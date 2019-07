Ovčáček pro Sputnik o čs. vládě, Ukrajině, Izraeli, Číně, Nočních vlcích – otevřeně a bez zábran

Dlouho jsme se chtěli Jiřího Ovčáčka, tiskového mluvčího prezidenta republiky a ředitele Odboru tiskového, zeptat, proč byli v Lidicích ponížení Noční vlci a proč to prezident komentoval stručně; proč se stěhovala US ambasáda do Jeruzaléma a česká diplomacie to musela komentovat, stejně jako dění ve Venezuele. Neměli bychom si v Česku hledět svého?

Jiří Ovčáček přijal reportéra Sputniku v Sloupovém sálu Pražského hradu, kde obvykle zpovídá prezidenta Zemana ředitel TV Barrandov pan Jaromír Soukup. Jiří Ovčáček poskytl 30minutový video rozhovor, jehož plný přepis přineseme o něco později. Zatím se můžete podívat a poslechnout, o čem jsme si s Jiřím Ovčáčkem povídali, viz VIDEO.

Zajímalo nás, proč byli v Lidicích ponížení motorkáři Noční vlci, kterým se kladly překážky, když ti chtěli položit květiny k památníku obyvatel Lidic, jež nacisté neváhali brutálně zavraždit. Reportéru Sputniku se zdálo, že prezident Zeman celou záležitost okomentoval až příliš stručně. Proto nyní využil příležitosti a položil přímý dotaz tiskovému mluvčímu hlavy státu.

Další dotaz směřoval na tzv. Smlouvu o přátelství a spolupráci s Ruskem z roku 1993. Ptali jsme se proto, jelikož českou veřejnost podráždila zpráva z Ruska, že Rusové zvažují možnost udělení účastníkům operace Dunaj status válečných veteránů. Chtěli jsme vědět, zda i Rusové mají právo vyjádřit nevoli nad tím, že v Lešanech stojí v muzeu potupený na růžovo natřený sovětský tank, symbol vítězství nad nacismem a který nemá s rokem 1968 vůbec nic společného. Není růžový tank stejná hloupost jako udělení statusu válečných veteránů vojákům, kteří v Československu nemuseli být bojově nasazeni? Nebyla zde totiž válka. Když ten tank nyní „vláčí Evropou“, připomíná to vláčení zhanobeného těla Přemysla Otakara II. Je tohle všechno nutné mezi „kamarády“ z roku 1993?

Jiří Ovčáček ve videu odpovídá na otázku, pokud si tedy myslí, že se ulici nemá ustupovat, proč potom, podle něj, Evropská unie podpořila Majdan na Ukrajině, kde se ulici ustoupilo dokonce na úrovni evropské diplomacie (Ovčáček nevidí alternativy krom EU)? Konečně ulici ustoupil i Gustav Husák, o němž knihu Ovčáček četl. Jak to tedy je? Kdo je vyvolený? A kdo musí poslouchat? Kdo jsou v našem státě bohové a kdo volové? Ptali jsme se i na to, proč bylo třeba, aby prezident komentoval Venezuelu a přenesení US ambasády do Jeruzaléma. Jacques Chirac kdysi řekl, že Česká republika má sedět a „být zticha“ (v podstatě „držet hubu“).

Ovčáček se vyjádřil i k míře kultury v ČR, kde je možné, aby na divadle Syn Boží znásilnil muslimku. Probrali jsme i Babiše a Milion chvilek pro demokracii. Ušetřeny nezůstaly ani politické neziskovky, které si mastí kapsu na úkor občanů ČR.

Ptali jsme se, jaké poučení plyne z historické tzv. „opoziční smlouvy“ z let devadesátých. Zajímalo nás to v souvislosti s možným scénářem, že ČSSD opustí vládu. Když už jsme měli tu možnost, hned jsme se obratem zeptali na názor prezidenta, jak je to s výchovou dětí stejnopohlavními páry. A zda naše vláda není už stejně loutková, když se iniciativy chopily politické neziskovky. Ptali jsme se i na Davida Ratha, a sice na jeho kauzu na pozadí promrhaných projektů díky podivné politice Exportní banky a i na to, jak je možné, že poté co Jaromír Soukup všemu zázračně přišel na kloub a dopodrobna informoval prezidenta ČR Miloše Zemana, nic se neděje. Vlastně děje, to samé v bledě modrém.

Otázka padla i stran toho, co se stalo s Českými aeroliniemi, které se přebarvily na nicneříkající Smartwings. Při vší úctě k anglicky znějící společnosti. Jde o to, že na vnitroevropských linkách vám ČSA už neuvaří v ceně letenky ani to kafe.

Zeptali jsme se, je-li pravda, že spadneme do područí Číny a také na to, zda Jiří Ovčáček vstoupí do politiky, případně za jakou politickou stranu. Nezaloží si nakonec vlastní partaj?

Pokud vás zaujaly tyto otázky, neváhejte si pustit video s Jiřím Ovčáčkem. Poskytl nám exkluzivní rozhovor. Poté jsme směli nakouknout do prostor, které na Hradě obýval náš první prezident-legionář Tomáš Garrigue Masaryk.

