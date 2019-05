Půl roku žlutých vest. Dílčí výsledky shrnuje francouzský policista

Vigi je velmi aktivní policejní odbor, který má asi 1 000 aktivních členů, proslulý svou výzvou ke všeobecné stávce administrativního personálu ministerstva vnitra v prosinci 2018. Je celkem solidární s požadavky neradikálních žlutých vest.

27. protestní akcí oslavily žluté vesty šest měsíců od začátku hnutí. Změnilo toto hnutí podle vašeho názoru Francii?

Langlois: V jistém slova smyslu ano. Co se týče policie, v těchto šesti měsících došlo v zemi k mnohému z toho, co nebylo po dlouhá léta, pokud jde o zajištění pořádku – jde mj. o násilné metody a široké použití slzotvorného plynu. O návratu policistů na motorkách (voltigeurs) už ani nemluvě. Úřady tvrdí, že použily nové metody zachování pořádku, kdežto ve skutečnosti se uchýlily ke známým katastrofálním způsobům, což mělo vážné následky. Další důležitý okamžik. Lživé údaje šířené Christophem Castanerem, který ve svých veřejných vystoupeních často dělá chyby a musí se pak omlouvat. Kromě toho, že policisté pracovali přesčas a stáli proti občanům. Kolegové velmi dobře pochopili, že vláda se nám směje. Pomýšlí na demise, nesplnila slib zvýšit mzdy, nechce jednat se všemi policisty, mezi našimi kolegy dochází i nadále k sebevraždám, pro jejich ochranu se nedělá nic. Pochopili, že tato vláda nepodnikne nic, aby situaci napravila.

Během 27. akce došlo znovu ke střetům mezi policisty a demonstranty. Jak hodnotí vaši kolegové toto hnutí? Změnilo se nějak za tu dobu?

© Sputnik / Alexey Vitvitsky „Nic takového nebylo od dob alžírské války.“ Jak ve Francii soudí žluté vesty

Zpočátku (když probíhaly protestní akce) v atmosféře dobromyslnosti, byli naši kolegové na pochybách a neměli určitý názor na to, co se děje. Pak kvůli násilným akcím ze strany skupin, které se ke hnutí připojily, museli pracovat na místě událostí a chránit občany. Dostávali rozporuplné rozkazy, které měly katastrofální následky jak pro policisty, tak i pro demonstranty a pro lidi, kteří se ocitli náhodou na místě a o nic nežádali.

Co se týče žlutých vest, dokud situaci kontrolovaly samy, a nikoli ti, kdo se k nim připojili, mohli policisté nepoužívat sílu. Vláda bohužel dovolila, aby tyto skupiny skládající se z radikálů a zločinců, rozložily protestní hnutí. Ministr vnitra byl pobouřen tím, že 20. dubna křičeli někteří z nich na policisty na náměstí Republiky: „spáchejte sebevraždu“. Policisté byli na místě. Mohli tyto lidi zadržet. Nedostali ale rozkaz. Kdyby tyto skupiny extremistů a fanatiků, které porušovaly normální průběh protestní akce a postavily se proti strážcům pořádku, byly zatčeny, většina našich kolegů by podpořila hnutí žlutých vest.

Co si myslíte o policejním násilí? Polemika o tom neutichá od samého začátku hnutí.

Je třeba rozlišovat legitimní násilí, které se dá použít při plnění naší mise ochrany občanů, a nelegitimní násilí, jehož použití se musí trestat ještě přísněji než násilí ze strany civilistů. Tento problém je spojen s naším ministrem. Nechtěl vidět to, co se odehrává v ulicích měst. Popíral samotnou skutečnost nepokojů, dokud mu to nestrčili až pod nos. Vznikly rozpory. U nás ve Vigi jsme vždy žádali, aby se policisté chovali bezúhonně. Avšak člověk, který stojí v čele ministerstva vnitra, dává přednost neprůzračnosti. Tváří se, jakoby policisty podporoval, a přitom jim dovoluje dělat, co chtějí. V důsledku toho se komplikuje úkol všech policistů, kteří chtějí plnit svou misi se ctí a za dodržování republikánských zásad.

Týden co týden jste bili na poplach a varovali před potenciální hrozbou dlouhodobého působení slzotvorného plynu jak na demonstranty, tak i na policisty, kolemjdoucí a novináře. Dosáhli jste výsledků?

Pokračujeme v našich výzkumech. Za několik dní zveřejníme zprávu o středně a dlouhodobých následcích působení slzotvorného plynu. Naše výzkumy, které se zakládají na studiích amerických odborníků, ukazují, že plyn se dá označit za slzotvorný, když koncentrace v něm tak zvaného plynu CS nepřesahuje 3 %. Granáty, které objednala Francie do roku 2017, obsahovaly 15 % CS. Nemáme žádné údaje z doby po roce 2017, protože vláda přestala poskytovat informace o obsahu těchto granátů. Když přesahuje koncentrace CS tři procenta, takový plyn vážně ohrožuje zdraví. Podle názoru jedné agentury EU patří plyn CS k velmi nebezpečným látkám. Jeho použití je prostě katastrofa. Závěry, k nimž jsme v daném okamžiku dospěli, nevnucují optimismus, v nejbližších letech se nedají vyloučit vážné následky pro zdraví lidí.