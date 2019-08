Česko na kraji nové krize? ČSSD chce víc peněz

ČSSD vs ANO

Sociální demokraté si na ministerstvo kultury ještě ani nedosadili svého ministra a už opět hrotí situaci. Mysleli jste si, že odvoláním Antonína Staňka končí letní okurková politická krize? Tak to jste na omylu. ČSSD si našla další záminku k tomu, aby vyhrožovala odchodem z vládní koalice.

Před jedenácti lety Miloš Zeman nazval svůj kabinet vládou sebevrahů. Jaké označení by asi dal Andrej Babiš svému kabinetu? Vláda protipólů? Koalice se zuřivým trpaslíkem? Hnutí ANO musí být nemile překvapeno, že její sociálnědemokratický partner jej opět tlačí do kouta a vyhrožuje koncem vládního projektu. O co jde tentokrát? Prezidenta Zemana se to netýká.

ČSSD není spokojená se současným návrhem rozpočtu a pro svoje resorty chce zhruba 20 miliard korun navíc. Na tom by nebylo nic hříšného. Sociální demokraté chtějí peníze pro důležitá ministerstva. Chtějí navíc pět až šest miliard pro ministerstvo vnitra, 11 miliard pro ministerstvo práce a sociálních věcí, jeden a půl miliardy pro ministerstvo zahraničí a stejnou částku pro ministerstvo zemědělství. Dalších 700 milionů navíc má podle nich dostat resort kultury, který je zatím bez šéfa.

Jenže, pokud sociálnědemokratičtí ministři nedostanou do svých kasiček přidáno, vedení ČSSD hlásí, že může odejít z vlády. „Aktuální návrh rozpočtu je nerealistický, neumožňuje splnit priority vládního prohlášení a priority, které tato vláda včetně pana premiéra opakovaně deklaruje. Pokud nebudeme moci plnit program vlády, pak musíme být připraveni ji opustit,“ drsně prohlásila místopředsedkyně ČSSD a ministryně sociálních věcí Jana Maláčová.

Předseda strany byl mírnější. Novinářům sdělil, že chce ministryni financí Alenu Schillerovou lidově řečeno ujednat k smrti, až mu na jeho sumy kývne. Na dotaz, jestli by neshoda na rozpočtu znamenala odchod ČSSD z vlády, Jan Hamáček odpověděl: „To by znamenalo, že ten rozpočet by nebyl předložen jako koaličně dohodnutý.“ A sociální demokraté by pro něho ruku asi nezvedli.

„ČSSD má historické DNA, že zdroje jsou. Je ale taky potřeba, abychom byli rozpočtově odpovědní a abychom nepřijímali na ministerstva lidi ze svých stran, ale podle pravidel,“ reagoval na požadavky ČSSD premiér Babiš.

Trend je jasně čitelný. V sociální demokracii převládají dva proudy. Jedna skupina by se ráda trhla z vládní koalice a ví, že nezajímavé ministerstvo kultury není přesvědčivá záminka na rozdíl od hádky o rozpočet. Druhá skupina si myslí, že krizí okolo ministra kultury ČSSD posílila a může Andreje Babiše cupovat na kousky. Premiér Babiš k tomu dává záminku. Poslední dobou příliš sebejistě nevystupuje. Musí řešit velké množství problémů - nejen s Čapím hnízdem, a tak svému koaličnímu partnerovi popustil uzdu.

Taktická chyba ČSSD

Signalizuje rozpočtové ultimátum ČSSD, že se koaliční vláda neudrží do Vánoc? A co budou v takovém případě dělat sociální demokraté, jejichž preference nerostou? Sputnik o pravděpodobné nové politické krizi hovořil s politickým analytikem a sociologem Janem Klánem.

„Musíme si uvědomit jednu věc. Nikdo ČSSD do vlády s hnutím ANO nenutil. Bylo to jejich rozhodnutí. Dle mého názoru udělali taktickou chybu, když nezůstali v opozici a vládu podporovali na podobném konceptu, jako to dělá KSČM. Je vidět, že ČSSD za sebou pořád táhne stín svých hrobařů typu Bohuslava Sobotky. Jan Hamáček je nevýrazný a přijde mi jako utrmácený různými spory a nerozhodností. Jeden den říkají, že odejdou z vlády, pak zase říkají, že počkají. Je to jejich schizofrenie a doplácí na to ve volbách. Nejhorší na celé věci je, kde vzít peníze a nezvyšovat daně? Jenže ČSSD se nechala zatáhnout do hry, kdy chce zvýšit daně v oblasti služeb a tak se může krásně stát, že tímto zásahem budeme platit více peněz za teplo a elektřinu. Sice se vybere více peněz, ale lidé budou ještě více naštvaní, protože už nyní meziročně narůstají ceny zejména základních potravin do astronomické výše," říká bývalý poslanec za KSČM, který dobře zná českou politickou scénu.

O co sociálním demokratům jde? Snaží se využít situace a vymámit víc peněz? Nebo to je šikovná záminka k opuštění vládní koalice? Pan Klán usuzuje, že chtějí vymámit více peněz na své často nerealistické kroky, které do jisté míry hraničí s jistou mírou populismu. „Ono to jde do určité chvíle dělat lze, ale do nekonečna to nejde a ještě v případě, kdy nemáme zavedeno například progresívní zdanění, tak se nikam nehneme. Daňová progrese je běžná v různých státech Evropy a na západ od nás na tom nevidí nic špatného. To jen u nás se říká, že to nejde, protože je to diskriminační. Jenže není. Je to jistý druh solidarity, kdy někdo, kdo má hodně peněz prostě bude platit více do společné kasy. Na tom by se dal postavit budoucí sociální stát,“ soudí analytik.

Kdyby ODS šéfoval Klaus junior, už by dávno vládl

Nemyslí si, že by ČSSD opouštěla koalici. „Kdyby totiž chtěla, tak to udělala dávno a různé handrkování třeba ve vztahu k prezidentovi Miloši Zemanovi je toho jasným důkazem. Můj odhad je, že ČSSD ve vládě zůstane, protože se bojí předčasných voleb, které by zcela jistě vyhrálo opět hnutí ANO, protože má na své straně téměř všechen voličský elektorát ČSSD,“ říká.

Ale je tu ještě Andrej Babiš? Nechá se premiér vydírat sociálními demokraty? „Andrej Babiš je profesionál a na vydírání nebude z jeho firmy zvyklý. Politika se samozřejmě dělá jinak a je často postavena na kompromisech a dohodách. Nyní jsou na stole dvě věci: buď zadlužit náš stát, což se děje každým dnem a současná společnost je globálně postavena na dluhu, nebo jít cestou zvyšování daní. Pokud jde o zvyšování daní, tak to se negativně odrazí ve voličských preferencích, protože se bude sahat lidem na jejich peníze a na to jsou vysoce hákliví. Pak se může stát, že by mohla opět vyhrát i pravice, která říká, že nebude zvyšovat daně. Daňová soustava musí být postavena na několika pilířích, kam já řadím hlavně progresivní zdanění, poté digitální daň a daň z kapitálových výnosů. Poté sem připočtěme slavné DPH a máme celek. Hnutí ANO se ale často brání zdanění bank nebo pojišťoven,“ poznamenává expert.

Navíc musím poznamenat, že pokud by ODS šéfoval třeba Václav Klaus mladší, tak by už dávno s Babišem vládl, protože mají více věcí společných. Andrej Babiš se nenechá vydírat, a když půjde do tuhého, tak řekne, že si můžeme střihnout nové volby. Těch se totiž on nebojí,“ říká Klán.

