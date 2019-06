Ohrozí nátlak na Huawei čínské plány týkající se 5G?

Čína začne v nejbližší době vydávat licence na komerční využívání sítí 5G. Uvedlo to Ministerstvo průmyslu a informačních technologií ČLR. Poté Čína oficiálně vstoupí do epochy komerčního využití komunikačních technologií páté generace, uvádí se ve zprávě ministerstva.

Zaváděním sítí 5G v Číně se zabývají tři největší telekomunikační operátoři: China Mobile, China Unicom a China Telecom. První chce do konce roku 2019 umístit 30 až 50 tisíc základnových stanic 5G a investovat do infrastruktury 17,2 miliardy juanů (2,5 miliardy dolarů). Dalších 20 000 základnových stanic postaví China Unicom a China Telecom. Operátoři již provedli zkušební testy sítí páté generace ve velkých městech. Vydávání licencí pro komerční využití je posledním krokem, který dává provozovatelům „zelenou“ k rozsáhlé práci na zavádění sítí 5G, uvádí Global Times.

5G je pátá generace mobilní technologie s obrovskou rychlostí bezdrátového přenosu dat. 5G je nezbytnou základnou, na které se mohou rozvíjet další moderní technologie. Internet věcí, auta s vlastním pohonem, „chytrá města“ - všechny tyto technologie fungují prostřednictvím vysokorychlostních internetových sítí, které poskytuje 5G.

V současné době je Čína na prvním místě na světě v oblasti technologií a úrovně připravenosti síťové infrastruktury 5G. Společnost Ernst & Young dříve předpověděla, že do roku 2025 bude v Číně více než 576 milionů uživatelů komunikace 5G, což by znamenalo více než 40 % jejich celkového počtu ve světě. The Global Times s odkazem na čínské experty uvádí, že tato přelomová technologie poskytne desetitisíce nových pracovních míst a vytvoří novou přidanou hodnotu od 130 do 180 miliard dolarů. Rozvoj sítí 5G se v mnoha ohledech opíral o telekomunikační společnost Huawei, která v této oblasti vyvinula převážnou většinu technologických řešení. Jak napsala v dubnové zprávě společnost IPlytics, společnost Huawei vyvinula největší počet technických norem, které zajišťují provoz sítí páté generace. Huawei vlastní více než 1,5 tisíce patentů v této oblasti.

Nicméně skutečnost, že Ministerstvo obchodu USA zařadilo Huawei do černého seznamu, může zkomplikovat byznys společnosti, protože toto rozhodnutí ministerstva obchodu v podstatě zakáže americkým společnostem dodávat komponenty pro Huawei bez zvláštní licence od amerických úřadů.

Čínská společnost použila při výrobě svého telekomunikačního zařízení mnoho důležitých komponentů od amerických dodavatelů. Nicméně americké sankce proti čínské společnosti stěží mohou narušit plány ČLR na zavedení sítí 5G, řekla Sputniku vědecká pracovnice Čínského výzkumného centra WTO Univerzity mezinárodní ekonomiky a obchodu Zhou Nianliová.

„Rozhodnutí Ministerstva obchodu USA o zařazení Huawei do černého seznamu se samozřejmě odrazí na společnosti, ale účinek nebude příliš silný. A už vůbec to moc neovlivní strategii rozvoje 5G v Číně, oblast používání a rozvoje těchto technologií. Co se týče komerčního využití sítí, Čína se již dříve rozhodla, že v letošním roce bude oficiálně zahájen provoz 5G v komerčním provozu. Výhodou technologie je to, že zajistí rychlý přenos dat a bude podnětem pro rozvoj internetu věcí. Z hlediska ekonomiky je to průlomová technologie, která zajistí značný rozvoj sektoru služeb. 5G má obrovský komerční potenciál a pro mnohé spotřebitele je to prostě další zdroj ekonomických výhod,“ uvedla Nianliová.

Můžeme říci, že americké sankce vůči Huawei přišly pozdě, v zemi je už téměř vše hotovo ke komerčnímu uvedení sítí 5G do provozu. Kromě toho společnost Huawei v předtuše možné eskalace konfliktu s americkými úřady naplnila své sklady zásobami na rok dopředu. Proto může společnost pracovat bez jakýchkoliv ztrát minimálně rok, dokonce i kdyby byly dodávky zastaveny přímo teď. Kromě toho společnost HiSilicon už několik let vyvíjí vlastní čipy. Možná zatím nejsou tak technologické jako americké, ale mohou být náhradníky v případě mimořádných událostí (vis maior – vyšší moci).