„Je to barbarský čin, který nepatří do 21. století.“ Památník SNP v žilinské obci byl brutálně zdeformován

Na facebookové stránce obce se v pátek objevila zpráva o značně poškozené soše akademické malířky Ľudmily Cvengrošové. Neznámí pachatelé této téměř třímetrové soše totiž uřízli obě ruce. Podle historika a politika Eduarda Chmelára socha připomínala jeden z nejtěžších bojů proti nacistickým vojskám z dubna roku 1945.

Pracovník Obecního úřadu Stráňavy, pan inženýr Duchoň, okomentoval tuto událost následovně:

„Podle informace, které mám, ze čtvrtka na pátek neznámý pachatel odřízl část sochy. Pan starosta to řešil hned přes policii a místní televizi. Momentálně máme oficiální zprávu na našich webových stránkách, kde je socha zobrazena před a po odříznutí rukou. Je to barbarský čin, který nepatří do 21. století,“ uvedl inženýr pro Sputnik.

Starosta obce Stráňavy, Ing. Josef Papán, označil tento čin za bestiální. Událost je v současné době vyšetřována policií.

„Musíme učinit kroky, abychom tomu v budoucnu předešli. V průběhu měsíce se ohledně této události sejde zastupitelství,“ dodal starosta obce v komentáři pro Sputnik.

Pokus o poškození tohoto uměleckého díla se odehrál už i dříve. Inženýr Duchoň pro Sputnik uvedl, že odnesení celé sochy se před několika lety nepodařilo údajně kvůli nepříznivému počasí:

„Mezi rokem 2010 až 2011, přesně si nepamatuji, socha z podstavce, který vidíte, byla už vysunutá dolů. Podstavec, na kterém byla socha umístěna, byl trochu poškozen. Pravděpodobně byla nachystána ke krádeži. Tehdy hodně nasněžilo a tím, že nasněžilo večer, nemohli dotyční tuto sochu ukrást.“

K této nepříjemné události se na své facebookové stránce vyjádřil i historik a vysokoškolský pedagog Eduard Chmelár. Ten upozornil, že na památníky z tohoto historického období se útočilo již víckrát.

„Památníky Slovenského národního povstání se v posledních letech stávají už téměř pravidelně terčem útoků. Například pomník z Německé ukradli už dvakrát. K systematické ochraně těchto památek se zatím nepřistoupilo. Přitom nejde o obyčejné pomníky. Slovenské národní povstání považuji za nejvýznamnější událost našich moderních dějin, páteř naší slávy a identity,“ napsal historik.

Navíc upozornil i na snahu řady politiků přepisovat dějiny: „V Bratislavě tradičně mají problém s povstáním. Už tu byly pokusy přejmenovat Most SNP na Nový most – tuto trapnost naštěstí napravil bývalý primátor Milan Ftáčnik. Nový primátor Matúš Vallo však navrhl opět jednu ze samoúčelných změn – aby se část náměstí SNP přejmenovala na Náměstí Sametové revoluce.“

Politik si navíc na závěr pokládá i smutnou otázku, zdali bude následovat přejmenování slovenských historických památníků na počest amerických osobností. „Co bude následovat příště? Přejmenování Hviezdoslavovo náměstí na Náměstí George Bushe? Nebo přejmenování Šafárikova náměstí na Náměstí VPN? Takové konjunkturalistické a účelové přejmenovávání veřejných prostranství nemá v našich dějinách obdoby. Dokonce i Americké náměstí přežilo bývalý režim, zatímco Sovětské bylo v tom novém zlikvidováno okamžitě,“ napsal závěrem Chmelár.

Ke zničení památníku zasvěceného událostem druhé světové války na Slovensku došlo již v roce 2017 v Košících. Před dvěma roky se jednalo o medializovanou akci proti památníku rudoarmějců. Vše bylo zdokumentováno médii. Součást ozdoby sochy byla vylomena a pachatelé se nesnažili ani skrývat. Byli natočeni slovenskými novináři.

