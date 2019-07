Projde Sněmovnou náhubek na Zemana? Poslanci mají důstojnou variantu

Už je jasné, kdy se Poslanecká sněmovna pokusí nasadit prezidentovi Miloši Zemanovi náhubek. Pokus pocházející od senátorů je předem odsouzen k nezdaru, ale podle pravidel k němu dojít musí. I když je tu jedna varianta, jak by se poslanci mohli vyhnout ostudě a konfliktu s Pražským hradem. O všem hezky popořádku.

Předseda dolní komory Radek Vondráček předpokládá, že návrh ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana bude jedním z bodů programu první schůze v září po nynějších parlamentních prázdninách. Až návrh ústavní žaloby do Sněmovny doputuje, stane se z ní standardní sněmovní tisk a organizační výbor nebo Vondráček jej zařadí do návrhu programu schůze. Bude to poprvé, co se tak stane.

Aby se ústavní žaloba dostala k Ústavnímu soudu, musela by pro návrh hlasovat aspoň třípětinová většina, tedy nejméně 120 poslanců. S ohledem na rozložení sil v dolní komoře, kde má většinu vládní koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM, a také s ohledem na pozice hnutí SPD to není pravděpodobné.

Žaloba na hlavu státu, jak je už známo, pochází z horní komory. V Senátu pro návrh ústavní žaloby na prezidenta hlasovalo 48 ze 75 přítomných senátorů, potřeba bylo nejméně 45 hlasů. Proti bylo 20 senátorů, sedm se hlasování zdrželo.

Sám Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost a odmítl, že by jeho kroky byly v rozporu s ústavou. Bylo by velmi originální, kdyby se prezident republiky hlasování o žalobě zúčastnil. Zajisté by Zemanova přítomnost podnítila prezidentovy stoupence i odpůrce, a samotné projednání žaloby by mělo jinou atmosféru. Poslanecká sněmovna by se okamžitě probudila z letní letargie.

Ale musí se žaloba v Poslanecké sněmovně projednávat? Je tu jedna finta, která může zachránit poslance od trapasu a tvrdé kritiky prezidenta Zemana. Je všeobecně známo, že prezident své politické protivníky nešetří. A není rozdíl mezi tím, jestli někdo proti prezidentovi hlasoval nebo se jen takticky zdržel. Tou fintou je zdržování. Kdyby poslanci návrh neprojednali do tří měsíců, takzvaně by spadl pod stůl. A byl by klid.

Bouře ve sklenici vody

A bude? Sputnik exkluzivně ví, že poslanci SPD zaručeně během hlasování nepodpoří návrh ústavní žaloby na Miloše Zemana. Našemu zpravodajskému webu to řekl známý člen SPD, držitel medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně, bývalý rektor Vysoké školy Evropských a regionálních studií Lubomír Pána.

„Domnívám se, že cílem žaloby není ‚zkrotit‘ prezidenta Zemana, ale zviditelnit Senát a některé senátory. Zviditelnit proto, že se většina obyvatel České republiky domnívá, že Senát je nadbytečnou institucí v našem ústavním pořádku. Proto senátoři, kteří podávají žalobu, se chtějí zviditelnit u odpůrců prezidenta Zemana a zvýšit tak alespoň u nich prestiž Senátu,“ soudí Pána.

To, že tato žaloba je bouří ve sklenici vody, můžeme podle něho doložit tím, že žaloba nebude schválena v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, což předkladatelé nejspíše dobře vědí.

„Vědí také, pokud právníkům v jejich řadách zůstalo alespoň trochu právního povědomí, že žalovat něco, co se odehrálo v jiném volebním období, nemá šanci na úspěch. A navíc, pokud si připomeneme poslední výtku k panu prezidentovi ohledně odvolání ministra kultury, tak jen připomínám, že v Ústavě ČR není pan prezident vázán žádným termínem. A troufnu si dodat, že u všech tří prezidentů od založení ČR se ustálily takové ‚ústavní zvyklosti‘, že prezident není stroj na podpisy, ale že má právo nechat si řádně objasnit od předsedy vlády jeho návrhy a teprve následně po jejich řádném zvážení, pokud na nich bude i nadále předseda vlády trvat, tak splní svou ústavní povinnost a návrhy podepíše. Stalo se tak vždy za pana prezidenta Havla, Klause a děje se tak i za pana prezidenta Zemana,“ říká politik.

Pána se domnívá, že by právě z těchto důvodů žalobu nepodpořil. „Předpokládám také, že ji nepodpoří většina poslanců PSP ČR a v žádném případě ji nepodpoří žádný z poslanců našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).“

Čistá matematika

Žaloba nemá šanci na úspěch. Alespoň čistě matematicky. Má smysl, aby se jí Sněmovna zabývala? Pokud se o ní nebude jednat 3 měsíce, tak bez zlé krve přestane platit. „Souhlasím, že je zbytečné, aby se Sněmovna žalobou vůbec zabývala. Má mnoho jiných starostí a měla by řešit problémy, které trápí občany České republiky. Tady vidíte rozdíl mezi Sněmovnou a Senátem Parlamentu České republiky. Senát se zabývá zbytečnostmi a věcmi, o kterých ani sám nemůže rozhodovat. A naopak Sněmovna se zabývá zákony, které bezprostředně ovlivňují život lidí,“ míní docent Pána.

A je tu ještě jedna klíčová otázka, která zaměstnává pravicovou opozici a „chvilkaře“. Je nutné dávat prezidentovi Zemanovi „náhubek“?

„Pan prezident Zeman byl v přímé volbě zvolen nejvyšším představitelem našeho státu a má tak právo hájit zájmy ČR a mluvit za všechny naše občany. Jeho legitimita je daná volbou všemi občany České republiky a nejvyšší volební účastí občanů České republiky (66,6 %) ze všech možných voleb,“ říká Pána. To se podle jeho mínění nedá srovnávat s legitimitou jednotlivých senátorů, kteří jsou voleni za mizivé účasti pohybující se od 10 do 20 %.

