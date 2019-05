„Zatím jsem naživu“: Ufolog promluvil o tom, jestli je nebezpečné mít doma úlomek UFO

Ufologie je stejně nebezpečná jako rybaření

„Současní američtí výzkumníci vydali nádhernou knihu pod názvem Nemoci po kontaktu (autor L.Lefere, Diseases contactees). Praví se v ní o tom, co se děje s člověkem, který se dostal do pole působení UFO, v místě jeho přistání. Podle těchto zpráv existuje celá řada negativních faktorů, a ti, kdo o tom nevědí, vystavují určitému nebezpečí svůj život a zdraví. Je zajímavé, že první podobná svědectví o podivné chorobě přišla z místa pádu meteoritu v státě Arizona. Všimli si tam neobvyklé věci: někteří lidé, přičemž nikoli místní, kteří se již adaptovali, ale mnozí turisté, jež navštívili místo pádu meteoritu a sestoupili na dno kráteru, dostali horečku, kterou pak pojmenovali stejně: Arizonská horečka. Lidé mají zvýšenou teplotu, vznikají symptomy nachlazení. Takže tito vyslanci vesmíru dokážou jistým způsobem působit na lidi, avšak oficiální věda se o to nezajímá, a nezkoumá to,“ konstatuje ufolog.

Anomální zóny: Proč je člověku špatně (dobře)?

Ruský ufolog varuje: z ufologie se nesmí stát ufománie. „Ufologie je především věda, která má vlastní osnovy, metody, jisté nástroje průzkumu. Kdežto ufománie se podobá náboženství, kdy člověk bezpodmínečně všemu věří a dělá z vědy objekt jistého zbožňování, nechce analyzovat fakta, se kterými má do činění,“ poznamenal expert.

V Rusku existují, podle jeho názoru, zajímavé anomální zóny, lidé tam začínají něco cítit, vidět nějaké objekty. Jedním z příkladů je anomální zóna Moljobka v Permské oblasti. Objevují se tam dost periodicky nějaké koule a lidé se dostávají do styku s jistými bytostmi. „Stejně ale máme hodnotit každý případ individuálně. Máme pochopit, o jaký vliv na člověka jde: pozemský nebo mimozemský. Stává se, že v daném místě je prostě hluboký zlom půdy a na lidi působí plyny ze zemských hlubin, jež vyvolávají jisté halucinace. Mohou to také být určité elektromagnetické vlny. Ty dokážou zapůsobit na lidskou fyziologii a člověk může pocítit, že je mu špatně, anebo, naopak, dobře,“ vysvětlil Subbotin.

Mám doma úlomek UFO, třetí oko mi zatím nenarostlo

Ruský ufolog rovněž sdělil, že když astronomové pozorují divné objekty na pozadí Měsíce, může jít prostě o pochybné video. Před kamerou mohla proletět meteorologická sonda, jež vypadá jako UFO, anebo ptáci. „Jsou ale velmi podivné věci, když objekty letí právě nad Měsícem, a vrhají stín. Je skutečně hodně reálných videozáznamů podivných přístrojů nad měsíčním povrchem. Tím spíš, že NASA vydala v šedesátých letech velmi zajímavý katalog měsíčních anomálií ( Chronological catalog of reported lunar events ). Odborníci v něm shromáždili asi 600 svědectví a výsledků monitoringu neobvyklých, světélkujících objektů a podivných erupcí na Měsíci za posledních 200 let. Astronomové například rozeznali s pomocí silných teleskopů na povrchu Měsíce jisté technické konstrukce podobající se dílu lidských rukou. A když už NASA podobný katalog vydala, znamená to, že pohlíží na problém mimozemských aktivit na Měsíci dost vážně,“ poznamenal ufolog.

Na otázku, kde se dá naučit ufologii, Subbotin odpověděl, že to jde jenom samostatně, ať už je to koníček, nebo povolání. V době SSSR měli sice SojuzUfoCentr, středisko, které založil známý ufolog Vladimir Ažaža.

„Při tomto středisku měli školu ufologů, na které studovali poznatky vědců a průzkumníků. Bylo to užitečné, protože je učili, jak mají lidé pozorovat, zkoumat, jak pečovat o bezpečnost. SojuzUfoCentr vyvinul speciální přístroje na zachycení anomálií. Dnes nic z toho neexistuje,“ konstatoval ufolog. Řekl, že ufologie je drahý koníček. Průzkumníci si mají všechno obstarat sami: jízdenky, výbavu, stany, apod. „Nemluvě o tom, že nemají žádný plat, neúčastní-li se samozřejmě nějakého vojenského projektu,“ řekl Subbotin.

To vše ale stojí za to. Aspoň proto, že člověk může pozorovat anomální objekty na vlastní oči. A ve výjimečných případech dokonce získat cenné artefakty, například úlomek UFO, který vlastní samotný Nikolaj. „V osmdesátých letech pozorovali obyvatelé města Kandalakša v Murmanské oblasti let a explozi nějakého objektu. Toto místo navštívil můj přítel, ufolog Emil Bačurin. Po rozhovoru se starousedlíky se podařilo zjistit přibližnou trajektorii letu a místo exploze. Členové výpravy dokonce objevili úlomek toho, co spadlo z nebe. Během rozboru vyšlo najevo, že jde o velmi divnou látku. Byl to nejčistší wolfram, 99,9 % chemické čistoty, což nebylo tenkrát možné, poněvadž nejčistší wolfram měl 99,7%. Tento byl ale super chemicky čistý. Pod elektronickým mikroskopem zjistili, že krystaly wolframu byly vypěstovány jistým neznámým způsobem,“ vysvětlil Nikolaj. Na otázku, není-li to nebezpečné, mít doma podobný úlomek, odpověděl ruský ufolog optimisticky: „Zatím jsem naživu. Třetí oko na čele také zatím nemám.“

Potkáš-li mimozemšťana, běž k psychologovi

Subbotin nepovažuje za nenormální, že ruští uživatelé internetu kladou na vyhledávačích divné otázky na téma ufologie. Mnozí se například zajímají, co léčí doktor ufolog. „Je to legrační otázka. Ale odpověď na ni existuje. V USA mají středisko na podporu lidí, jež měli kontakt s UFO. Založil ho doktor Bad Hopkins. Byl to lékař psycholog, který se v padesátých letech věnoval posttraumatickým syndromům po kontaktu s UFO. Původně to byl zarytý skeptik, ale pak, když získal skupinu lidí s podobnými zážitky, přesvědčil se, že se s nimi něco skutečně děje, a že reálně potřebují léčení,“ vysvětlil ruský ufolog v rozhovoru pro Sputnik.

