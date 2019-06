Chmelár varoval před vládou digitální oligarchie. „Dokáže získat kontrolu nad všemi daty a životy běžných lidí.“

Svůj příspěvek na Facebooku Chmelár začal přehledem transformace hesla „Za lidi“, které bylo vybráno jako název nové strany bývalého slovenského prezidenta Kisky. Připomenul, že stejný slogan „Pro lidi“ už používal expremiér a zakladatel strany SMER – sociální demokracie Robert Fico. Ještě před ním používala slogan „S lidmi a pro lidi“ předchozí premiérka Iveta Radičová, česká komunistická strana má také stejné heslo „S lidmi pro lidi“. Chmelár poukázal, že tato slova pocházejí z gettysburského projevu Abrahama Lincolna z 19. listopadu 1863, která přesně zněla: „Vláda lidu, prostřednictvím lidu a pro lid.“ Autorovi příspěvku taková deformace hesla připomněla dětskou hru tichá pošta, kde si lidé sedící v kruhu šeptají jeden druhému tutéž větu, až dorazí k uchu toho, kdo ji původně vyslovil, je z ní něco úplně jiného.

„Člověku se až nechce věřit, že při těch finančních možnostech, které bývalý prezident má, nedokázali jeho političtí marketéři vymyslet nic duchaplnějšího a nepočítali s tím, že asi do deseti minut od jeho oznámení, se stane terčem vtipů,“ napsal Chmelár.

A stejně jako v politických sloganech různých stran se používá stejné znění, analytik dochází k závěru, že nová strana Kisky do slovenské politiky nepřinese nic nového.

„Již na první pohled je jasné, že seskupení pana Kisky politickou scénu neobohacuje, ale rozbije se, nepřináší žádný ideologický segment, který dosud nebyl zastoupen. Andrej Kiska chce pytlačit jen ve vodách ostatních, rozdávat nabídky politikům z jiných stran, což je extrémně nízké chování. Jeho slova, že strana ‚Pro lidi‘ nebude ani pravicová, ani levicová, ani konzervativní, ani liberální, ale centristická, svědčí buď o politické negramotnosti, nebo bezbřehém populismu, a v tuto chvíli nevím, co je horší,“ uvedl.

Členové nové strany také nejsou podle publicisty důvěryhodní. Zmiňují se lidé, kteří buď již prošli několika stranami, nebo oklamali veřejnost a voliče pro svou „nezávislost“.

„Nechci se zabývat touto stranou více než je nezbytné, chci jen poznamenat, že tak jako z bezpráví nevznikne právní stát, tak ani z podlosti nevznikne slušnost. A sledovat bývalou hlavu státu, jak najednou odhodí zábrany a začne tvrdě až osobně napadat politické soupeře jako takový chuligán s dovětkem ‚teď to už můžu říct‘ vyznívá, že celá hra na novou politickou kulturu byla jen bezbřehá přetvářka a dočasná taktika na převzetí moci. Je to velmi smutné, ale tento člověk se nikdy neměl stát prezidentem,“ poznamenal Chmelár.

Podle politického komentátora je však mnohem důležitější říct, co to přinese pro budoucí parlamentní volby na Slovensku: „Jejich hlavní téma je již dnes jasné: ukončit éru Roberta Fica,“ píše. Dále předpovídá, jaké další nové strany se do této doby objeví. Mluví se o založení stran právníka Štefana Harabina a bývalého ministra Tomáše Druckera a další. Pokud by však podle Chmelára premiér Pellegrini táhl Smer do voleb jako lídr, tato strana podle něj ještě neřekla poslední slovo.

„Slovenská politika se hodnotově vyprazdňuje. Nenabízí nám alternativy, ale pouze varianty téhož civilizačně neudržitelného systému. Pokud se i objeví alternativní vize, je bez diskuse mediálně znemožněna, umlčena a hozena do jednoho pytle s extremistickými představami jako antisystémová, i to i v případě, že přináší více demokracie, spravedlnosti a udržitelného života,“ podotkl.

Politici jako Kiska podle slov Chmelára jen ukazují, že na hodnotách vůbec nezáleží, že princip jeho vidění politiky je stejný jako základy, na kterých vyrostl například Smer.

„Jde jen o výměnu jedné mocenské garnitury za druhou. Je sice pravdou, že vláda Smeru se vyčerpala ideově, personálně i morálně, ale vláda digitální oligarchie může být ještě nebezpečnější, protože dokáže získat kontrolu nad všemi daty, a tím pádem i životy běžných lidí. Andrej Kiska vstupoval před lety do politiky s varováním, že Smer má premiéra, předsedu parlamentu a bylo by nebezpečné, kdyby ovládl i úřad hlavy státu. Dnes bych ho chtěl parafrázovat: máte primátora hlavního města, máte prezidentku a chtěli byste mít i premiéra. Pozor, přátelé,“ varuje politický analytik.

Reakce na příspěvek na Facebooku byla obecně pozitivní, lidé souhlasili s názorem publicisty, nejvíce lajků získal komentář, ve kterém jeden z uživatelů porovnal politiku se supermarketem:

„V politice už to funguje jako v hypermarketu. Plná zbytečného krátkodobého zboží a malé užitečné hodnoty v důsledku nesmyslné nadprodukce, která však bude vždy nalezena postupným snižováním ceny zákazníka… Dokonce i recyklace je analogická.“

Andrej Kiska hned po předání svých prezidentských pravomocí představil svou novou politickou stranu, která získala název „Za lidi“ (Za ľudí). Ohledně ideologie své strany Kiska vysvětlil, že bude centristickou. „Chceme vrátit Slovensko zpět lidem,“ dodal.