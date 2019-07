Box se Zemanem. Vyhrál Hamáček odvoláním ministra kultury?

Česká republika nebude mít za osmačtyřicet hodin ministra kultury. A víte, co, drazí čtenáři, jak se jeví, není to žádná tragédie. Naopak, na české politické scéně je slyšet mírný jásot. Prezident Miloš Zeman dva měsíce od doručení návrhu premiéra Andreje Babiše odvolal ke 31. červenci ministra kultury Antonína Staňka za ČSSD. Na sociálních sítích o tom informoval mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček.

„Prezident republik poděkoval doc. Antonínu Staňkovi za jeho práci, zejména za péči o záchranu kulturních památek, a za odhalení zneužívání veřejných prostředků v resortu ministerstva kultury. V této souvislosti prezident republiky očekává, že dvě trestní oznámení, která ministr kultury doc. Antonín Staněk podal, budou pečlivě prošetřena," stojí v prohlášení zveřejněném ředitelem Odboru tiskového Kanceláře prezidenta republiky.

Znamená to, že letní okurková politická krize je částečně vyřešena. Ten, který měl odejít, ministr Staněk, odešel. Ten kdo měl zůstat, ČSSD ve vládě, zůstal. Teď už zbývá doladit maličkost. Čeká se, až do křesla ministra kultury usedne místopředseda sociálních demokratů Michal Šmarda. A jestli vůbec.

Pokud si ale ČSSD myslela, že vzpourou proti hlavě státu vytluče nějaké body za umělecký dojem a bude mít vyšší preference, tak je strana Jana Hamáčka na omylu. Podle posledního průzkumu společnosti Median je popularita sociálních demokratů 8 procent a visí za SPD. Od posledního průzkumu Medianu si polepšili o 0,4 procenta. Jinak řečeno, o statistickou chybu.

To je zároveň odpovědí na otázku, jestli má politická krize valnou cenu a není-li to zbytečná tahanice o jména, která voliči nic neříkají a ti jen žasnou nad tvrdohlavostí Jana Hamáčka a jeho strany. Ta okurková krize se může jevit jako nějaká improvizovaná výplň mezi protesty Milionu chvilek pro demokracii, které na podzim opět začnou burcovat proti vládě a prezidentovi.

Jen pro připomenutí, o co v kauze šlo. Staněk v polovině května podal demisi, kterou ale Zeman nepřijal. Důvodem demise byla kritika veřejnosti, která se na ministra kultury snesla po odvolání šéfů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Prezident to viděl jinak a argumentoval svůj negativní postoj k demisi tím, že Staněk odhalil zneužívání veřejných prostředků a neměl by za to být trestán.

Sputnik se zeptal na hodnocení aktuální politické situace Filipa Zachariáše, politologa a člena širšího vedení KSČM. To, že prezident Zeman odvolal ministra kultury Staňka, dokonce předčasně, před termínem 31. července, nemá podle něho žádný klíčový vliv. „Myslím, že v tomto případě už na dnech úplně nesejde," říká expert.

Podle slov pana Zachariáše sociální demokracie box s prezidentem Zemanem o ministra kultury nevyhrála. Tímto způsobem nastalou situaci vyložit nelze. „ČSSD z tohoto už nemůže vyjít jako vítěz. Nikdy," míní.

A jaký má dnešní rozhodnutí hlavy státu přímý dopad? Bude nový šéf státní kultury brzy jmenován? A bude to Michal Šmarda? „To záleží na panu prezidentovi. Myslím, že jeho postup se v této vleklé kauze ukázal jako nejrozvážnější. Spolu s KSČM, která požadovala zejména vyšetření prohřešků odvolaných ředitelů, na které se v rámci celé kauzy tak trochu zapomnělo," říká politolog.

Nabízí se otázka. Kdo nejvíce těží ze současné krize? Podle pana Zachariáše to rozhodně nejsou zainteresované politické strany. O tom signalizuje i průzkum společnosti Median. Kdo tedy?

„Myslím, že zejména novináři, protože mají během okurkové sezóny o čem psát. Za KSČM hlavně vnímáme, že se plýtvá energií, zatímco potřebujeme řešit dostupnost bydlení, které je předražené, žalostně nízké mzdy a důchody, nebo otázku sucha a dostavby důležité infrastruktury, neboť tisíce lidí jsou denně v zajetí protahovaných a špatně naplánovaných oprav," říká Filip Zachariáš.

