Když vypne světlo, není si o čem povídat. Bojíme se tmy? Bojíme se informačního balackoutu?

Problém nastává třeba i s uploudováním obrázků, Facebook zkrátka neběží dnes tak jako obvykle; žádná hladká jízda. Výpadek není jen na území ČR, je hlášen i z jiných zemí, zrkáta z obou břehů Atlantiku.

Výpadek na Facebooku může být jen technologické přetížení. Nebo se může jednat o kalibrační test společenského vědomí, kdy se testuje, co nás v dnešní době všechno dokonale rozhodí? Jsou totiž závisláci na sociálních sítích, kteří bez funkčního systému přežívají těžce…

O problému Facebooku informují takové servery jako Blesk.cz. Blesk si všímá, že někteří uživatelé Facebooku si stěžují na nemožnost přihlášení do služby, služba navíc běží zpomaleně. O závadě informují také EuroZpravy.cz. Problém má celosvětový charakter. Problémy jsou zejména patrné v Evropě a USA.

Řekni mi, jaké máš fotky na Facošu a já ti povím, kdo jsi…

Mínění reportéra Sputniku, autora článku: Dnes večer jsem se chtěl připojit k Facebooku. Všiml sjem si, že při hledání lidí mimo okruh přátel nešly vizualizoavat žádné obrázky. Místo obrázků se načítaly vysvětlivky k obrázkům. Tyto tagy, v HTML známé jako ALT a TITLE, jsou popiskem k obrázkům pro případ, že by se obrázky nezobrazily. Zajímavé je, že Facebook generuje tito tagy k obrázkům (IMG) asi strojově, protože na některých vysvětlivcích byly deskripce, které by majitelé obrázků asi těžko ke svým JPG jen tak připojili. Místo obrázku usměvavé majitelky profilu, v tomto případě vysoce postavené státní úřednice, bylo možné si přečíst: „Profilová fotka uživatele (zachováme anonymitu): „Na obrázku může být 1 osoba, záběr z blízka.“ Takhle vypadá popisek u celkem normální fotografie. Když se podíváte na jiné fotky lidí, co jsou na houpačkách, nebo jedí zmrzlinu, míra legračně působících tagů stoupá viz: „Na obrázku může být: (ach, ta shoda přísudku s podměntem…) 2 lidé, smějící se lidé, hora, obloha, mrak, venku a příroda; Na obrázku může být: 1 osoba, boty a uvnitř…“

Foto z Facebooku

Inu, výpadek, který z uživatelů Facebooku udělal zase jednou na chvíli hotentoty… Taková malá večerní aboriginální internetová „černá hodinka“… Nechce se nám ani věřit, jak nás vidí roboty, které řídí sociální sítě. Velmi primitivně. Kde jsou ty časy, kdy venku po večerch sedávali lidé s kytarou a zpívali si. Kde jsou ty časy, kdy v obchodech prodávali poezii na důstojných místech. Jak tohle všechno asi skončí?

Závěrem přinášíme obrázek socialsitických časopisů, které snily o budoucnsoti. V některých najdeme předpovědi mobilních telefonů a narážky na výhody takovýchto komunikačních zdokonalení. Lidé snili tak sladce a růžově, že o blackoutch (viz nedávný případ Venezuely), výpadcích, – ani slova. Věc má ale také pozitiva. Pokud se někdo nudí, může si pro uploadování mezitím připrvit ještě senzačnější fotky pro siciální sítě. Může si je mezitím vyretušovat do stavu maximálí vyštafírovanosti. Celý svět si řekne – pane, paní, slečno, Vám to ale sluší, jste štramáci, prostě šik. WOW. A nějaký výpadek? Pche, kdo si na něj zítra vzpomene… Horší by bylo, kdyby se opakoval častěji či trval déle…

О 21. století snily časopisy z dob socialismu, před rokem 1989. Vzpomínáte na Ohníček? Už tenkrát jsme se mohli seznámit s myšlenkou mobilů (snad i aplikací...)

POZNÁMKA: jeden obrázek zachycuje, jak vypadal časopis Ohníček a o čem psal. Ohníček byl českojazyčný časopis pro děti a mládež, vycházející od 2.9.1950 do roku 2001. Když nebyly mobily a Facebooky.

