat EU. Europoslanci ANO, ODS, KSČM, ČSSD, TOP09, KDU-ČSL, STAN jsou v Parlamentu EU už nějakou dobu. Vyřešili snad kvalitu potravin nebo to, abychom o sobě mohli rozhodovat? Naopak. Za působení těchto poslanců bylo 90 % pravomocí ČR předáno do Bruselu. Dnes by něco chtěli řešit! Na problémy upozornili již Slováci, a to před 10 lety! Nic se nenapravilo. Je tedy lež, že by byla EU reformovatelná. Je potřeba ukončit tento model integrace a zcela jej změnit.

Zkusím spojit dvě otázky do jedné. Lídr vaší kandidátky MUDr. Ivan David byl zaskočen na DVTV otázkou, zda věří, že muslimská komunita v ČR se ozbrojuje. Dále se v kuloárech vlastně hovoří o tom, že čekáme, zda prostor v ČR nakonec přejde do vlivu Ruska nebo Číny… Hlavně se mimo protokol zmiňuje pak to, že řadu projektů u nás údajně financuje arabský svět, že i piráti jsou placeni Araby…

V případě pirátů ty indicie jsou: předsedkyně evropské pirátské strany je muslimka. Nemá smysl říkat, že je to jinak. Piráti jsou promuslimskou, proislámskou stranou. Přiznávají to. Je to veřejná informace. Pro nás to ale není v pořádku. Je třeba pojmenovat kdo je kdo.

Co se týká DVTV – Ivan David dostal manipulativní otázku, zda „ví, že se muslimové budou ozbrojovat…“ O tom nemáme důkazy. O čem je ale máme, byla veřejná výzva předsedy muslimské obce pana Kušnarenka, který z Václavského náměstí vzkazoval, že by se muslimové měli ozbrojit a že jim s tím jako právník pomůže. Kdyby pan Veselovský z DBTV, kterého platí pan Zdeněk Bakala, který má obrovský podíl na vytunelování OKD (díky ČSSD a podpisu pana Bohuslava Sobotky), takhle zeptal, pak by lídr naší kandidátky odpovědět mohl, protože o tomto víme. Takhle byl Ivan David zaskočen stylem, kterým se Veselovský záměrně tázal. Pan David je férový člověk, proto musel odpovědět, že „neví“.

SPD nezaměňujme s ministerstvem vnitra. Nemáme některé informace. Ale víme, že oficiální a zvolený představitel Pražské muslimské obce prokazatelně ve veřejném videu vyzýval čs. muslimy, aby se ozbrojili. Už ta výzva cizince, imigranta z Ukrajiny, je vrcholnou drzostí! Postavit se vedle sochy sv. Václava a vyzývat čs. muslimy k ozbrojení! Tolik k DVTV. SPD je jednou ze dvou parlamentních stran EU, které navrhly zákon o zákazu propagace islámu v příslušné zemi. Náš zákon zatím leží, protože v ČR jej brzdí ostatní parlamentní strany. Onou druhou stranou je holandská strana Geerta Wilderse. Ani v holandském parlamentu to neprošlo.

Občas se vyjadřujte k termínům jako demokracie, cenzura…

Upřesněte otázku.

Například BIS obviňuje Sputnik, že v ČR šíří proruskou propagandu. Co je špatného na propagandě. Dříve propaganda byl nadřazený pojem pro národní program státu, pro státní směřování. Dnes je toto slova a) zprofanované b) jako kdyby ani nebyla žádná ústřední „česká myšlenka“. Proč ji vyčítat Rusům, že ji případně mají…

Já jen vím, že existuje web Sputnik, že jste mě jako jeho redaktor oslovil a chtěl mi položit věcné otázky k našemu programu. Ke slušným lidem, kteří mě slušně požádají o rozhovor, se vždy budu chovat slušen. Určitě váš web své čtenáře má. Vždy k tomu budu přistupovat takto. Naopak mi připadá tristní fungování Českého rozhlasu a České televize. Doslova zneužívají veřejných prostředků, když diváci nemají možnost slyšet část informace. Tomio Okamura není veřejnoprávními médii zván do studií. Už čtyři roky mě třeba nezvou do Otázek Václava Moravce. Je to umlčování, cenzura… Hlas SPD má být „co nejméně slyšet“. Tohle je cenzura za veřejné peníze. To tu ČT nemusí ani být. Nás volilo na půlmilionu lidí, kteří platí koncesionářské poplatky. ČT toho zneužívá k propagandě proti SPD, k propagandě probruselské.

