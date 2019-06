Analytik o schôdzke Trumpa s Pellegrinim: prezentoval sa obraz SR ako „poslušného žiačika“

František Škvrnda z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity hovorí, že stretnutie Donalda Trumpa s Petrom Pellegrinim nemalo strategický význam, ktorý by posunul slovensko-americké vzťahy. Aj tak však stojí za povšimnutie niekoľko momentov.

Schôdzku preceňujú len najzarytejší „amerikanofilovia“

Najprv sa pristavíme pri februárovej návšteve amerického ministra zahraničia Mikea Pompea na Slovensku, v Maďarsku a Poľsku. Škvrnda upozorňuje, že návštevy sa uskutočnili narýchlo a s viacerými zastávkami, preto Pompeove turné netreba preceňovať. „Kdesi v pozadí je skrytý odkaz – správajte sa v súlade s našimi predstavami, lebo ináč uvidíte,“ hovorí analytik a dodáva, že išlo o „rutinné návštevy, ktoré sa z času na čas uskutočňujú, aby sa ukázal záujem aj o tento priestor.“

Podľa jeho mienky má o V4 washingtonská administratíva záujem len potiaľ, pokiaľ svojim pôsobením prináša problémy EÚ. „Druhý kontext je v tom, že všetky návštevy i celkový záujem o región môžu súvisieť so sofistikovaným tlakom na nákup amerického vojenského tovaru a služieb,“ hovorí Škvrnda pre Sputnik.

Niečo podobné platí aj o návšteve premiéra Pellegriniho v Bielom dome. Pellegrini rokoval s americkým prezidentom medzi štyrmi očami približne 15 minút. Podľa medializovaných informácií mali hovoriť o nezamestnanosti, ekonomickej situácii Slovenska, dovoze skvapalneného plynu z USA či o nákupe amerických stíhačiek F-16.

Potom nasledovalo rokovanie v širšom formáte. K Pellegrinimu sa pripojil minister zahraničia Miroslav Lajčák. Na americkej strane boli prítomní napríklad minister zahraničných vecí Mike Pompeo, šéf kancelárie Bieleho domu a riaditeľ Úradu pre riadenie a rozpočet Mick Mulvaney, poradca prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton či veľvyslanec USA na Slovensku Adam Sterling.

Navštívi Slovensko?

„Nič podstatné sa neudialo, prezentoval sa obraz Slovenska ako poslušného žiačika – napríklad s prísľubom dosiahnuť vojenské výdavky vo výške 2% HDP. Zaujímavé je, ako „hrdo“ vztyčujú hlavy šíritelia obrazu „USA ako najväčšieho a najlepšieho v dnešnom svete“, ktorí už dlho nevedeli nabrať taký mediálno-politický dych ako túžili a teraz sa zbehli zo všetkých kútov a exhibicionisticky sa predháňajú, kto to ocení najvyššie. Počkajme si, čo napíše D. Trump vo svojich tweetoch...“ hodnotí stretnutie Škvrnda. Zároveň dodáva, že prikladať návšteve strategický význam a posun vo vzťahoch Slovenska s USA môžu len najzarytejší „amerikanofilovia“.

Otázka, ktorú si kládli viaceré médiá (a ktorú následne kládli aj premiérovi Pellegrinimu) je či sa na stretnutí s americkým lídrom diskutovalo aj o dohode o obrannej spolupráci. Dohoda, ktorá môže legalizovať dlhodobý pobyt amerických vojsk na Slovensku sa na prelome zimy a jari stala mimoriadne diskutovanou.

Bolo teda možné, že Pellegrini s Trumpom hovorili o modernizácii slovenskej armády, nákupe amerických stíhačiek, vynakladaní 2% HDP na zbrojenie či o asistencii pri presune amerických armádnych konvojov cez územie SR, no nie o spomínanej dohode? František Škvrnda túto možnosť pripúšťa: „Ak zoberieme do úvahy, že tón a obsah diskusie určoval D. Trump je to možné, lebo však on si nájde svoju cestu ako komentovať niečo, čo sa mu nepáči. Možno téma Washington vo veľkej kope starostí, ktoré má, nevzrušuje tak ako našich „amerikanofilov“. A koniec-koncov, ak dobre pripravili podklady pre cestu P. Pellegrinimu, tak nebol dôvod tému otvárať.“

Slovenský premiér navyše stihol počas stretnutia amerického prezidenta aj pozvať na Slovensko. „Vnímam to tak, že keby sa vybral na európske turné, mohli by sme sa stať jednou z krajín, kam by pricestoval. Samozrejme, že by to bola veľká pocta, keby prišiel na oslavy Povstania,“ povedal Pellegrini v rozhovore pre denník Pravda. Viaceré médiá špekulujú, že práve termín 29. augusta je viac než vhodný. Trump bude totiž prítomný na summite štátov G7 vo Francúzsku. Ten končí 27. augusta a 31. augusta plánuje Air Force One prílet do Varšavy, kde si prezident pripomenie začiatok druhej svetovej vojny.

Slovensko bude 29. augusta oslavovať 75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Rezort obrany pri tejto príležitosti pripravuje aj vojenskú prehliadku.

A aké sú šance na takúto návštevu podľa analytika? „Vo veľkej politike je všetko možné a dá sa doplniť, že pri Donaldovi Trumpovi to platí dvojnásobne. Nie je však vylúčené, že pri tom pripraví nejaké prekvapenie, ktorým rád ohuruje svet,“ uzavrel Škvrnda svoje hodnotenie pre Sputnik.

