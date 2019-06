Finanční dohody mezi Tureckem, Íránem a Ruskem způsobí rozhodující ránu nadvládě dolaru. Názor

V pasáži o vlivu těchto dohod na osvobození zemí daného regionu od ekonomického a politického tlaku USA Güller zdůraznil:

„Důležitý není ani tak rozsah těchto dohod jako samotný fakt jejich uzavření. Jde o to, že v budoucnu znemožní použití amerických sankcí. Finanční dohody, společné platební nástroje, obchod v národních měnách, to vše jsou navzájem doplňující kroky na cestě ke svržení nadvlády dolaru ve světové ekonomické soustavě. Právě proto vystupují USA proti platebnímu mechanismu INSTEX, který byl vyvinut úsilím Německa, Francie a Velké Británie pro obchod s Íránem.“

USA zvyšují tlak na Teherán: Trump uvalil proti Íránu "tvrdé sankce" https://t.co/dy33dDddbp pic.twitter.com/9re06xD2OJ — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 25 июня 2019 г.

Expert poznamenal, že turecko-íránské dohody umožní kvalitní rozvoj dvoustranných vztahů, a dále řekl:

„Tyto dvoustranné dohody a společné platební mechanismy povzbudí reálné vykonavatele na místech k dodržování litery zákona v rámci dosažených dohod.

Dvoustranný obchod v situaci sankčních omezení s použitím různých protizákonných způsobů v rámci finančního systému kontrolovaného USA umožňuje obohacení vykonavatelů, avšak způsobuje problémy v dvoustranných vztazích a zajišťuje Americe dodatečné trumfy.

Jde zejména o problémy v turecko-íránských obchodních vztazích v minulých letech. Obchod vedli zprostředkovatelé a agenti, což je bohužel dosud trumfem, který USA používají proti Turecku. Proto má podepsání dvoustranné finanční dohody mezi Tureckem a Íránem zajistit rozvoj a posílení obchodních vztahů mezi dvěma státy na zdravém a pevném základě.“

Güller poukázal na závažnost toho, že se dané téma projednává ve chvíli, kdy prezident USA Trump podepsal výnos o zpřísnění sankcí proti Teheránu, a dále řekl:

„Ekonomická moc těchto zemí (pozn. o kterých mluvil Zaríf ve svém prohlášení) předčí americkou ekonomiku a nebudou muset obchodovat podle amerických podmínek."

„Zejména poté, co Čína vstoupila do WTO a zvýšila svůj podíl v MMF a Světové bance, se začal finanční rámec diktovaný USA rozšiřovat a transformovat. Víme, že četné z uvedených států jsou členy stejných struktur a přijaly rozhodnutí o přechodu v dvoustranném obchodu na národní měnu. Toto rozhodnutí se již začalo projevovat na jejich obchodním systému. Dá se říci, že je to vážná rána pro nadvládu dolaru,“ dodal.

Na závěr expert zdůraznil, že naprostá nezávislost státu je možná pouze za podmínky zajištění jeho ekonomické nezávislosti, na což jsou právě zaměřeny podobné modely spolupráce, jako jsou dvoustranné finanční dohody.