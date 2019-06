Jak musíte jíst, abyste byli zdraví. Mýtus je zničen

Probuď se a jez

Vydatná snídaně se pokládala po dlouhou dobu za velmi prospěšnou. Dietologové doporučovali jíst potraviny s největší kalorickou hodnotou zrána a vědci nacházeli spojení mezi nesnídáním a poruchami metabolismu, vývojem cukrovky druhého typu, srdečními a cévními chorobami a dokonce i zubním kazem. Pravdaže statistická vzájemná souvislost těchto událostí nebyla značná.

Vědecký experiment, jehož se zúčastnily tři stovky dobrovolníků, nepotvrdil kladnou roli snídaně v boji s obezitou. A australští vědci dokázali, že lidé, kteří snídani vynechávají, spotřebují denně v průměru o 260 kilokalorií méně než ti, kdo ráno jí. A proto mají milovníci snídaně zpravidla větší váhu.

„Ve výzkumech Australanů se měnily jen podmínky stravování bez ohledu na množství kalorií, které lidé denně konzumují. Výsledky jsou zcela zákonité. Pro snížení tělesné hmotnosti má největší význam denní spotřeba kalorií . Je třeba si ale pamatovat, že správně zvolená snídaně pomáhá kontrolovat chuť na jídlo v průběhu dne a zlepšuje dojem z doporučované diety. Není třeba určovat, která jídla jsou důležitější a která ne. V každém jednotlivém případě je nutné přistupovat individuálně ke struktuře denní stravy, kolik a kdy máme jíst, tak záleží jak na životním rytmu, tak i na tréninkovém procesu a na chronických onemocněních,“ podotýká dietoložka, kandidátka lékařských věd Jekatěrina Burljajevová.

Pít, či nepít?

Má se za to, že doporučení pít co nejvíce vody pro zachování dobrého zdravotního stavu se objevilo nikoli bez přičinění výrobců balené pitné vody.

Vědci nenašli dosud důkazy toho, že lidé, kteří pijí mnoho vody, jsou na tom zdravotně lépe než ostatní. Nebylo například potvrzeno, že spotřeba velkých objemů tekutiny zlepšuje funkci ledvin nebo ovlažování pokožky. Podle názoru odbornice se člověk skutečně bez tekutiny neobejde, pít je ale třeba přesně tolik, kolik náš organismus potřebuje.

Chléb s máslem je to hlavní

Abyste netloustli a cítili se dobře, musíte se vzdát nasycených tuků – to je přece zvyk z 80. let. Tehdy byla v USA a Velké Británii vydána doporučení, jejichž autoři vyzývali ke snížení spotřeby nasycených tuků. V důsledku toho začali lidé nahrazovat máslo margarínem a jíst mléčné výrobky s nízkým obsahem tuku, nezhubli však díky tomu a zdravějšími také nejsou.

„Nasycené mastné kyseliny jsou nezbytné pro generaci buněční stěny, syntézu pohlavních hormonů a zažívání vitaminů. Nelze je úplně vyloučit z jídelníčku,“ říká dietoložka a dodává, že se nelze také úplně vzdát chleba, protože je zdrojem vlákniny a vitaminů skupiny B.

Stravování podle hodinek

Podle slov dietoložky je pro zdraví a normální tělesnou váhu velmi důležité dodržování optimálního režimu stravování. Doporučuje jíst pětkrát denně: tři hlavní jídla a dvě svačiny. Takový režim umožňuje lépe kontrolovat chuť na jídlo a napomáhá sladěnému fungování všech orgánů a soustav, které se účastní procesu trávení.

Co se týče doporučení nejíst nic po šesti večer, pak podle slov Jekatěriny Burljajevové to může být prospěšné pro člověka, který se vyhýbá velké fyzické námaze po večerech a jde spát do 22 hodin. V opačném případě bude lepší mít individuální doporučení, pokud jde o režim a charakter výživy.