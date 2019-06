Odborník: Proces urovnání v Idlibu zpomalují USA a jejich spojenci

„Vojáci našich zemí jsou v neustálém kontaktu a koordinují své činnosti, aby zabránili eskalaci násilí a destabilizaci,“ řekla Zacharovová. „Zároveň nesmíme zavírat oči před nebezpečnými aktivitami teroristů, které ohrožují ruskou leteckou základnu Hmímím, syrské vojáky a civilisty,“ dodala mluvčí.

Podle bývalého příslušníka speciální jednotky turecké armády, odborníka na bezpečnost a boj s terorismem a účastníka vojenských operací v Sýrii Abdulláha Agara může mít další protahování procesu urovnání za následek novou konsolidaci teroristických oddílů.

„Idlibský problém je, podle mého názoru, nebezpečný jak pro regionální bezpečnost a spolupráci, tak pro geopolitickou rovnováhu sil. Když mluvíme o Idlibu, musíme si uvědomit, že mluvíme o území, jež je pod vlivem organizace Hayat Tahrir al-Sham (HTS)*, na němž se soustředily sunnitské struktury z různých koutů země, a to od jihovýchodu až po jihozápad,“ uvedl Agar.

Podle jeho slov hlavní problém v radikalizaci sunnitské fronty v Sýrii.

„Dnešní situace je nebezpečná kvůli radikalizaci sunnitů, kteří se chtějí zapojit do politického procesu a dostat je pod vliv radikálních ozbrojených oddílů, především HTS. Dříve jsme pohlíželi na problém radikalizace přes prizma té nebo jiné struktury. Znamená to tedy, že jsme mluvili zvlášť o HTS, Islámském hnutí Východního Turkestánu*, o Daiš* apod. Dnes ale hrozí nebezpečí radikalizace celému ozbrojenému hnutí. Zdá se, že je to pro HTS výhodné. Proto bylo nutné připravit HTS o sociální podporu a zaktivizovat boj s terorismem, ale ve skutečnosti došlo ke sblížení sunnitských struktur s HTS,“ řekl odborník.

Nechtěl by však uvažovat o tom, zda to bylo učiněno záměrně.

„Výsledek je ale jasný: 600 tisíc Syřanů se nachází u tureckých hranic a jsou připraveni je ve vhodném okamžiku překročit, což znamená další vlnu běženců. A to zase znamená další traumata a rizika,“ prohlásil Agar.

„Tato situace nahrává kurdským oddílům domobrany a Straně kurdských pracujících a je v zájmu USA, které je podporují. Dělají všechno podle plánů ‚malé skupiny‘ o snížení účinku ‚astanského procesu‘, aby se zpomalilo překonání idlibského problému. Rovněž chci připomenout, že na posledním zasedání této skupiny byl vysloven názor, že je třeba ‚skoncovat s Astanou‘. A brzy poté jsme byli svědky útoků na základnu Hmímím a provokací v Tel Rifatu,“ řekl na závěr.

*teroristická organizace zakázaná v Rusku