Jestli je něco nepřípustné, pak toto (nikoli Sputnik sám o sobě, pozn.). Je navíc nepřípustné, že exponenti ČT dokonce zahájili debatu o navyšování poplatků za veřejnoprávní média. Vyzýval jsem, aby nejviditelnější moderátoři ČT zveřejnili své platy. Měli by to udělat, když zveřejňují politickou špínu. Pan Moravec by to měl udělat a další. Prý berou miliony ročně. Tak se to říká. Je šílené, co se tady děje. Zákon přikazuje ČT zpravodajskou vyváženost, kterou ona nerespektuje. Tímto se dostává do rozporu se zákonem. Přes čáru je tedy ČT a ČRo.

Jste zván i do pořadů Jaromíra Soukupa. Dnes vás nejspíše čeká Aréna. Jak to, že pan Jaromír Soukup na TV Barrandov otevřel tolik problémů a poodhalil tolik kauz. Jestliže má možnost pravidelně jednat s prezidentem Zemanem (Soukup má „monopol“ na TV diskuse se Zemanem), jak to, že se vlastně po odvysílání kauz neděje náprava? Hodně se o tom mluví, nedělá se s tím zřejmě nic…

Nemůžu mluvit za pana prezidenta. Jinak to asi nebude Soukupův monopol na jednání s prezidentem. Je to tak, že jiné stanice se se Zemanem nebaví. Řada médií v čele s ČT dělala dehonestační kampaň proti prezidentovi, lhali dokonce o něm. Proto není divu, že si prezident poté vybral TV Barrandov. Je to médium, které se umí ptát tvrdě, zato ale korektně a slušně. Prezidentovi je přes 70 let a je to jeden z nejúspěšnějších lidí v ČR. Proč by nemohl věci komentovat v TV a dále, proč by měl poslouchat něčí lži a nadávky. Dělám to stejně jako pan prezident. My prostě nechodíme do médií, která lžou a překrucují, neodpovídáme na jejich otázky. S takovými médii se nemá smysl zdržovat. Andrej Babiš najel na podobnou taktiku. Existuje určitá novinářská žumpa, se kterou nemá smysl si kazit den. Mám na mysli ty novináře, kteří už mají článek napsaný ještě dříve, než se vás na něco zeptají… Slušnému novináři odpovím vždy, i když dává otázky, jak se říká, na solar. Dělal jsem rozhovory s japonskými novináři, jejichž média mají milionové náklady. To jsou skuteční světoví profesionálové. Mezi českými novináři je několik slušných i v mainstreamu. Těm zdvihnu telefon vždy.

Včera proběhla další demonstrace proti Andreji Babišovi…Kritizuje se jako kapitalista.

Narodil jsem se v Japonsku a slyšel o poctivých a úspěšných podnikatelích. V tomto smyslu jsem pro, aby i v ČR jich bylo stále více. Případ A. Babiše je trochu specifický. Byl bych rád, kdyby nám někdy Babiš ukázal, zda by uměl být úspěšným podnikatelem i bez evropských fondů. Podnikání Andreji Babišovi vlastně platíme my všichni v ČR. Z Česka nejprve směřují peníze do EU, tam se přerozdělí, putují pak zpět a jistou část z toho získá Babiš. Dotace se dávají těm vybraným… Já jsem nikdy jako podnikatel neměl dotace. Dovážím k nám zahraniční turisty. Jako malého podnikatele by mě tedy zajímalo, jak umí Babiš podnikat bez dotací. Jenom svým umem. Mám takový dojem, že kdyby Babiš neměl dotace, jeho firma by mohla zkrachovat…

