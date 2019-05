„Američanům zajiskří oči.“ Čína vyhlásila USA lidovou válku

Zatímco Peking a Washington o překot zvyšují cla, tak se do obchodního konfliktu mezi dvěma ekonomikami zapojují obyčejní spotřebitelé. Společnosti vyžadují po svých pracovnících, aby si nekupovali americká auta, nechodili do restaurací McDonald’s a vůbec zapomněli na americké značky. Na sociálních sítích lidé vyzývají k bojkotování zboží z USA.

Lidová válka

Protiamerická propaganda v Číně vrcholí. Poslední kapkou se stal Donaldem Trumpem vyhlášený zákaz spolupráce s Huawei. Dodávat software, technologie a zařízení čínskému telekomunikačnímu gigantu odmítly všechny přední americké IT společnosti, mj. Google, Microsoft, Intel, ARM, Qualcomm a Broadcom.

Před několika týdny čínský list The Global Times v redakčním článku vyzval k „lidové válce“ proti USA.

Reakce byla okamžitá. Na sociálních sítích žádají, aby lidé bojkotovali americké zboží a kupovali chytré telefony Huawei. Proti přístrojům Apple byla zorganizována celá kampaň.

„Také si koupím telefon Huawei a zároveň zruším naplánovaný nákup Apple Watch, analogické výrobky má přece i čínská společnost. USA se jí prostě vysmívají,“ bouří se jeden z uživatelů služby mikroblogů Weibo (čínského analogu Twitteru).

„Nefantazírujte o tom, jak máte zastavit Huawei. Zastavíme místo toho Apple,“ napsal jiný uživatel.

List The Global Times dal v minulém týdnu slovo pracovníkům Huawei. Všichni prokázali soustředěnost a jistotu.

„Poté, co média oznámila, že ‚země A‘ podniká opatření proti naší společnosti, šla jsem klidně do práce, klidně jsem plnila všechny úkoly, klidně jsem se účastnila všech porad,“ zdůraznila jedna pracovnice. „Jsem jenom vojákem naší firmy. Ať už narazíme na jakékoli těžkosti, věřím, že každý pracovník Huawei zůstane nezlomným a bude i nadále vynakládat ke své práci všechna úsilí, nikdo nás neporazí!“

„Jsem ve společnosti nováčkem, ale pracuji pořádně, každý řádek kódu, který napíši, dodává společnosti sil,“ říká jiný zaměstnanec Huawei. „Pro ty, kdo se narodili v 90. letech, peníze nejsou to hlavní, a nehledě na všechny těžkosti dbáme na to, aby byla naše práce prospěšná společnosti, veřejnosti a zemi. Přeji, abychom překonali všechny těžkosti a aby země prosperovala!“

List podotýká, že pracovníky Huawei podporují v této těžké době jejich přátelé a příbuzní. „Když minulý týden uvalily USA sankce na Huawei, moje dívka se o tom také dozvěděla, i když se nikdy o ty zprávy zvláště nezajímala,“ uvádí The Global Times slova jednoho z pracovníků společnosti. „Řekla mi, že už se nebude se mnou hádat a aby mně pomohla, vytvoří klidnou a příjemnou atmosféru, jen abych pracoval a přispíval svým přínosem k vítězství nad USA.“

Jen domácí zboží

Do lidové války proti americkému zboží se zapojil čínský byznys. Projektant internetových produktů Mengpai Technology nabídl 15procentní subvenci pracovníkům a podnikatelům, kteří si koupí telefony Huawei, a slíbil pokutování personálu za iPhony o celou částku jejich ceny. Kromě toho ve společnosti zakázali nákup kancelářského zařízení a aut amerických značek.

O této lekci vlastenectví informovala média, následně se u Mengpai Technology objevila spousta následovatelů. Výrobce elektronických součástek Shenzhen Huiyisheng šel ještě dál a zaplatil svým pracovníkům, kteří vlastní chytré telefony Huawei, odměnu ve výši 500 jüanů (asi 1674 Kč). iPhonů se ale mají vzdát, jinak budou propuštěni.

Propagandistická píseň Obchodní válka, kterou složil bývalý úředník Zhao Liangtian, se na sociálních sítích rychle stává populární.

„Číňané žijí tisíce let a tisíce let se sjednocují proti společnému nepříteli,“ zní text písně. „Nebojíme se ničeho, když vstupujeme do obchodní války. Když se odváží nepřítel zaútočit, vláda a lid se postaví spolu proti němu. Když se odváží nepřítel zaútočit, diplomacie a hospodářství mu odpoví. Když se nepřítel odváží zaútočit, zaútočíme tak, že se mu v očích zajiskří.“

Nehodlají ustoupit

Jak podotýkají analytici, národní a vlastenecké šílenství podstatně omezuje oficiálnímu Pekingu manévrovací prostor a vylučuje možnost kompromisů s Washingtonem. Na nátlak veřejného mínění budou muset čínské úřady jednat tvrdě.

Už to začalo. Peking od 27. května vyhlásil antidumpingová cla na dovoz fenolu – jedné z nejdůležitějších chemických látek pro zpracování ropy, farmaceutický, chemický, textilní a jiný průmysl. Jak oznámilo Ministerstvo obchodu ČLR, cla se dotýkají výrobků z EU, Jižní Koreje, USA a Japonska, přičemž pro každého dodavatele bylo stanoveno zvláštní clo – snesitelným 11,9 procenta počínaje a konče prohibičním 129,6 procenta. Není pochyb, že to nejvyšší clo připravil Peking pro Američany.

Kromě toho zavádí Čína licence na dovoz kovů vzácných zemin, nejdůležitější suroviny pro moderní elektroniku. Oznámil to v pátek mluvčí Ministerstva obchodu Číny Gao Feng.

Jak upřesňuje agentura Bloomberg, očekávání urovnání obchodních sporů mezi Čínou a USA je nyní na rekordně nízké úrovni. Agentura přitom podotýká, že na asijských trzích začal aktivní výprodej akcií amerických společností, stojí za tím pravděpodobně Číňané.

