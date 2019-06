Vrácením Ruska do PACE Evropa de facto uznala Krym ruským. Názor

„Nešlo o přičlenění ukrajinského Krymu, ale šlo o to, že Krym se navrátil k Rusku. To je první věc,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik končící poslanec Evropského parlamentu za KSČM Jaromír Kohlíček. „Rada Evropy tím uznala fakt, že nikde jinde než v Evropě Rusko nikdy nebylo. Sice je na pomezí Evropy a Asie, ale jestliže vezmeme v úvahu geografické hranice Evropy, tak polovina Evropy je Rusko, Bělorusko a Ukrajina. Takže ignorovat větší část Evropy je záležitost velice ošidná. Když má Rada Evropy skutečně reprezentovat všechny státy Evropy a reprezentuje i taková maličká území, jako je Malta, Kypr a jiné malinkaté státy… Tak by pak bylo divné, kdyby stát velikosti a váhy Ruska tam nebyl reprezentován. Ale já si myslím, že je to spíš návrat zdravého rozumu Rady Evropy," dodal.

Portál Deutsche Welle dnes upozornil, že Moskva v případě neobnovení hlasovacích práv hrozila odchodem z organizace. Důvodem k nynějšímu rozhodnutí rady byla také obava o stav lidských práv v Rusku. Jde o možnost se obracet na Evropský soud pro lidská práva. Souhlasíte s takovým názorem?

Kohlíček: Němci by samozřejmě se svým stavem lidských práv spíš měli mlčet, protože některé jevy, které vidíme v poslední době v Německu, nesvědčí o tom, že by právě účast v Radě Evropy byla zárukou, že lidská práva v dané zemi jsou plně dodržována. A jestli Němci za etalon lidských práv považují uznání třetího nebo dalšího pohlaví, pak chudák zdravý rozum v Německu přestává být tím, čím byl. To znamená etalonem normálnosti.

Rozumím tomu, že kdyby Rusko odstoupilo, tak by Rusové neměli možnost se obracet na Evropský soud pro lidská práva?

Ano, to je mi jasné. Ale tady do značné míry jde i o to, o čem jsem mluvil. Nemyslím si, že je normální, aby spolek dvou lidí stejného pohlaví měl stejná práva jako rodina. A to je věc, kterou jako zásadní někteří zahraniční komentátoři Rusům vytýkají. Chtějí, aby něco podobně nelogického bylo přijato i v ruské legislativě. Takže jestli tomu má sloužit obnovení práv Ruska v Radě Evropy, tak to potom není zrovna ten správný krok k tomu, abychom v Evropě začali vnímat, co je normální a co normální není. Pokud to má obnovit legitimní práva Ruska v tomto orgánu, tak je to naprosto v pořádku.

Rozhodnutí Rady Evropy vyvolalo na Ukrajině prudkou reakci. „Ukrajina nemá co dělat v Parlamentním shromáždění Rady Evropy (PACE), pokud tam bude obnovena pravomoc ruské delegace bez jakýchkoliv podmínek,“ napsal šéf ukrajinské delegace Vladimir Aryev. Je to poprvé, kdy Evropa Ukrajině uštědřila takovou ránu. Proč se to stalo?

Já si myslím, že rusofobie je u některých ukrajinských politiků jejich základní vlastnost, kvůli které vstoupili do politiky. Tento zástupce Ukrajiny chce osvědčit svoji vynikající vlastnost a tady jí osvědčuje. Já si nemyslím, že to znamená něco jiného. Někteří lidé z Ukrajiny se domnívají, že se tím zavděčí těm, kteří dneska financují ukrajinskou vládu. Ukrajinská vláda je trvale v deficitu, má velké problémy. A jestli tímhle chce ty problémy řešit, pak je to smutné, ale je to cesta špatným směrem. Protože to nevyřeší ani problémy Ukrajiny, ani to nepomůže spolupráci v rámci Rady Evropy.

Podle posledních informací ukrajinská delegace opustila zasedací sál PACE. V úterý o tom v přímém přenosu televizní stanice Prjamoj informoval poslanec Alexej Gončarenko. Myslíte si, že Rada Evropy přežije, když ji Ukrajina opustí?

Myslím si, že tím Rada Evropy nic neztratí. Ale Ukrajina tím nikterak neposílí své mezinárodní postavení. A skuteční politici na Ukrajině si to jistě uvědomují.“

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce