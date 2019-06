„Hrůza si to představit“. Jak může Čína odpovědět USA, aniž by porušila zásady volného obchodu

V Bílé knize o obchodní válce, která byla uveřejněna v Číně, se píše, že Čína si nepřeje konflikt s USA, ale zároveň se nebojí obchodní války a je připravena v případě nutnosti bojovat až do konce. V Bílé knize se také uvádí, že Čína má dostatečné množství zdrojů, aby zajistila zdravou čínskou ekonomiku v případě dlouhotrvajícího obchodního konfliktu. V Pekingu samozřejmě přiznávají, že obchodní válka může být vyčerpávající a značně poškodit ekonomiku země. Nicméně v boji první a druhé světové ekonomiky se „blesková válka“ nepodaří a USA rovněž utrpí kolosální ztráty.

Jak uvádí Forbes, Čína může prostě zakázat prodej na domácím trhu iPhonů, amerických automobilů nebo letadel. Čína je největším odbytištěm pro většinu korporativních gigantů USA. Podle výpočtů americké investiční společnosti Cowen sníží zákaz prodeje iPhone na čínském trhu zisk Apple o 26 %. Téměř čtvrtina prodeje civilních letadel Boeing připadá na Čínu. A je hrozné si představit, jak píše Forbes, co se stane s General Motors, pokud jeho automobily „uvíznou“ na čínské celnici.

Praxe ukazuje, že pokud to bude třeba, čínští spotřebitelé se mohou vzdát zahraničního zboží. V době vyostření územních konfliktů mezi Čínou a Japonskem obyvatelé ČLR aktivně podporovali bojkot japonského zboží a služeb. Sushi bary byly prázdné, japonské obchody s elektronikou, jako například Sony, utrpěly ztráty. Někteří Číňané dokonce veřejně ničili své automobily japonské výroby. A po rozhodnutí Jižní Koreje umístit u sebe systém PVO THAAD vlastenečtí Číňané odmítali jezdit do této země. Následkem toho se počet čínských turistů směřujících do Jižní Koreje snížil podle různých hodnocení o 60-70 %. Vzhledem k tomu, že předtím byla Čína na předních místech v počtu turistů směřujících do této země, Jižní Korea odůvodněně označila jednání Číny za nejsilnější ekonomické sankce v dějinách bilaterálních vztahů (ačkoliv formálně tyto sankce nikdo nevyhlašoval).

Nyní je také málo pravděpodobné, že Čína oficiálně uzavře svůj trh před americkými společnostmi. Čína jedná v souladu s tržními zásadami a dodržuje zákonné zájmy společností, říká v interview pro Sputnik ředitel čínského Výzkumného centra WTO Univerzity mezinárodní ekonomiky a obchodu Tu Xinquan.

„Nemyslím si, že Čína uzavře svůj trh před americkým zbožím a službami. Čína už nejednou zdůraznila, že bude chránit investice a zákonné zájmy zahraničních společností v ČLR. I když jsme zavedli svůj černý seznam nespolehlivých zahraničních společností, toto opatření je zaměřeno konkrétně na určitý postup v obchodní válce s USA, na některé společnosti, které porušují tržní normy a kontrakty, blokují dodávky komponentů, porušují zákonné zájmy čínských společností. Nyní bude zřejmě do tohoto seznamu zařazen FedEx, ale to neznamená, že společnosti bude zakázána činnost v Číně, prostě budou zřejmě nějaká sankční opatření. A takovým společnostem, jako je Tesla nebo Apple, které v Číně investují a samy trpí v důsledku obchodní války, totální zákaz dodávek produkce nejspíše nehrozí. A Bílá kniha musí prostě vysvětlit čínskou pozici v obchodní válce a bránit Čínu, neboť Spojené státy obviňují právě Čínu z rozpadu jednání. V Bílé knize se jasně uvádí, že právě USA nejednou měnily vyjednávací pozici. Kniha musí ukázat světu, že Čína nezavinila neúspěch v jednání. No a samozřejmě vyznačuje určitou červenou čáru, dává na srozuměnou, že s některými požadavky nemůže Čína souhlasit za žádných okolností a že nelze stanovit úmyslně nesplnitelné požadavky a potom vinit zemi z neúspěchu v jednání,“ domnívá se Tu Xinquan.

Čínské úřady zahájily vyšetřování v případu americké logistické společnosti FedEx, která je podezřelá z porušení zákonných práv a zájmů svých čínských klientů. Podle názoru čínské strany FedEx porušila dodací podmínky pro zásilky zákazníkům v Číně, což značně poškodilo jejich práva, a také porušila zákony a předpisy upravující dodávky zboží do USA. Jaké konkrétní sankce mohou být zavedeny proti FedEx, se zatím neuvádí. Není také jasné, co bude s ostatními společnostmi, které se dostanou do „černého seznamu“. Ministerstvo obchodu ČLR slíbilo, že to oznámí později.

Ale i kdyby proti americkým společnostem nebyly vyhlášeny oficiální sankce, neméně destruktivní může být pro byznys i poškozená pověst.