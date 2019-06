Ruský ministr hospodářství: Už nejsme na ropě tak závislí. Obchodní válka nás tak zásadně neovlivní

Koncem loňského roku Ministerstvo ekonomického rozvoje RF varovalo, že rok 2019 bude pro hospodářství složitý, a odborníci ho označili za tmu před úsvitem. Už na jaře se ale objevily známky toho, že tyto obavy byly přehnané a že růst HDP bude větší než prognózované 1,3 procenta. Co očekáváte ve druhém a ve třetím čtvrtletí?

Dubnové ukazatele jsou v zásadě dost dobré. V květnu bude pochopitelně určitá slabost spojená s tím, že prázdniny byly delší než obyčejně. A od června nebo července by měly být dost dobré ukazatele růstu HDP.

Roční číslo může být větší, nebudu teď uvádět žádné odhady, protože musíme získat úplné údaje z druhého čtvrtletí a podívat se, co bude s úrodou.

Účinek DPH se ukázal být jednorázovým, krátkodobým, inflace se začala stabilně zpomalovat, co očekáváte s cenami v létě?

Méně než 5 % v přepočtu na rok v červnu. V květnu se zpomalovala inflace nižším tempem, protože se poněkud urychlila potravinová inflace. Bylo to spojeno s dynamikou výroby ovoce a zeleniny, ale hned na začátku června se začala zpomalovat.

Očekáváme dost dobrou úrodu, ta způsobí snižování cen potravin.

Pokud jde o světovou ekonomiku, musíme zmínit ekonomickou konfrontaci USA a Číny. Jaký vliv bude mít na světovou ekonomiku a mj. na Rusko?

V dané etapě to z hlediska proudů kapitálů dokonce spíše pomáhá rozvojovým trhům, protože jsme viděli velmi prudké snížení výnosnosti amerických státních papírů, a proto má tento faktor dokonce opačný účinek.

Co se týče USA a Číny, to hlavní je, že to není jen obchodní válka, to je konfrontace platforem rozvoje, které pracují v mnohém paralelně a přímo konkurují. Ano, jsou možné nějaké dohody, není to ale nějaký krátkodobý příběh, je to velmi dlouhodobá záležitost, konfrontace a negativní jevy mezi oběma stranami budou jenom růst.

V případě rozsáhlé obchodní války se prudce sníží také světový obchod a HDP se zpomalí. Dotkne se to pochopitelně celého světa, mj. i Ruska.

Avšak díky tomu, že se snížila naše závislost na cenách ropy, nebude to mít na Rusko tak velký vliv jako před deseti lety, protože jsme připraveni na snížení ropných kotací. Samozřejmě jen do jisté míry. Když to bude kolem 30 dolarů za barel, způsobí to samozřejmě růst napětí na finančním trhu. Cena 50 dolarů za barel nevyvolá ale žádné vážnější problémy.

Čím se má řídit Rusko při přijímání rozhodnutí o dalším osudu dohody OPEC+?

Rusko by mělo vycházet ze zásady středně a dlouhodobého užitku z globálního ropného trhu. Pro Rusko není ropa čímsi, co je dáno jednou provždy, v historickém měřítku je to krátká doba, a proto má ropný trh dvojí scénář. Buď maximální zvýšení těžby všemi jeho účastníky – to bude 30 dolarů za barel a možná i méně, anebo zachování více méně stabilní situace kolem 50 až 60 dolarů za určitého snížení těžby.

Vraťme se k tomu krátkodobému užitku. Zhodnotili jste už následky incidentu s ropovodem Družba pro ruskou ekonomiku a průmyslovou výrobu?

V rámci nějakého toho konkrétního měsíce nebo týdne je to pochopitelně dost vážná záležitost, ale pokud jde o roční ukazatele, budeme na ni sotva vzpomínat jako na něco důležitého.

A jak to vypadá z hlediska pověsti Ruska jako spolehlivého dodavatele ropy?

Každá podobná havárie, každý podobný skandál pověsti samozřejmě neprospívá. Ale zdá se mi, že naši kolegové z energetického komplexu – Alexandr Novak (ruský ministr energetiky) a Dmitrij Nikolajevič Kozak (místopředseda ruské vlády) – pracovali ideálně a dosáhli dohod se všemi partnery.