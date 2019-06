Íránský poslanec: Pokud Írán nesmí mít rakety, pak USA nesmí mít letadlové lodě v Perském zálivu

Nedávno americký ministr zahraničí Mike Pompeo představil podmínky, za nichž budou USA ochotny uzavřít s Íránem novou jadernou dohodu. Klíčovým bodem jsou záruky toho, že Teherán nikdy nevyrobí jadernou zbraň. Co si o tom myslíte?

Hazrati: Írán a šest světových velmocí (skupina 5+1) se sešly a jednaly o jaderné dohodě. V některých věcem musel ustoupit Írán a v jiných zase jeho oponenti. V konečném důsledku dosáhly strany konsenzu a tak byla podepsána mezinárodní dohoda. Najednou se však objevil Trump a prohlásil, že tuto dohodu nepřijímá. Takovou drzost svět neviděl. Signatářské země, které respektují a dodržují mezinárodní právo, by měly za podobná prohlášení společně „zavřít Trumpovi pusu“. Navíc to, že Trump tuto dohodu nepřijímá, je jeho osobní rozmar, jelikož USA tuto mezinárodní dohodu podepsaly. Trump prohlašuje, že USA chtějí nová jednání, ale kdo řekl, že i Írán chce nová jednání? Neměli jsme podobné požadavky. Trump vytyčuje podmínky a zároveň nastoluje otázku o zárukách, že nebudou vyráběny jaderné zbraně. Zní to hloupě.

Naše ideologická strategie rozvoje a vojenská strategie se nezakládají na jaderných zbraních. Kromě toho vydal náš vůdce fatvu, která zakazuje výrobu a použití jaderných zbraní v jakékoli podobě. V naší vojenské doktríně pro jaderné zbraně není místo, ale musíme rozvíjet jaderné technologie v nevojenských cílech, abychom řešili různé otázky v lékařství, farmacii, elektrotechnice a energetice.

Nepřijímáme podmínky, které stanovují USA, zejména v tom stylu a v té rétorice, kterou nyní od Američanů slyšíme. Proto v Íránu nikdo ani nepřemýšlí o jednání s USA. Když ale změní Američané svůj způsob jednání, budou mít dveře otevřené. Írán není zemí, kam by mohl Trump přijít a diktovat, co máme říkat a co máme dělat. Máme sílu a vliv v regionu. Nikoho se nebojíme. Pokud chtějí Američané realizovat politiku hrozeb, pak i my jim máme čím pohrozit. Projeví-li ale úctu, budeme si jich také vážit. Všechno musí být vzájemné.

Situace kolem možných jednání mezi Íránem a USA připomíná hru špatných šachistů – je to vidět i v rétorice amerických a íránských politiků. Kdo podle vás hraje špatně a jak může Írán donutit svého soupeře k tomu, aby uvažoval a hrál jinak?

Američané v průběhu mnoha let s námi hráli různé hry. Viděli naši reakci a naši taktiku jak v průběhu operace pro záchranu amerických rukojmích v Tabasu, tak i v průběhu osmileté íránsko-irácké války. Američané usilovali o svržení zákonného syrského prezidenta Bašára Asada. Írán a Rusko jim to ale nedovolily. V Iráku Američané prohlásili, že se kurdská autonomie má změnit v nezávislý stát. Írán tomu zabránil a nepřipustil rozdělení Iráku. Američané si zvolili v této hře taktiku hrozeb, na něž jsme museli reagovat. Za prezidentství Baracka Obamy byla jejich taktika mírnější a byl cítit respekt. Nicméně i tehdy nám Američané říkali, že mají všechny trumfy na stole. Co to znamená? To, že mají proti nám připravený vojenský scénář. My, Íránci, jsme národ míru a vyjednávání. S Američany jsme jednali mnohokrát: o Afghánistánu, o Iráku a o jaderném programu. Teď přišel Trump a vytyčuje podmínky pro nová jednání. Ať projeví úctu k našemu lidu a my mu ukážeme, jak lépe hrát (politické šachy). Pokud však dává přednost hrozbám, nikdo s takovým partnerem v Íránu hrát šachy nebude.

V podmínkách růstu napětí mezi USA a Íránem vyjádřily některé země ochotu být zprostředkovateli v jednáních mezi Teheránem a Washingtonem. Potřebuje Írán zprostředkovatele v jednáních s USA?

Počínání pana Boltona ve funkci poradce prezidenta USA pro bezpečnost – to není jen negativní věcí, ale i přímým poselstvím násilí a svržení. Copak můžeme jednat takovým stylem, jakým jedná Bolton? Myslím si, že by si Američané měli vzít ponaučení ze čtyřicetileté konfrontace s Íránem. Nehledě na ochotu řady zemí (Švýcarska, Ománu a Japonska) být zprostředkovatelem v jednáních mezi Teheránem a Washingtonem, nepokládá íránská vláda takový krok za nutný. USA se totiž mohou samy zbavit „válečného jestřába“ Boltona a změnit tím rétoriku a kulturu dialogu s Íránem. Když Trumpova administrativa prohlašuje, že Írán nesmí mít rakety, my rovněž můžeme prohlásit, že v takovém případě nesmí mít USA letadlové lodě v Perském zálivu a na Blízkém východě. I my tedy máme právo vytyčit takovou podmínku. Američané mohou změnit svůj způsob jednání, projevit úctu a obnovit plnění svých závazků vyplývajících z podepsané jaderné dohody. Pak usedneme k jednacímu stolu a poslechneme si jejich názor. Když ale chtějí novou jadernou dohodu a určují si své podmínky, bude mít Írán v takovém případě nejméně 100 podmínek pro jadernou dohodu s USA.