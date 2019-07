Štefec narovinu: Všichni skloňují Sputnik, ale co mediální kolosy USA, Británie a dalších, které se chovají jako ČT?

Jaroslav Štefec popisuje českou zemi jako malou kolonii, „protože v podstatě nemáme vlastní armádu a zahraniční politiku“, která obchází události velké politiky a „my vlastně vnímáme svět prizmatem toho, jak se u nás lže. To je to nejhorší, co může nastat“.

Kdo je silnější: USA nebo Čína?

I když nyní Spojené státy v čele s prezidentem Donaldem Trumpem provádí velké kroky na mezinárodní scéně (za příklad uvedl červencové setkání Trumpa s vůdcem KLDR Kim Čong-unem), dle Štefce již ustupují z pozice světového lídra.

„Celkem logicky, protože ani jejich ekonomická síla jejich států není schopná táhnout to, co dělala dosud. To znamená, aby udržovala svět rovnováhou strachu ve své podřízenosti. Doslova a do písmene. Prakticky se ve světě nedělo nic, aniž by v tom neměly prsty Spojené státy, a to včetně rozpadu Sovětského svazu,“ uvádí Štefec v daném rozhovoru.

A co je důvodem ztráty amerického vlivu ve světě? Analytik vidí příčinu v tom, že „Spojené státy ztratily jednu základní schopnost, kterou donedávna měly, a to je prakticky vykrádání celého světa – a nikoliv třeba pouze surovin a podobně, ale především intelektuální vykrádání“. Dle něj se nyní změnila rovnováha moci a Čína se již stala dodavatelem technologií, ale také lídrem v mnoha technologických směrech.

Štefec je dále přesvědčen o tom, že jediným nejspolehlivějším a chráněným zařízením proti odposlechu telefonů je Huawei.

„Kauza Huawei – obrovský předstih takzvaných 5G technologií. Pokud dnes chcete skutečně telefon, do něhož se nedá vlámat zvenčí, nedostanou se do něj odposlechy a neumí to ani Američané, jsou to telefony Huawei,“ uvádí jeden ze svých argumentů analytik a dodává: „To je jen ukázka technologického předstihu v určitých oblastech a ukázka, že Spojené státy nemají vliv na všechno, jako mívaly dříve.“

Proč dohoda ruské společnosti MTS a čínského podniku Huawei vylekala USAhttps://t.co/zXrKOgOB6m pic.twitter.com/nOpLenooS2 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) June 12, 2019

Budoucnost česko-ruských vztahů

Existuje jedna věc, v níž analytik dává přednost Rusku před Čínou: „Samozřejmě je tu Čína za zády se zbrojním vývojem, které umí perfektně Rusko.“ V tomto případě pak vyvstává otázka, jaký vliv má Rusko na Českou republiku, pokud vůbec nějaký má?

„Když to vezmete do detailu, naopak by pro Putina nebylo výhodné, kdyby zde měly být zájmy, o nichž mluví někteří skutečně hlupáci, že prezident Zeman je ruský špión, že dělá ve prospěch Ruska konkrétní kroky a vede Českou republiku do náruče Ruska. To je úplně nesmyslná vize a řeč hlupáka, protože Česká republika je de facto exploatovanou kolonií. My jsme prakticky čistá kolonie,“ uvádí Štefec.

Nicméně, i pozvání českého prezidenta k návštěvě Ruska v roce 2020 u příležitosti oslav 75. výročí vítězství nad fašismem vyvolává otázky: Jaké cíle si každý z vůdců stanoví? A využije Putin nebo Zeman tuto návštěvu nějakým způsobem pro své vlastní účely? Podle Štefce toto pozvání nemá žádný význam. „Nic to nepřináší ani Putinovi a nic to nepřináší ani České republice,“ myslí si a tvrdí, že důvod pozvání je jiný.

„Putin si váží kroků Miloše Zemana a váží si toho, že se Zeman snaží dělat samostatnou politiku. To je jedna věc. A druhá věc: Zeman udělal hodně pro porozumění mezi Ruskem a Českou republikou. Prosazuje konkrétní věci pro usmíření a veřejně to vyhlašuje, že je nutné usmíření a spolupráce mezi Ruskem a Evropou,“ domnívá se analytik.

Prezident České republiky Miloš Zeman rozvrací Českou republiku a chce v zemi rozpoutat občanskou válku. To si myslí komentátor Svobodného fóra a člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka. https://t.co/4oJKEwHtxs pic.twitter.com/6RDSzlcFsU — Sputnik ČR (@sputnik_cz) July 7, 2019

​Štefec: My žijeme ve společnosti, která lže. Zcela otevřeně. Sama sobě – to je na tom to nejhorší

Pokud jde o možný zásah ruské propagandy do záležitostí České republiky, Štefec poznamenal, že bychom neměli brát situaci jednostranně a nabídl, abychom posoudili, „kolik peněz vydává Západ na propagandu, na konkrétní televizní kanály, na konkrétní mediální toky, na způsob jak a kolik se investuje do neziskovek, na informační toky a tak dále“.

„Tak se ptám, kdo tady v tomto zápase vede? A kdo lže, a kdo mluví pravdu? Samozřejmě je to vždy o velikosti zdrojů. Všichni skloňují Sputnik, Sputnik… ale kdo skloňuje obrovské mediální kolosy Spojených států, Británie, BBC a dalších, které se chovají podobně, jako Česká televize – kdy jeden z radních jednoznačně řekl, že Česká televize musí propagovat Evropskou unii, jinak nedostane peníze z Evropské unie. Nebo dojde k výměně jejího vedení,“ řekl Štefec.

Odborník v rozhovoru dospěl k závěru, že by nepřítel neměl být hledán v zahraničí, ale ve svém vlastním státě.

„Mele se o hybridních válkách, aniž lidé, kteří o nich mluví, tuší, o čem mluví. Ale kdo tady vlastně vede proti komu hybridní válku? Protože ono to spíše vypadá, že ta válka je vedená proti nám a námi samými. Existuje určitá propagační mašinérie, respektive, možná přímo propagandistická, která nám nalévá cosi do hlavy a spousta lidí na to slyší, protože nesledují nic než televizi a rádio,“ uvádí analytik.

Jinak, pokud předpokládáme, že Rusko útočí na Českou republiku a ohrožuje ji, je to podle Štefce paradox: „Jak nás Rusko může ohrožovat propagandou, když tvrdíme, jak se tam hrozně žije, jak ten Putin je grázl, jak všechny sleduje, jak Čína je strašná, jak se tam sledují lidé, jak je to příšerné...“

Na konci rozhovoru se pak pokusil charakterizovat moderní českou společnost: „Když někdo přimaluje tykadla na plakáty politiků, jde za to sedět. Taková společnost asi není úplně v pořádku, takže si musíme sami sobě lhát, jak jsme perfektní a jak jsme šestá nejbezpečnější země na světě, aby naši politici mohli poukazovat na bezpečí a udržovat nás v jakémsi napětí, nebo v něčem, co by se dalo později prohlašovat za nějaký sociální směr, který v reálu neexistuje. A musí se najít někdo, kdo za to může. A to je Putin a Rusko a Čína.“