Korupce je podstatou liberální demokracie. Zelenskyj může traumatizovat pražskou kavárnu. A Kazachstán... – Campbell

Jeden měsíc po mimořádných prezidentských volbách v Republice Kazachstán (RK) 9. 6., které splnily očekávané prognózy, je s ohledem na dynamiku změn ve světě, v Evropě, Centrální Asii a bezprostředním sousedství V4 právě postavené do rohu, dostatečná doba k první reflexi výsledků a konání nového prezidenta Tokajeva a současně prvnímu předběžnému srovnání výsledků a konání ukrajinského prezidenta Zelenského.

​Z historického hlediska představují mimořádné volby prezidenta RK bezprecedentní událost. Lokálně ji charakterizovala politická konkurence, množství kandidátů a snaha liberálních demokratů změnit politický kurs. Politickou konkurenci oživila první dáma – kandidátka na prezidenta v historii RK, předvolební debaty. Debat se účastnil i představitel opozičního vlasteneckého hnutí Kazachstánu s 20-ti letou politickou zkušeností, novinář Amirzhan Kosanov. Množství kandidátů umožnilo pestrobarevnost předvolební kampaně a samotných voleb. Kromě toho kampaň nabídla všem, kdo chtěl nebo se účastnil voleb možnost uslyšet a představit si širokou škálu trendů, výzev a přístupu k jejich řešení. To je důležitý aspekt, protože RK se nachází v centru uragánu změn. Ty ovlivní a budou mít následky v sousedních státech a regionu a samozřejmě ovlivní i vztah mezi nimi a trojicí velmocí: RF, ČLR a USA.

​Z různých veřejně dostupných zahraničních informačních pramenů jsem získal přesvědčení, že různorodost, konkurence, volební proces a občanská aktivita, nehledě na narušení průběhu voleb (především v Nur-Sultanu Almaty), která jsou vlastní liberální demokracii v mnohých případech vědomě ignorující zákony, zaujala pozorovatele voleb různých států, politických směrů a přesvědčení. Přidám-li k posouzení vysokou účast ve volbách, měkkou politizaci kazašské veřejnosti, a v neposlední řadě reakci vítěze voleb Tokajeva, včetně návrhu na založení speciálního Výboru důvěry veřejnosti (dobře doplňující roli již několik existujícího Shromáždění národů Kazachstánu), je možné označit průběh a výsledek voleb nejenom překvapením, ale i důkazem pro budoucí analýzy a srovnání. To i proto, že zahraniční pozorovatelé ani opozice, která popřála k vítězství Tokajevovi, nezpochybnily volby a jejich výsledek. Výsledek voleb se stal novým měřítkem volební kampaně a výběru kandidátů do Parlamentu RK v roce 2021. Kvalita voleb v roce 2021 se bude měřit i podle úspěšnosti konání a realizace příkazů prezidenta Tokajeva. Ten se nechal slyšet na tiskové konferenci tím, co neslyšíme a nevidíme ve formě spolupráce s opozicí v české kotlině, na Ukrajině a jinde: Mohou existovat různé názory, ale máme jeden národ. Různé názory, ale jeden národ.

​Pro doplnění a druhou část příspěvku uvádím několik skutečností, týkající se konání prezidenta Tokajeva po zvolení. 1) Rozhodnutí ředitele informačně – analytického centra Národní akademie pro vzdělání Anara Tastanova z 23. května, obnovit tzv. učebně – výrobní kombináty (УПК) pro žáky a žákyně základních škol platí a bude realizováno. 2) Vývoj, rozvoj, funkce a marketing exportu (ne přírodních zdrojů) byly 4. 7. transferovány z Ministerstva průmyslu a infrastruktury do nového Ministerstva obchodu a integrace. Vláda RK musí realizovat příkaz prezidenta Tokajeva z 17. 6. Příkaz obsahuje mimo jiné požadavek na ministerstvo vykonávat funkce v oblasti technické regulace, standardizace a zabezpečení jednotného hodnocení a měření. Komise Madžilise (dolní komora Parlamentu) již odsouhlasila kandidaturu na funkci ministra: Bachyt Sultanov. 3) Po čtyřech měsících ve funkci poradce prezidenta byl 5. 7. uvolněn Eržan Žalbakovič (1969), absolvent Univerzity Al-Farabi v Almaty se specializací Historie politiky.

