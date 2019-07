Moskva z Česka získá osly

Nepeřená: Ano, pořád na tom pracujeme. Je to těžké vyřídit přes úřady, ale už to vypadá, že skutečna na přelomu července a srpna by už mělo dojít k transportu. Takže posílám teď dva rok a půl staré oslíčky osla poitouského.

Můžete nám říct, jak vznikl tento projekt?

Moskevská zoo měla výročí založení, které jsme teď slavili. Oni tam teď připravují takovou dětskou část a sháněli zajímavá zvířata. Oslovili nás, že by měli zájem, protože my tady máme chovnou skupinu. Takže vlastně dvě loňské samičky byly volné. Nakonec jsme se domluvili na základě požadavků Moskevské zoo.

A vy máte mnoho takových oslů? Odkud je získáváte?

Já jsem před nějakými lety byla ve Francii po zoologických zahradách a tam jsem je viděla. Oni pocházejí z Normandie, Bretaně a Německa. Tam je jejich původ. Tam jsem je viděla a domluvila jsem se v Zoologické zahradě Champrépus, že by nám prodali příchovné klisny a sehnali nepříbuzného samce. Takže my jsme tam tenkrát domluvili tuhle skupinu, koupili jsme je, do českých zoo jsme je dovezli vlastně jako jediní. Od té doby je u nás chováme a máme takové odchovy. Vím, že dvě zvířátka jsme posílali do Litvy, jedno máme tady ve Dvoře Králové nad Labem a tohle jsou první slečny, které by měly jít do Ruska.

Takže je to taková mezinárodní výměna zvířat…

Ano. Navíc je to plemeno, kde těch zvířat už bylo velmi málo. V Evropě jich bylo strašně málo, tam vlastně došlo k tomu, že Francie a Německo začaly toto plemeno znovu speciálně chovat, šlechtit a vracet tak, aby byli čistí. Je tam na to celá organizace a dneska už se říká, že už jich je několik set. Z toho kritického stavu už jsou ty skupiny schopné dalšího rozmnožování. Takže to byla i taková záchrana toho plemene.

Dříve jste byli v kontaktu s nějakými ruskými zoologickými zahradami? Například v rámci nějakého mezinárodního projektu spolupráce?

Kontakty jsme určitě měli, ale co se týče zvířat, tam je to komplikované, zvláště veterinární opatření. Zatím jsme nevyměňovali a neposílali, ale kontakty samozřejmě máme, protože my jsme zakládající členové Euroasijské asociace zoologických zahrad a akvárií, takže se zoologickými zahradami z bývalého Sovětského svazu jsme v kontaktu, protože jsme kolegové ve stejné mezinárodní asociaci.

Mohla byste uvést nějaký příklad takové spolupráce nebo výměny?

My jsme takoví hodně specifičtí, protože my děláme hlavně domácí zvířata z celého světa, takže ta spolupráce nemůže být tak bohatá. Protože nemáme co nabídnout zahradám, které mají šelmy a exotická zvířata. My právě děláme ta domácí zvířata, proto můžeme dělat ty osly, velbloudy, africký dobytek a podobně.

Jak obvykle posíláte taková zvířata, jaký druh dopravy vybíráte?

Většinou je to nějaký nákladní automobil nebo přívěs. Když jsou to koňovití, tak je to většinou nějaký ten přívěs. Letadlem od nás zatím nic neletělo, vždycky je to jakoby na kolech.

Potřebuje takový přesun českých zvířat po cestě doprovod?

Je to takový speciální doprovod. Musí to být někdo, kdo má oprávnění na přepravu živých zvířat nad osm hodin. Musí to být vozidlo, které je na to vybavené. To znamená, že tam musí být oddělené stání, větrání. Nejde to naložit do jakéhokoliv náklaďáku a jet. Jsou na to určité regule. Jak ten přepravce musí být registrovaný, tak to vozidlo. Musí to tady schválit veterinární zpráva. Musí se vědět, kde se budou překračovat hranice, jak má řidič rozepsané přestávky. Je to poměrně přísné, ale všechno je to kvůli tomu, aby ta zvířata ten transport zvládla a bylo to pro ně dobré.

Do Moskvy s vašimi zvířaty někdo pojede?

Existovala i taková varianta, že by to byl přepravce z Česka, který by jel do Moskvy a zpátky. Tam bychom to asi udělali, ale teď je varianta taková, že přepravce si zajistila Moskva. Takže si myslím, že od nás do Moskvy už potom nepojede nikdo. Že dohled bude zajišťovat moskevský odborný dohled.

Nemusíte třeba ruským kolegům sdělit, jak s takovými zvířaty zacházet?

Já si myslím, že tam všechno ví, protože je to naprostá chovatelská špička. Ale tohle jsou samozřejmě oslové, ale oni mají takovou mírnou povahu, není to žádný divoký osel, je to opravdu domestikované. Proto si myslím, že je pro ně dětská zoo naprosto ideální, protože oni mají rádi kontakt. Naše výukové pracovnice chodí k těm oslům s dětmi, takže jsou na ten kontakt zvyklí. Myslím, že to půjde úplně hladce, že si zvyknou a chovatelsky nejsou nějak extrémně náročné. Mají takovou hustou srst, takže o tu se musí pečovat trochu náročněji, ale krmení zvládnou. Z té chovatelské stránky jsou poměrně nekomplikovaní.

Vy sama jste někdy byla v Moskvě? Navštívila jste Moskevskou zoo?

Já jsem v Moskevské zoo byla asi třikrát, teď v červnu jsme tam zrovna byli. Přitom výročí jsme vlastně byli v Moskvě, kde proběhlo i zasedání asociace (pozn. Euroasijská asociace zoologických zahrad a akvárií), tak jsme tam zrovna ještě dojednávali podrobnosti toho přesunu. Tak jsme to s kolegou využili, že jsme tam vlastně byli osobně. Jinak jsem tam byla asi před deseti lety. Takže Moskva nás určitě okouzlila, všechno se nám tam líbilo. V zoo všechno vylepšili, byli jsme se podívat i v tom zázemí. Doufám, že se tam ještě někdy podíváme.

Jaké máte dojmy z Moskevské zahrady? Není příliš malá?

Je velká, na nás je určitě velká! Samozřejmě je to takový ten typ městské zahrady. Ale hlavně Moskva má velmi dobré odchovy, jsou tam dobří ošetřovatelé a kurátoři. V rámci zvířat úplná špička. Udělalo se tam hodně práce, je hodně navštěvovaná, koukali jsme na ta čísla návštěvnosti. Je velmi oblíbená, chodí tam děti i dospělí. Když jsme tam byli, tak tam bylo plno, je otevřená od rána do večera. Takže si myslím, že dělá svoji práci výborně. A nám se tam teda moc líbilo.

Děkuji za váš dárek Moskvě!

Já doufám, že se půjdete podívat na ty naše krasavice a pohladíte si je.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce