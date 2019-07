Šichtařová o plánech nové předsedkyně EK: Pokud má být EU uhlíkově neutrální, to aby přemístila obyvatelstvo na Sibiř

Nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová už v prvních sto dnech svého působení v čele EK slíbila nový evropský klimatický zákon, v němž by bylo zakotveno, že k nástupu roku 2050 bude Evropa uhlíkově neutrálním světadílem. Podle Šichtařové však není možné, aby do věcí zasahoval člověk, který v dané konkrétní otázce není odborníkem. Výsledkem by bylo fiasko.

„No tak pokud má být Evropa uhlíkově neutrálním světadílem, to aby pomalu své obyvatelstvo přemístila na Sibiř… A nesmí taky zapomenout přibalit všechen dobytek a další zvířenu… Zkrátka je to doslova tragédie, když do ekologie mluví nikoliv odborníci, nýbrž aktivisté, kteří jí rozumějí jak koza petrželi. Víte – tenhle záměr se nikdy podařit nemůže. A to z prostého důvodu, který si ovšem zelení šílenci nepřipouštějí. Totiž z důvodu ekonomického.“

Ursula von der Leyenová navíc chce už v minulosti dohodnuté emisní cíle do roku 2030 zpřísnit. Dle české ekonomky i aktuální odsouhlasené emisní limity pro automobilky nejsou na hraně, ale přímo za hranou technicky možného. Pokud to dojde do kompletní transformace ekonomiky na elekroprovoz, Evropa dosáhne tak nízké úrovně ekonomiky, že se stane naprosto čínskou kolonií.

„Ale to zase nedají spotřebitelé, protože chybí nabíječky pro elektroauta či čerpací stanice pro vodík. A to ještě pomíjím fakt, že v případě elektroaut se sice zbavíme emisí aut, ale nahradíme je emisemi při výrobě elektřiny a ohromnou ekologickou zátěží při výrobě a likvidaci baterií, takže si stejně moc nepomůžeme. Přetransformovat kompletně ekonomiku na elektroprovoz by bylo tak nákladné, že to neváhám srovnávat třeba s válečnou ekonomikou… Což by muselo ekonomiku založenou navíc ještě na automobilkách tak drasticky oslabit, že by ji nápady na eko-pitomosti časem přešly. Oslabená ekonomika by se pak stala snadnou kořistí Číny. Byli bychom takovou čínskou kolonií, jako už dnes je třeba Afrika,“ vysvětlila Šichtařová.

V Česku starosta sedmé pražské městské části Jan Čižinský, nápodobě Velké Británie, Irsku či Francie, ještě v dubnu vyhlásil stav klimatické nouze a vyzval k používání úsporných spotřebičů, využívání solární energie, zadržování a používání dešťové vody, důslednému preferování veřejné dopravy, pokud to jde, tak i kola nebo pěší chůze, k nákupu těch potravin, které pocházejí ze šetrného zemědělství, ke sdílení a půjčování si toho, co není nutné koupit, a podobně.

Ekonomka tvrdí, že takový eko-aktivismus vykazuje všechny znaky novodobého náboženství: dogmatismus a zuřivé popírání jakéhokoliv odlišného názoru včetně těch odborných.

„Možná, že společnost nějaké takové „novonáboženství“ potřebovala. Pokud se ptáte, jestli to potřebuje planeta… pak se musíte zeptat spíš nějakého skutečného ekologa, nikoliv aktivisty a alarmisty. A pokud je mi známo, skuteční klimatologové a ekologičtí odborníci takhle dogmatické názory rozhodně nemají všichni. A pokud chcete slyšet názor ekonoma, tak ten zní, že dějiny ekonomických teorií nám dokazují, že je v lidské přirozenosti přehrávat, přehánět, hysterčit – a že vždy, když se člověk snaží nějak přechytračit spontánní vývoj, zregulovat přírodu, je to horší než lepší.“

V červenci se premiér Andrej Babiš vyjádřil k tématu klimatických cílů EU a postoji Česka k této otázce.

„Česká republika se obecně přiklání k ambiciózním klimatickým cílům EU. Přesto je nezbytné postupovat obezřetně. Nemůžeme si dovolit ohrozit naši ekonomiku a národní průmysl,“ uvedl český předseda vlády.