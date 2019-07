France Info: Dodávka S-400 do Ankary je dalším znakem ztráty vlivu USA

„Zásilka“, která dorazila do Turecka 12. července ráno, je schopna „změnit velkou geopolitickou rovnováhu sil,“ řekl Jean-Marc Foure, ředitel redakce mezinárodních zpráv Radia France.

Novinář v pořadu rozhlasové stanice připomíná, že supertěžké nákladní letadlo dopravilo z Ruska do Ankary první várku komponentů ruských protiletadlových raketových komplexů S-400 – vysoce technologických a mobilních zbrojních systémů. Uvádí se, že do konce léta má Turecko převzít 120 raket a do konce října má být aktivován systém, který dokáže zachycovat jakékoliv vzdušné dopravní prostředky včetně „neviditelných“ letadel. Za to vše zaplatilo Turecko více než dvě miliardy eur.

Zvláštností situace je to, že Turecko, které je již 70 let aktivním členem NATO, jeho druhou největší vojenskou silou a „pevností aliance na východní frontě“, kupuje moderní vojenské vybavení od Ruska, „tradičního protivníka“ NATO, uvádí Foure.

Navzdory obavám členů aliance o bezpečnost operačních údajů NATO s ohledem na příchod ruských vojenských specialistů do Turecka a varování Washingtonu týkající se zrušení dodávek stíhaček F-35 do Ankary v případě nákupu ruských raket k tomu stejně došlo. Nyní jen zbývá čekat na reakci Spojených států, která může mít formu ekonomických sankcí, uvažuje novinář a dodává, že turecká ekonomika je i tak v obtížné situaci, neboť inflace v zemi dosáhla 20 %.

„Takže to není jen příběh o zásobování zbraněmi, je to zlom,“ je přesvědčen reportér. V první řadě to svědčí o záměru Turecka „obrátit se“ směrem k Rusku a Číně, a nikoliv k Evropě a Spojeným státům, jako tomu bylo dříve. „Vzhledem ke stěžejní roli Turecka (na přístupech k Sýrii, Iráku a Íránu) může být potenciální řetězová reakce vážná,“ předpovídá Foure.

Kromě toho se dohoda stala „symbolickým a obchodním úspěchem“ pro Rusko - nyní o nákupu S-400 uvažují i další země včetně Indie, Kataru a Saúdské Arábie. Tato událost je i „dalším příznakem ztráty vlivu USA“, které nedokázaly vnutit svou vůli historickému spojenci, uvádí novinář.

Dodávky S-400 do Turecka

S-400 Triumph je moderní dálkový protiletadlový raketový systém určený k likvidaci letadel a raket. Může být také použit proti pozemním cílům. Jeho dosah je 400 kilometrů, dokáže zničit cíle v nadmořské výšce až 30 kilometrů.

Dohoda o dodávce čtyř praporů S-400 do Ankary za 2,5 miliardy dolarů byla uzavřena v roce 2017. Zákazník uhradí jen jednu částku sumy, druhou část uhradí na úkor ruského úvěru.

Turecko se stalo třetí zemí po Bělorusku a Číně, kam Moskva dodává Triumfy. Brzy se k nim nejspíše přidá Indie.

Dříve turecký prezident Recep Tayyip Erdogan odhalil, za jakých okolností bude Turecko používat raketové systémy S-400.