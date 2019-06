Guyana se může stát „tajnou zbraní“ USA proti Venezuele

Společnost ExxonMobil objevila v roce 2015 velká ložiska ropy na šelfu Guyany. Jejich zásoby se odhadují na 5,5 miliard barelů. Co čeká tuto latinskoamerickou zemi? Co s tím má společného Venezuela?

Guyana je dnes druhá nejchudší země v regionu. Podle některých výpočtů se ale může změnit za několik desetiletí v jednoho z největších světových vývozců ropy na jednoho obyvatele. Jenže existence zdrojů neznamená vždy ekonomickou prosperitu. Malá karibská země se může stát dalším dílkem puzzle, který sestavují USA v tomto regionu, řekla Sputniku Tamara Lajtmanová, expertka Strategického latinskoamerického geopolitického střediska (CELAG).

Guyana versus Venezuela

Lajtmanová uvádí mínění amerických expertů, kteří se domnívají, že Washington může nahradit venezuelskou ropu regionálního ropného politického režimu mnohem stabilnějším dodavatelem.

Expertka sdělila, že organizace Projekt Americké bezpečnosti [ American Security Project (ASP) ] svolala koncem loňského roku konferenci pod názvem Guyana: Vytvoření stabilního bezpečnostního systému (Guyana; Building Suatainable Security). Tato organizace se věnuje průzkumu problémů národní bezpečnosti, v jejím vedení je například bývalý ministr zahraničí USA John Kerry a bývalý americký ministr obrany Chuck Hagel. Jedním z účastníků konference byl viceadmirál Kevin Green, bývalý velitel Jižního velitelství amerického vojenského námořnictva.

Podle závěru této schůzky byl přijat dokument, ve kterém bylo americkým politikům doporučeno, aby navázali těsnější vztahy s Guyanou za účelem zajištění dlouhodobé bezpečnosti. Pravilo se v něm také o tom, že kvůli prohloubení krize ve Venezuele by se prosperující a rozvíjející se Guyana mohla stát osou stability v Karibském regionu, dodala Lajtmanová.

Podle zprávy agentury Stratfor (americká soukromá průzkumná analytická společnost) některé velké americké ropné společnosti již zahájily těžbu v Guyaně. Jenže, i když se příjmy vlády této země zvýší, nepocítí větší část obyvatelstva ekonomické výhody z těžby ropy, protože všechna pracovní místa obsadí cizí občané.

Vojenská přítomnost

Jižní velitelství Vojenského námořnictva USA zahájilo na začátku května v Guyaně cvičení Nové obzory (New Horizons). Podle zprávy ASP (American Security Project) se konají v tu nejvhodnější chvíli, kdy se Guyana nachází v samotném středu regionální geopolitiky. Na to jsou dvě příčiny: krize v sousední Venezuele a energetická budoucnost karibské země. Situaci vyhrocuje územní spor mezi Caracasem a Georgetownem o území řeky Esequibo. Její plocha činí 160 tisíc kilometrů čtverečních a spor s Venezuelou trvá několik století. USA to považují za nebezpečí pro vrtání v blízkosti mořské hranice mezi těmito dvěma státy.

Jiná cesta?

Guyana byla po mnoho desetiletí považována za tranzitní zemi na cestě kokainu z Kolumbie do USA. Její vláda proto zavádí různé programy pomoci v boji s drogami a přijímá zákony pro boj s praním peněz, financováním terorismu a extradicí. Prodej ropy umožní udělat ještě více.

Guyana se v červenci 2018 připojila k čínskému projektu Nová Hedvábná stezka, který investuje do výstavby přístavů a silnic. Pro tuto zemi je to největší projekt v jejích dějinách. Má klíčový geostrategický význam, poněvadž umožní zkrátit čas dopravy nákladů do severní Brazílie (hlavního obchodního partnera Číny v tomto regionu) a urychlí cestu k Panamskému průplavu.

Expertka také poznamenala, že čínská ropná a plynárenská korporace CNOOC vlastní 25% podíl v bloku Starbroek společnosti ExxonMobil.