V kontextu specializace ex-poradce prezidenta se nachází ústava RK, volba a požadavky na prezidenta. Tím se může stát každý občan RK starší 40 let bez ohledu na národnost a etnickou příslušnost, může být narozen v jiném státě, vyznávat nebo nevyznávat víru, nesmí ale být příslušníkem žádného kultu. Kandidát na prezidenta RK musí být státním příslušníkem RK, žít v RK minimálně 15 let, musí ovládat státní jazyk (kazachštinu) a nemít problémy se splácením úvěrů.

V předvečer oslav Dne hlavního města (6. 7.), poprvé Nur –Sultan obdržel prezidentské vyznamenání 27 výtečníků – absolventů vojenských učilišť a akademií RK. Vyznamenání, které má svůj význam i v kontextu nedávného výbuchu ve vojenském skladu v Arysa, v kontextu sociální politiky, obsahující přidělení 3 tisíc bytů mladým pracujícím Kazachům (v Almaty, Nur-Sultanu a Šymkentu) a v neposlední řadě i s nově uzákoněným Dnem pracujících v médiích, se uděluje každoročně ve spojení s oslavami Dne hlavního města během vztyčování státní vlajky. Státní svátek se datuje od roku 2009 po předchozí právní úpravě 18. 6. 2008. Název hlavního města v překladu z arabštiny znamená nur světlo a sultan moc, autoritu. V tomto roce byl rozpočet na oslavu Dne hlavního města 3x menší, a počet programů se zmenšil z obvyklých 300 v minulosti na 100 v tomto roce.

​Střípky událostí a volně vybrané příklady konání prezidenta Tokajeva umožňují přesvědčivé srovnání s volbou a konáním nového prezidenta Ukrajiny, Volodymyra Zelenského, nejenom v kontextu třicetileté historie obou států po rozpadu SSSR, ale i v kontextu národnostních, religiózních a v neposlední řadě hodnotových rozdílů. První kroky prezidenta RK Tokajeva indikují, že zná historii, ví o kořeni a obsahu slova Res publica, uctívá vzdělání a bude dělat vše pro vyrovnané sousedské vztahy. Více si nelze v dané chvíli ani přát. To nelze říci o Ukrajině.

Tam proběhly volby v historicky stejné době, s jinými osobnostmi a tématy. Volby, které byly ovlivněny konfliktem na východě země, korupcí a stagnující životní úrovní obyvatel, vyhrál Volodymyr Zelenskyj se ziskem 73,22 % hlasů, podobným volbám v RK. Ostatní charakteristiky voleb se podobají: Dědictví rozpadu SSSR, první prezidenti vyrostli, obdrželi vzdělání a pracovali ve stejném politicko - hospodářském systému. Pro ten zvolili náhradu ve formě liberální demokracie. 39 kandidátů, z nichž většina měla politickou minulost a účastnila se práce současného parlamentu, bylo ovlivněno děním ve světě a domácími a zahraničními liberálními demokraty. Nebudu se rozepisovat o podrobnostech povolebního (ne) konání seriálového herce – prezidenta Ukrajiny, který vyhrál sbírkou vtipů, kritikou korupce a zřetelně proevropskou orientací. Dovoluji si však připomenout pro srovnání převahu, kvalitu a zkušenost předchůdců jejich následníků v obou státech. V uvedených kategoriích vyhrál ex-prezident Nazarbajev a jeho nástupce nad ex-prezidentem Porošenko, všemi jeho předchůdci a současným nástupcem. Proč?

