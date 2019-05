Sovětské dopravní letadlo Tu-134 po sobě zanechalo dobré vzpomínky jak v Rusku, tak i v Česku

Legendární sovětské letadlo Tu-134 provedlo svůj poslední let s pasažéry. Odteď ho budou provozovat pouze Roskosmos a několik dalších ruských ministerstev a zařízení.

Let byl vykonán z Irkutsku do města Mirnyj v Jakutské oblasti. Odtud letoun poletí do Novosibirského muzea letectví a kosmonautiky, kde se připojí k letounu Tu-154M, který byl vyřazen z provozu dříve. Ten je více známý pod názvem Ižma.

Tu-134, který je schopný dopravovat až 80 pasažérů, byl vyvinut na začátku 60. let v konstrukční kanceláři Tupoleva. Sériově se vyráběl mezi lety 1966 až 1984. Jedná se o jeden z nejvíce vyráběných dopravních letounů, který se montoval v SSSR . Export letounu začal již v roce 1968. Tu-134 se stal první sovětským dopravním letounem, který oficiálně prošel mezinárodní certifikací. Letoun se aktivně používal v Bulharsku, Východním Německu, Jugoslávii, Maďarsku, Vietnamu a mnohých dalších zemích.

Jakou zkušenost měli s Tu-134 v Československu a později v České republice? Sputnik se ptal Stanislava Fialy, jenž byl do nedávné doby prezidentem Českého sdružení dopravních pilotů, v současné době je členem Výkonné rady ČSA (CZALPA).

Fiala: České aerolinie s Tu-134 dlouho létaly. V Československu začala tato letadla létat v 70. letech. Naposled s ním společnost letěla někdy před 20 lety. Já myslím, že mluvit o Tu-134 jako o legendárním, je možné, protože toto letadlo létalo hrozně dlouho. Nějakých katastrof, do nichž by bylo toto letadlo zapleteno, si nejsem vědom. Letadlo se etablovalo jako jedno z nejspolehlivějších. Četl jsem, že Aeroflot, který provozoval více než 600 letadel tohoto modelu, uvedl, že s nimi nebyl zaznamenán žádný katastrofický incident.

Měl jste možnost si s tímto letadlem zalétat? Dokázal byste tento letoun pilotovat?

Kdyby mě to ruští piloti naučili, tak bych to asi dokázal. Nikdy jsem ale podobné letadlo neřídil. Já jsem nastoupil k aerolinkám, až když se už létalo jen s Boeingy, Airbusy a letadly ATR. V té době tam ještě byly Tu-134 a Tu-154, ale už končily. Z toho důvodu se na ně neškolili noví piloti.

Existuje dnes možnost spolupráce Českých aerolinek a Aeroflotu, nebo kvůli sankcím vše se skončilo?

Já vám můžu říci, že bychom to velmi přivítali! Aeroflot je společnost, která se naprosto vynikajícím způsobem rozvíjí, používá moderní letadla, má velice kvalitní servis. A z mého pohledu se stará hezky o své posádky. Co víc bychom si mohli přát? Myslím si, že spolupráce s Aeroflotem by byla vynikající, nicméně nás koupila soukromá společnost, takže se nám o tom může jenom zdát…

