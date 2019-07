„Sluha lidu“ opět zvítězil. Vznikne v Česku strana Bolka Polívky?

Ne, opravdu to není vtip. Ukazuje se totiž, že i herci odlehčenějších žánrů se mohou zhostit velmi důležitých funkcí. Podle prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, které učinil po parlamentních volbách, budou členové jeho strany v Radě sledovat celkem tři cíle. Prvním z nich je ukončení konfliktu na východě země, druhým pak navrácení všech ukrajinských zajatců a za třetí mají Sluhové lidu v plánu bojovat proti korupci. Nejsou však tyto plány příliš odvážné?

„Plány to jsou smělé. Je otázka, jestli ti, kteří Zelenskému pomohli do prezidentského křesla, mu dovolí, aby tyhle plány skutečně realizoval,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik senátor Jaroslav Doubrava.

Senátor pak k projevu Zelenského dále dodal:

„Přiznám se, že jsem velmi rád, že jsem tam neslyšel, v tom jeho projevu, slova o Krymu a podobně. Protože už si asi uvědomuje konečně realitu, v jaké tahle situace je. Já bych velmi přivítal a velmi si přál, aby konflikt na východě Ukrajiny byl ukončen co nejdříve. Protože, asi víte, že jsem navštívil v době vlastně největších bojů Luhanskou oblast, takže vím, jaké hrůzy tam občany této oblasti potkávají dnes a denně. Já bych jim strašně přál, aby konečně zase mohli žít v míru a pokoji. I když se trošku obávám, že ty vztahy mezi těmi východními oblastmi, mohu říct i republikami, a Ukrajinou, „pošpatněly“ tím válčením a tím použitím vojáků proti civilnímu obyvatelstvu a podobně. Já si myslím, že tam dokonce byly i případy pro mezinárodní soudní tribunál. Ty vztahy natolik pošpatněly, že si myslím, že řešení v té původní podobě do té doby, tím myslím to období, než k tomuhle všemu došlo, už bych já viděl jako velmi problematické. A myslím, že spíš dojde na realizaci nabídky, kterou přinesli Porošenkovi, tedy řešení toho problému při zachování sice celistvosti Ukrajiny, ale za jiných podmínek, než tomu tak bylo. Takže si trošku myslím, že to řešení toho stavu, jaký byl, než tohle vypuklo, že to vlastně ztratilo jaksi válečnými choutkami Porošenka.“

Opoziční platforma Viktora Medvědčuka, kterého několik dnů před volbami přijal ve své kremelské pracovně Vladimír Putin, získala 12 % hlasů voličů. Co to podle Vás znamená? Hodně nebo málo Ukrajinců přímo podporuje spolupráci s Ruskem?

Doubrava: Samozřejmě, že já bych byl radši, kdyby jich bylo podstatně víc. Kdyby třeba i tady ty poměry hlasů byly opačné. Ale je velmi dobře, že je tam takové množství opozičních, myslím si, že příznivě uvažujících politiků. Je to dobrý signál do budoucna.

Jsou na druhém místě ve volbách do Rady, hned za stranou Zelenského…

Ano, to já vím!

Česká republika není lhostejná k tomu, co se děje na Ukrajině, také proto, že Ukrajinci aktivně pracují v Česku, ale často sem přicházejí nelegálně. Ukrajinci tvoří 80 procent nelegálních pracovníků. Uvádí se, že cizinecká policie loni odhalila nelegální pobyt asi 5 000 lidí, přičemž se nejčastěji jednalo o Ukrajince. Změní se tato situace po parlamentních a dřívějších prezidentských volbách na Ukrajině? Jaký je Váš názor?

V každém případě je to špatně, a to myslím, že je jenom malé procento skutečně odhalených ilegálních pracovníků. Já bych rád, aby se to změnilo. A víte proč? Protože tyhle lidi, přestože dělají velmi kvalitní práci a jsou velmi pracovití, přece jenom zaměstnavatelé jich zneužívají. Zneužívají toho, že jsou tady ilegálně. Ne vždycky s nimi dobře zachází, a ne vždycky je odměňují za práci tak, jak by je odměňovat měli. Takže já bych byl velmi rád, kdyby k té změně došlo.

Možná, že budou více pracovat doma, na Ukrajině. Přece jen Zelenskyj vyzýval všechny Ukrajince, aby se vrátili na Ukrajinu.

To je sice pravda, ale čím je chce Zelenskyj živit? Jakou práci jim chce nabídnout? Já si myslím, že bude asi ještě chvíli trvat, než Zelenskyj přesvědčí lidi, že to myslí skutečně vážně a že chce, aby na Ukrajině byl konečně klid. Samozřejmě, to souvisí i s vyřešením zvěrstev a potrestáním těch, kteří tento stav zavinili. Proto jsem říkal, že tam bude určitě celá řada případů pro mezinárodní soudní tribunál.

Výsledky voleb na Ukrajině – je to vyjádření naděje lidí na nějaké změny nebo oč se jedná?

Ano, myslím si, že je to vyjádření naděje a že je to především volání po změně toho stavu.

