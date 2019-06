Naschvál Číně? Proč USA pospíchají s rozmístěním THAAD v Jižní Koreji

Baterie THAAD v Jižní Koreji již byla fakticky rozmístěna a uvedena do pohotovosti. Je to ale mimořádné opatření, na které místní úřady přistoupily kvůli stálým jaderným a raketovým zkouškám KLDR koncem roku 2017. Rozmístění systémů protivzdušné obrany na stálo potřebuje nejdříve úřední posudek, že nebude ohroženo životní prostředí, což velmi znepokojuje místní obyvatele. Kvůli jejich odporu se k místu dislokace THAAD podařilo dopravit jenom radar a odpalovací rampy, ale generátor měli dopravit vrtulníkem. Stejnou cestou 2-3krát týdně dopravují palivo a také obsluhující personál, který je nucen bydlet v adaptovaném golfovém klubu a speciálních kontejnerech. Ale ekologická prověrka, jež měla být ukončena do konce letošního roku, bude pokračovat i v tom příštím.

Ostatně brzy po této publikaci ministerstvo obrany vyvrátilo údaje obsažené v článku a prohlásilo, že žádné požadavky ohledně rozmístění THAAD nebyly na posledních konzultacích nastoleny. USA naopak podle zprávy MO pro tisk souhlasí s postojem Jižní Koreji, že definitivní rozhodnutí má záviset na výsledcích působení na ekologii. Celý tento proces probíhá v rámci společných konsultací. Jenže jihokorejský ministr obrany Chung Giondu neodpověděl přímo na příslušnou otázku po singapurské schůzce se svým kolegou z KLDR Wei Fenhem. Podle jeho slov čínská strana nežádala o rychlé stažení THAAD a po vysvětlení příčin rozmístění a řízení systémů vyslovila značné pochopení.

Je tento příběh pokusem opozičních jihokorejských konzervativců učinit navzdory činné vládě správnou volbu, anebo skutečně pokusem vlády zastavit stále větší úsilí USA zatáhnout Jižní Koreu do protičínské koalice? To se nedá dnes s určitostí říci.

„Existují otázky ohledně odůvodněnosti rozmístění systémů THAAD. Proto v nynější situaci obsadily všechny zainteresované strany nejednoznačný postoj,“ řekl vojenský expert, profesor Ústavu pro problémy Dálného východu při Univerzitě Kyugnam Kim Dong-yup.

„S ohledem na to, že USA a Severní Korea dnes různými způsoby pátrají po možnosti obnovení dialogu po druhém summitu v Hanoji, sotva je možné, že USA úředně požádaly jihokorejskou vládu o úplné rozmístění THAAD. Kdyby ji Američané popoháněli, mohlo by to znovu vyhrotit konflikt nejen mezi USA a Severní Koreou, ale také s Čínou, a mohlo by ještě více zkomplikovat situaci na Korejském poloostrově. Dialog mezi Washingtonem a Pchjongjangem však pokračuje, proto nemyslím, že se USA odvážily k tomuto kroku,“ domnívá se vedoucí jihokorejské nevládní organizace Síť míru Cheong Wooksik.

Zároveň ale, podle mínění experta, který věnoval celou knihu průzkumu otázky THAAD v Jižní Korei, USA si mohou skutečně myslet, že Soul záměrně odkládá ekologickou expertízu. A je to závažný faktor nátlaku na nynější jihokorejskou vládu, která se snaží obsadit neutrální postoj, jenž by nepoškodil strategické zájmy ani Číny, ani USA.

„USA si výborně uvědomují, že žádost o plnohodnotné rozmístění THAAD dostane Jižní Koreu do velmi svízelné situace, proto je velmi nebezpečné dělat neuvážené výroky, dokud se nepotvrdí, že USA s tím skutečně mají vážné záměry,“ zdůraznil vědec z Ústavu Sejong Chung Jae-hung.

Washington ale aktivně prosazuje svoji indicko-tichomořskou strategii. A posiluje vojenskou přítomnost v Jihočínském moři za účelem zadržování Číny. USA rovněž jednostranně odstoupily od smlouvy s Ruskem o likvidaci raket středního a kratšího doletu. Proto se může otázka THAAD brzy stát klíčovou ve vojenské konfrontaci Číny a USA ve východní Asii.

„31. října 2017 odsouhlasil Soul s Pekingem princip tří ne: nerozmístění v Jižní Koreji dalších systémů THAAD, nepřipojení se k americkému systému protivzdušné obrany a neúčast ve vojenském svazku USA-Japonsko-Jižní Korea. A když Washington bude ignorovat kvůli zhoršení vztahů s Čínou tyto dohodnuté principy a trvat na volbě buď my, nebo Čína, vyvstane před Jižní Koreou skutečné dilema. Poslední aktivity za účelem upevnění americko-japonského svazku svědčí o záměru USA dosáhnout přesvědčivého vítězství nad Čínou. Proto, nebude-li překonán konflikt mezi USA a ČLR, včetně ekonomických otázek, zahájí USA realizaci indicko-tichomořské strategie a budou stále víc tlačit na Čínu s pomocí rozmístění THAAD a upevnění třístranné spolupráce s Japonskem a Jižní Koreou,“ obává se profesor Chung.

Přičemž tu nejde ani tolik o nynějšího amerického prezidenta a jeho snahu dosáhnout na Číně ekonomických preferencí. Bezpečnostní strategie USA má za cíl dlouhodobou kontrolu nad Pekingem, proto nebude faktor Trumpa hrát moc značnou roli ve zmírnění napětí mezi dvěma státy. Nicméně to znamená, že Korejský poloostrov je odsouzen k tomu, aby se znovu stal arénou konfrontace světových velmocí.

„Nedá se s jistotou říci, že se vztahy mezi USA a Čínou budou určitě zhoršovat. Jihokorejská vláda proto obsadí nejspíš vyčkávavý postoj a bude stejně jako dříve nepodléhat žádné straně, dokud se nezačnou napravovat jejich vztahy,“ řekl na závěr expert.