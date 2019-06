Jaké možnosti otevírá Rusku a Číně obchodní válka

„Neříkejte, že jsme vás nevarovali,“ tato věta se objevila v nedávném článku v čínských novinách Žen-min ž'-pao ohledně možné odpovědi ze strany Číny na tarifní agresi USA. Tento výraz použila oficiální čínská média pouze několikrát, zpravidla v období nejostřejší konfrontace s jinými zeměmi. Tak tomu bylo v roce 1962 před čínsko-indickou pohraniční válkou, v roce 1979 před čínsko-vietnamskou válkou. Nyní zřejmě nastalo období rozsáhlé obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami na světě.

Nezávislí pozorovatelé včetně bývalého australského premiéra Kevina Rudda se domnívají, že USA svým jednáním od sebe stále více odstrkují Čínu a tím zapříčiňují to, že ústupky ze strany Pekingu budou stále méně pravděpodobné. Odborníci se domnívají, že Čína nemůže dát Spojeným státům symetrickou odpověď v oblasti tarifů, ale může zavést jiná, pro Washington neméně bolestná opatření. Například není vyloučena možnost, že Peking rozprodá americké státní dluhopisy. Silným odvetným úderem může být zákaz dodávek kovů vzácných zemin, které jsou používány při výrobě veškeré složité elektroniky a jejichž většina se těží v Číně. Čína nechce obchodní válku s USA, ale když už si Washington dal za cíl brzdit Čínu, Čína bude bojovat do konce a vytěží z toho maximální užitek, řekl Sputniku generální ředitel Ústavu Ruska, východní Evropy a Střední Asie Čínské akademie společenských věd Sun Zhangzhi.

„Obchodní válka mezi ČLR a USA bude mít zhoubný vliv na ekonomiku celého světa. Odrazí se to na čínském i na ruském ekonomickém rozvoji. Současně to však otevírá i určité možnosti pro rozvoj ekonomické spolupráce mezi Ruskem a Čínou. Například Rusko pod sankčním nátlakem ze strany USA a EU začalo rozvíjet vlastní výrobu a zemědělství, přičemž relativně rychle. Proto si myslím, že pro obchodně-ekonomickou spolupráci mezi Čínou a Ruskem je to také nová možnost. Například v obchodu se zemědělskými produkty, ve spolupráci v energetice, to vše jsou pozitivní faktory. Na základě této spolupráce mohou Rusko a Čína zvýšit obrat zboží na dost vysokou úroveň. Vývoz ruské zemědělské produkce a energie bude přispívat k diverzifikaci obchodu, pozitivně se odrazí na energetické i potravinové bezpečnosti obou zemí. Dříve Čína dovážela většinu zemědělského zboží z USA a Kanady. Nyní diverzifikujeme dodavatele, dovážíme z jiných zemí. To je pro Čínu také dobré. Pro Rusko je to také výhodné: dříve byla hlavním obchodním partnerem Evropská unie. Nyní v podmínkách poklesu obratu zboží mezi Čínou a USA rozšiřuje Rusko obchodování s Čínou, diverzifikuje odbytové trhy své produkce. Nyní jde velká část produkce do Číny. Myslím, že při oboustranném úsilí našich zemí může být situace s obchodní válkou užitečná a pomůže rozšířit ekonomickou spolupráci RF a Číny.“

Zhao Huasheng, profesor z Univerzity Fu-tan, řekl v exkluzívním interview pro Sputnik, že v současných podmínkách může být nejvíce perspektivní zvyšování spolupráce ČLR a RF v energetice.

Naschvál Americe? Obě strany mostu mezi Ruskem a Čínou jsou spojeny (VIDEO) LNG. Přichází do Pochajského zálivu z oblasti Severního ledového oceánu. V budoucnu se objemy dodávek značně zvýší. Obchodní válka ovlivní mnoho zemí, protože čínská ekonomika je těsně spojená s mnoha zahraničními ekonomikami. Ale jaké země konkrétně, to je zatím těžké říci.“

Čínští odborníci jsou přesvědčeni, že Rusko a Čína se nacházejí ve stejné geopolitické situaci. Právě snahou brzdit rozvoj těchto dvou zemí vysvětlují útoky ze strany Západu. V případě Číny je obchodní nerovnováha pouze záminkou, řekl Sputniku ředitel Institutu mezinárodních vztahů Univerzity Čínské akademie společenských věd Li Yongquan.

„USA zavedly sankce proti RF a obchodní válku můžeme také považovat za druh sankcí. Vidíme, že nyní je obzvláště důležité vytvářet vztahy partnerství, vzájemné výhody a rovnoprávného soužití. USA však vytvářejí vztahy s ostatními zeměmi vždy na principu nadřazenosti zájmů Ameriky. Zájmy USA jsou prvořadé - takové je jejich stanovisko. Takové vztahy však nemají žádnou perspektivu. Lze říci, že soupeření mezi Spojenými státy a Čínou přibližuje Čínu k Rusku, jelikož ve skutečnosti jsou sankce USA proti Rusku i obchodní válka důsledky systémového procesu ve světě, změny architektury mezinárodních vztahů, obnovení Ruska po rozpadu SSSR a vzestupu Číny. Ve skutečnosti se po mnoha letech liberální model rozvoje už vyčerpal.

Podle počtu osobních setkání je ruský prezident Vladimir Putin na prvním místě mezi ostatními protěšky čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Další setkání vedoucích představitelů obou zemí se má konat 5. - 7. června, kdy prezident Čínské lidové republiky přijede do Ruska na státní návštěvu a bude hlavním hostem Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Jak řekl náměstek ministra zahraničních věcí ČLR Zhang Hanhui, během návštěvy podepíší prezidenti Ruska a Číny dva důležité společné dokumenty. Prvním je prohlášení o rusko-čínských vztazích, v němž bude uveden všestranný plán rozvoje a spolupráce dvou zemí. Druhý dokument se bude týkat mezinárodní strategické stability.