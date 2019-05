Smerom k progresívcom. Názor

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu na plnej čiare potvrdili moje zhodnotenie stavu v pronárodnom spektre z minulého mesiaca. Politicky sofistikované, systematicky, marketingovo a najmä profesionálne funkčné Progresívne Slovensko v koalícii s večným politickým prebehlíkom Mirkom Beblavým aj s jeho rečovým defektom sa stali víťazmi eurovolieb.

Výsledky zároveň potvrdili pád kedysi najsilnejšej politickej strany Smer-SD, ktorý dokonale kopíruje politiku a nesebareflexiu HZDS. Predpokladala som, že Robert Fico nepodľahne kultu svojej osobnosti a poučí sa z chýb zakladateľa SR Vladimíra Mečiara. Zdá sa, že roky v politike a moc lídrom najsilnejších strán, ktorých verejnosť považovala za štátnikov, nadobro zatemnila myseľ. Dokážu vybudovať úspešné vládne strany a zároveň ich zlikvidovať. Veď aj to je umenie.

Voľby však ukázali, že ľudia skutočne prahnú po zmene, preto volia antisystémové strany, dokonca aj také, ktoré zbierajú podpisy za vystúpenie z EÚ, ale vôbec im neprekáža kandidovať do ich štruktúr. Trošku schizofrenické, ale možno je ich cieľom dvoma mandátmi rozložiť EÚ zvnútra. Ale žarty bokom.

ĽS Naše Slovensko skončila na treťom mieste, čím si aj v týchto voľbách potvrdila svoju stabilnú voličskú základňu. Ak bude táto vládna koalícia pokračovať v štýle vyhraj voľby a môžeš všetko, tak o deväť mesiacov, ktoré ostávajú do parlamentných volieb majú kotlebovci reálnu šancu dosiahnuť 18 a progresívci pokojne aj 30 percent. Ak by voľby potvrdili taký vysoko predpokladaný výsledok ĽS Naše Slovensko, môže sa stať, že povolebná matematika bude priať nevšednej a nečakanej koalícii Progresívne Slovensko a Smer-SD, s odôvodnením, že nemôžu dopustiť, aby sa do vlády dostali fašisti. Nakoniec, usmievaný a sladký smerácky chlapec líder s jamkami v lícach by si s liberálnymi progresívcami porozumel. Konečne by boli všetci doma a môžu vziať aj exministra kultúry či exministra školstva.

Eurovoľby zároveň potvrdili rúcanie Mosta-Híd a Bélu Bugára i nárast SMK, ktoré bude schopné podružiť sa s ďalšou promenšinovou stranou Maďarské fórum Zsolta Simona. Sulíkovci a matovičovci sa musia mať na pozore, pretože progresívci i budúci kiskovci ich môžu zomlieť.

V eurovoľbách však všetkým vytrel zrak Alojz Hlina, ktorého KDH bude mať v europarlamente dva mandáty. Neoslabila ho ani neuspokojená sedemdesiatročná Anna Záborská s copatým Braňom Škripekom, ktorí založili KÚ, a už vôbec nie KDŽP (kuffovci). Čo potvrdzuje ďalšiu tézu, že alternatívne médiá nedokážu vyprodukovať nového lídra. Ten jednoducho musí len prísť a disponovať veľkou dávkou empatie i sympatie a darom reči bežného človeka, aby dokázal stmeliť národnú scénu.

Výsledky zároveň potvrdili aj zlé tušenie, že do EP môže mať problém dostať sa aj napriek svojim schopnostiam Jaroslav Paška kandidujúci za SNS, ktorej čelní predstavitelia nepochopili, čo je mediálna a marketingová politika. Karty do EP sú rozdané a ak túto situáciu nevedia zdravým rozumom vyhodnotiť predsedovia pronárodných a prokresťanských strán s preferenciami nula celá nula nič, potom je Slovensko v koncoch. Predsedovia a predsedníčky, choďte len smelo vpred aj do parlamentných volieb 2020, rozdrobujte národné spektrum ešte viac a v povolebné ráno sa poďakujte svojim neukojeným predsedníckym egám, že ste umožnili odovzdať moc do rúk svetoobčanom.

