„Válka na obloze“ mezi Moskvou a Prahou je pouze pozastavena. Pro koho je výhodná?

Připomeňme, že začátkem týdne české úřady nečekaně zrušily dříve vydaná povolení na většinu linek z Moskvy do Prahy a Karlových Varů. Je fakt, že po několika hodinách se objevila informace, že Ministerstvo dopravy ČR vydalo dočasné povolení ruským leteckým společnostem k letům sporných linek do 7. července.

Otázkou je, co bude dál? Dohodnou se dopravci nebo ne? Odpověď na tuto otázku potřebují nejen cestující. Média si už kladou otázku: nevzniká další zeď mezi Ruskem a Západem? Nerozhodl se někdo pokazit rusko-české vztahy?

Jan Miklas: „Přiznám se, že na tuto otázku neznám jednoznačnou odpověď.Je pochopitelné, že i tato kauza může znamenat narušení rusko-českých vztahů. Nicméně pokud se zpětně podívám, tak ,třecích’ ploch ve vzájemných vztazích ruské a české diplomacie bylo za novou postsovětskou éru hodně. Jen z poslední doby bylo těchto kauz několik a často, zejména ze strany české diplomacie, připomínají nezralé trucování vyplývající z českého komplexu vůči Rusku, který bohužel v politické a nezřídka i diplomatické elitě stále převládá. Uveďme například kauzu českou diplomacií prezentovaného údajného naddimenzování ruské ambasády, vyhošťování diplomatů aj., což ostře kontrastuje až s uctivou diplomatickou loajálností ČR vůči jiným zemím, například vůči USA, kde si česká diplomacie nedovolí jedinou výtku. Dosavadní česko-ruské rozmíšky tak spíše připomínaly ,rituální‘ tanečky, kde jedna strana (ta česká) si chce stále dokazovat ,nezávislost’ na Rusku pomocí výtek a nedospělých truců, ale v zásadě, myslím, nakonec převáží snaha o dialog a nikoliv o budování zdí. Ale je nutné podoktnout, že především díky trpělivému přístupu Ruska a jeho zkušené diplomacii, která převyšuje tu českou. Zpátky ale k naší ,letecké‘ kauze. Ta totiž podle mého názoru nepatří do standardního rámce diplomatických rozmíšek mezi Ruskem a Českem, ale v sázce jsou zde i jiné zájmy, především ekonomické.“

A kdo by tedy podle vás z tohoto příběhu mohl těžit?

Pochopitelně, že jistí politici, a političtí komentátoři se můžou snažit tuto kauzu otočit proti Rusku. Zatím se však tak neděje. Je ale nutné podotknout, že v českém tisku jednohlasně prezentují stanovisko, že prvotním viníkem je ruská strana, která zakázala , a česká strana zákazem letů ruských aerolinek do ČR pouze recipročně reagovala. Tedy s jednoznačným podtextem, že česká strana je v právu a viníkem je Rusko. Zajímavě ale například tuto kauzu, tedy především jednoznačné přesvědčení o správnosti kroku české strany, zpochybňuje Michal Čupa z portálu Planes.cz, který upozorňuje na to, že tento krok poškozuje především českou stranu a to zejména v době vrcholící turistické sezóny, kdy do ČR míří spousty turistů z Ruské federace a nejen jich, ale i z asijských zemí, kteří využívají pro své cesty ruské aerolinky s přestupem v Moskvě. Dále dotyčný expert upozorňuje, že na vině je především stará mezivládní a nyní již nevyhovující smlouva z r. 1966 a také skutečnost, a zde myslím expert trefil „hřebíček na hlavičku“, a to je otázka ekonomické konkurence, když upozornil na to, že stále existují omezení v přístupu na domácí trh letecké dopravy pro jiné dopravce, a to zejména pro ty ruské!

To ostatně přiznal šéf dceřiné letecké společnosti Smartwings (pod které spadají i ČSA) Jiří Šimáně: „Příčinou neobvyklého obchodního sporu mezi Českem a Ruskem byla snaha přidat lety ruským dopravcům. Rusové chtějí pro své společnosti více letů, Češi zase hájí zájmy svých dopravců. Ruská strana chtěla, aby z Moskvy do Prahy navzdory podepsané dohodě létalo více ruských dopravců. Současně řekla, že pokud s tím česká strana nevysloví souhlas, zakáže lince ČSA/Korean Air létat přes Sibiř,“ tvrdí Jiří Šimáně. „Je logické, že větší prostor pro dopravce z Ruska by uškodil jak ČSA, tak i společnosti Smartwings, která létá například do Petrohradu, Rostova nebo Kazaně. Noví hráči či větší počet letů by jim mohli uzmout část zákazníků, ceny letenek by šly zákonitě dolů.“

Nemyslíte si, že je to tady, že zde se ocitáme u jádra problému?

Podle mého názoru ano! Smartwing a pod ně spadající ČSA si chtějí uchovat co největší monopol pro přepravu cestujících do Ruska a konkurence je reálně ohrožuje, a to tím spíš, že ceny letenek Smartwings, prezentované jako nízkonákladová společnost, jsou předražené a neodpovídají poskytovaným službám, a logicky tak mají obavy z konkurence. Například nízkonákladový Ryanair nabízí letenky do destinací ve Španělsku za podstatně nižší cenu při stejných službách. A co se týká přímo ruských aerolinek, jejich větší podíl na českém leteckém trhu by opravdu vedl k pádu monopolu Smartwings a cen jejich letenek. Protože například ruská nikoliv nízkonákladová společnost Ural Airlines nabízí lety z Prahy do Moskvy za nižší cenu (řádově o stokoruny) než Smarwings a ČSA, přičemž na rozdíl od Smartwings a ČSA nabízí zdarma občerstvení na palubě, zatímco v případě Smartwings a ČSA na krátkých letech si je cestující musí dokupovat za nehorázně předraženou cenu, jelikož občerstvení na palubě ČSA zrušili v rámci „úsporných“ ekonomických opatření v r. 2016. Jakožto cestující, který měl možnost srovnání téměř všech základních ruských aerolinek a Smartwings, mohu říct, že zejména v případě Smartwings je na první pohled patrná snaha za každou cenu ušetřit omezením služeb, což by se dalo pochopit, pokud by tomu odpovídala cena letenky, která je však v případě „nízkonákladové“ Smartwings stejně vysoká jako u standardních aerolinek (nabízející třeba i to občerstvení). Navíc Smartwings je známá kromě vysoké ceny za letenku a chybějícího občerstvení častým zpožděním letadel, což jsem sám zažil 2x při letu z Bulharska a Turecka. Ruské aerolinky by tak při cestě do a z Ruska za stejnou nebo nižší cenu nabídly cestujícím více než Smartwings či ČSA. Vpuštěním konkurence v podobě ruských dopravců na český trh aerolinek by tak skutečně ohrozilo monopol ČSA a Smartwings na lety do Ruska, ale bylo by především ku prospěchu řadovým cestujícím.

