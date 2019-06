Srbský ministr inovací: Sankce, to je záležitost minulého století

Popović se zúčastnil programu Rusko-evropské vztahy dnes a zítra: výzvy a příležitosti ekonomické spolupráce, kde prohlásil, že by se Srbsko mohlo díky dohodám o zrušení cla s EU a Ruskem stát jakýmsi ekonomickým mostem mezi Ruskem a Západem, zejména pak na pozadí sankcí platných od roku 2014.

V rozhovoru pro Sputnik řekl : „Dnes, v 21. století, v době digitalizace, nových technologií a umělé inteligence, nemají sankce žádný smysl. Je to způsob ‚potrestání nepohodlných zemí‘ z nějaké daleké minulosti. Proti Srbsku byly také zavedeny sankce, takže lépe než mnozí jiní chápeme, oč se jedná. Všichni dnes musí spolupracovat, potřebujeme otevřenou ekonomiku a dialog ve sféře nových technologií. Měli bychom spolupracovat co nejvíce to jde, spočívá v tom budoucnost. Jsem přesvědčen o tom, že ekonomická budoucnost Srbska, Maďarska, Ruska a všech evropských zemí zkrátka nutně potřebuje rozšíření spolupráce, zvlášť v nových technologiích.“

Dotyčný rovněž vyzval investory z Ruska a EU k investicím v Srbsku, zvlášť v oblasti informačních technologií a inovací. Při této příležitosti také připomněl, že v Srbsku mají své pobočky největší světové IT společnosti: Microsoft, francouzská Schneider Electric, německé RTRK a Siemens, americká NCR.

„Jednali jsme s několika velkými ruskými společnostmi, které by chtěly investovat do srbských inovací, nových technologií, do blockchain technologií a umělé inteligence. Jsem si jist, že v nejbližší době navštíví Srbsko. Již na červenec jsou naplánovány schůzky za účasti zástupců dvou velkých ruských korporací, jež by chtěly investovat v Srbsku,“ sdělil ministr Sputniku. Zatím však odmítl sdělit, o jaké dvě společnosti se jedná.

Popović se rovněž setkal se zástupci zahraničních IT společností, jež se účastní fóra.

„Jsou to společnosti, které slyšely o velkém potenciálu Srbska v oblasti informačních technologií a které chtějí navázat spolupráci. Pozval jsem je všechny do Srbska,“ řekl ministr.

Připomněl, že se letos Srbsko stalo jedinou zemí v celé historii regionu, jež se dostala do pětice států s nejpříznivějšími startupovými ekosystémy na světě, a to podle verze Startup Genome díky velkému počtu kvalitního technického personálu.

„Podle Startup Genome se dostalo Srbsko, a konkrétně Bělehrad a Novi Sad, do pětice nejlepších měst pro investice do startupů. Tato zpráva se rychle rozšířila mezi všemi zainteresovanými společnostmi v Evropě i ve světě,“ poznamenal Popović.