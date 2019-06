Jak dva poslanci Státní dumy RF vyděsili celé Česko

Vědí ve Státní dumě Ruska o neklidu, který v Česku vyvolali dva poslanci Komunistické strany RF, kteří navrhli, aby zákon o veteránech byl rozšířen na účastníky událostí srpna 1968? A proč pouze čeští komunisté zachovávají v této situaci chladnou hlavu? Sputnik si o tom promluvil s poslancem Leo Luzarem (KSČM), předsedou Sněmovního podvýboru pro svobodu slova a média.

Luzar: Tak otázka je jednoduchá. Samozřejmě to, co provedli poslanci ruské Státní dumy, není úplně správné. A jitřit staré rány jenom proto, aby se vyřešil zákonný problém pro vojáky Sovětského svazu zasahující na českém území, nebyl dobrý postup. Samozřejmě se toho chytly určité skupiny i u nás v České republice a snaží se na tomto základě dělat mediální výstup v duchu 21. srpna 1968 v Československu. Snaží se na základě toho dělat mediální obstrukce vyloženě zaměřené proti Rusku. Je to chyba samozřejmě. Ano, 21. srpen je významný den, připomínáme si ho snad každoročně jako problém, který postihl levicové myšlení v celé Evropě, a byla to určitě obrovská chyba tehdejšího vedení Sovětského svazu. Ale dnes to, co je položeno na stůl Poslanecké sněmovny, má spíše za úkol v rámci protiruských nálad otočit myšlenku proti Rusku a využívat současných negativních nálad ve společnosti.

Víte, že ruský velvyslanec v ČR Alexandr Zmejevskij v rozhovoru s prezidentem Milošem Zemanem vysvětlil, že Rusko dodržuje smlouvu o přátelství а události v srpnu 1968 považuje za nepřijatelné použití síly proti Československu?

Vím to a jsem za tu rychlou reakci ruského velvyslance velice rád. Děkuji mu za to, že utnul alespoň tuto oficiální linii a potvrdil stanovisko Ruské federace, že dodržuje smlouvu o přátelství mezi Českem a Ruskem z roku 1993. Ale mrzí mě právě ty kroky komunistických poslanců ruské Státní dumy, kteří si neuvědomují mezinárodní dosah svých kroků a snaží se protlačovat věci, které pak Ruské federaci mohou škodit.

Můžu vám říct, že jsem mluvila s výborem pro veterány Státní dumy Ruska. Informovali mě, že návrh byl předložen pouze dvěma komunistickými poslanci Jurijem Sinělšikovem a Nikolajem Kolomejcevem, kteří už stejný návrh zákona předložili dříve, a byl zamítnut. A podle nich (ve výboru Státní dumy pro práci, sociální politiku a záležitosti veteránů) ani tento návrh nebude přijat, protože je populistický. Mimochodem byli velmi překvapeni rozruchem v České republice kvůli návrhu, který by byl a priori odmítnut.

Děkuji za to a já si myslím, že to tak skončí. Ale vidíte sama, že i z takto neuvážených kroků pak vznikají dalekosáhlé škody a není to dobré pro vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Ruskem. A myslím si, že Česko vnímá aktuální situaci ve světě a vnímá i snahy útočit na Rusko. Toto jsou takové malé kamínky, které škodí vzájemným vztahům.