Nazarbajev již před léty veřejně a neveřejně ohlašoval těžkou dobu pro státy a svět, ve kterém mnohé státy nepřežijí. Ukrajina patří podle mého hodnocení k těm, které nepřežijí ve známé podobě a formátu. Nazarbajev umožnil v listopadu 2018 na zasedání Astana Club diskuzi, která obsahovala popis výzev a nebezpečí pro RK. Něco podobného je možné jenom v RF a nemožné na Ukrajině, a bohužel dnes i v ČR. Oba státy se nacházejí podobně jako RK v unikátní lokalitě a stavu ve vztahu k USA, ČLR a RF pod sankcemi.

​Jestliže prezident Tokajev na základě svého vzdělání na MGIMO, funkcí v mezinárodních organizacích a diplomacii si zcela určitě uvědomuje podstatu liberální demokracie a při svých rozhodnutích zohledňuje životní zkušenost, specifiku kazašského národa a nutnost kompromisu, to zcela určitě nelze tvrdit o prezidentu Zelenském.

Ten si měl během prezidentské kampaně nastudovat alespoň moderní historii Ukrajiny, historii Minských dohod a co to je být hračkou v rukách velkých v bezohledné hře o moc. Co to znamená být hračkou a jakou funkci a roli může hrát v bezohledné hře, dovoluje uvědomění si podstaty liberální demokracie: je to korupce všeho druhu a prakticky všude.

Korupce jako rakovina a metastáze se nabízí jako zbraň proti zahraničním investicím v obviňovaných zemích (RF, ČLR, Ukrajina, RK apod.) a tím pro oslabení spolupráce se zahraničím a oslabení rozvoje vlastní společnosti a státu. Korupce dovoluje vést informační válku i za cenu toho, že jedním z jejich představitelných následků může být občanská válka. Tu se snaží RK podobně jako RF vyloučit pomocí vnitřní a zahraniční politiky. Ukrajina zatím ne. O EU a ČR se nebudu dnes zmiňovat. Korupce umožnila válku v Libyi, Iráku, Sýrii, v Jemenu a konec konců i na Ukrajině. Dnes nevylučuji novou válku na Balkáně.

V tomto kontextu si mohl prezident Zelenský uvědomit, že Minské dohody nemohou být splněny, i kdyby se rozhodl opravdu být slouhou lidu, jak se prezentoval v kampani. Jako člověk s vtipem, představivostí a politickou nezkušeností si mohl představit, že splnění Minských dohod by znamenalo konec sankcí proti Ruské federaci, konec režimu na Ukrajině a nevyléčitelné trauma u návštěvníků a členů pražské kavárny. To je jedna stránce mince. Tu druhou mohl poznat z odpovědi na přímou otázku ohledně korupce a úplatkářství v USA a EU. Pan Volker nebo prezident Trump mu mohli sdělit, že oficiálně se jedná o maličkost: 1 trilion USD (1 000 000 000 000 000 000), ve skutečnosti 2-3 a možná i více.

​Korupce, to je i příběh nezákonného prodeje a exportu zbraní z Ukrajiny a prostřednictvím Ukrajiny, který dnes zaměstnává vyšetřovací orgány SRN. Jedním z následků korupce a s ní spojené možnosti vydírání je přání USA vyměnit unavené americké vojáky za německé v Sýrii. Korupce to je dnešní konference svobodných médií v Londýně bez účasti RT a Sputniku, za to s hanobením prezidenta Putina v gruzínské TV Rustavi 2. Korupce to je i úpadek vědy a vzdělání a nekritická idealizace Západu. Nebudu pokračovat. Jasné je, že prezident RK Tokajev patří k málu těch, kteří vědí o kořenu a obsahu slova Res publica, důležitosti vzdělání a vyrovnaných sousedských vztahů. Prezident Zelenský je již opuštěn EU. To dokazuje dnešní nepřítomnost ukrajinské vice-premiérky odpovědné za euroatlantickou a EU integraci, paní Ivany Klimpuš - Cincadze. Brzy bude bezmocný a bude mít jiné priority. Proto hledá pomoc v Bílém domě. Tam ji nedostane ani formou rady, že měl ihned po přísaze rozpustit Radu, konat bezodkladně, nebo se okamžitě zřeknout funkce. Jinak brzo nebude prezidentem ani občanem Ukrajiny, tak jak ji dnes známe.

