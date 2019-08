7 zahraničních TV seriálů, jež u čtyřicátníků vyvolají nostalgii. Pamatujete si je i vy?

Chceme vám připomenout deset zajímavých seriálů, na něž jste možná pozapomněli. Využijeme toho, že na kanálu YouTube jsou k dispozici úvodní znělky k nim. Autor tohoto článku je přesvědčen, že stačí otevřít tuto časovou konzervu, aby si člověk rázem vzpomněl, že „tohle přece zná“. Na jednu stranu tu jsou seriály jako MASH, které vídáme řadu let pořád znovu (hovoříme-li tu o běžně dostupných TV stanicích). Běží v jakési smyčce, takže si spoustu dílů můžete dát repete. Na druhou stranu existují seriály, které jsme u nás viděli jen jedenkrát. Je to škoda. Byly kvalitní a zasluhovaly by si opakovat. Tento článek je motivován také tím, že se nám smrskla nabídka obchodu s DVD na Václavském náměstí (Bontonland), zmenšil se přinejmenším tzv. „volný výběr“. Tím spíše si pojďme trošku osvěžit paměť a zavzpomínat. Ano, člověk si dnes může poskládat vysílané pořady sám, jak bylo ale řečeno, některé tituly nejdou koupit, protože nejsou na trhu. Následuje seznam zajímavých seriálů, z nichž některé (podotýkáme slovo některé) jsou u nás méně dostupné.

1) Místo setkání: letiště (Treffpunkt Flughafen /NDR, 1986)

Východní Německo (NDR) provozovalo leteckou společnost Interflug. Seriál „Místo setkání: letiště“ zachycoval příběhy posádky dálkového letounu Iljušin Il-62. Mohli jsme sledovat i u nás osm dílů tohoto dobrodružného příběhu o pilotech a letuškách z východoněmecké letecké společnosti. V diskusi na YouTube se k tomuto seriálu vyjádřil pisatel Arthur Hirschfeld takto: „Jsem překvapen, že ATC komunikace (Air Traffic Control, pozn.) na Letišti Schönefeld (SXF) byla uprostřed osmdesátek v NDR již tenkrát vedena v angličtině. Nakonec,“ odpovídá si pisatel sám, „blízko se nacházel Západní Berlín s letišti jako Flughafen Berlin-Tegel (TXL) a Letiště Berlín-Tempelhof. Interflug létal z Berlína do vzdálených destinací viz Havana (Kuba), Hanoj (Vietnam) či do západoevropských destinací, které běžně používají angličtinu jakožto standardního jazyka ATC.“ Co dodat, ženské pisatelky a diskutérky na vláknech fór si pamatují na „hezkého pilota“, jehož ztvárnil herec Walter Plathe, jemuž to tenkrát skvěle seklo.

2) Cesta za duhou (Chasing Rainbows /Kanada, 1988)

0.42 vteřinou vstupní znělky začíná krásná melodie, již jsme mohli slýchávat ještě před rozpadem federace na začátku a konci vysílání každého dílu (dílů bylo celkem 14) tohoto seriálu. Je pod ním podepsaná režisérská dvojice William Fruet a Bruce Pittman. Seriál plný lidských osudů a lásky zachycuje dobu konce I. světové války. Domů do Kanady se vrací vojáci, kteří si byli rovni na frontě. Po návratu do Montrealu se však začínají projevovat sociální rozdíly. Protože jsou hrdinové mladí, snaží se v životě uspět. Nové podmínky je nezřídka postaví proti sobě a je otázkou času, zda stará přátelství vzdor novým protivenstvím vydrží. Jedná se o nesmírně půvabný a vtipný seriál. U nás nebyl nikdy (pokud si je autor článku vědom) reprízován. Má mistrné zpracování a je vsazen do časově zajímavé doby, kdy se ke slovu derou nové vymoženosti techniky, kdy svět vstupuje do řvoucích let dvacátých. O skvělém soundtracku není ani možné mluvit, je třeba jej slyšet. Jedním slovem – excelentní jazz. Zkrátka tento seriál se tvůrcům nadmíru povedl a pokud jej někde uvidíte, rozhodně si jej kupte, hlavně se na něj podívejte. Stojí to za to. A my, co si ho pamatujeme, nezapomeneme na báječnou Julii Stewartovou či na filmové hrdiny Jake Kincaida a Christophera Blaina.

3) Co přináší řeka (All The Rivers Run /Austrálie, 1983)

Australský seriál „Co přináší řeka“ má docela slušné hodnocení na ČSFD. Portál nám připomíná obsah seriálu. Spanilá Philadelphia Gordonová (v podání Sigrid Thorntonové) má nalézt s rodiči nový domov v Austrálii. Loď však ztroskotá, Philadelphia přichází o rodiče. Na cestě ke strýci Charlesovi, jenž má spolu s chotí Hester převzít výchovu mladé slečny, je nutné podniknout pouť na kolesovém parníku po řece Murray. Není divu, že se Philadelphia zakouká do pohledného kapitána parníku Brentona Ewardse (ztvárněný hercem Johne Watersem). Příběh je zasazen do roku 1890. Vypráví o následném životě dvojice, o tom, jak si musí Philadelphia zvolit, zda investovat část dědictví do kolesového parníku či zda zapomenout na život na řece a věnovat se malířství v Melbourne. Dnešní čtyřicátníci si jistě vzpomenou na jiné australské seriály uplynulých let, viz „Skippy“ či „Škola zlomených srdcí“ (Heartbreak High)… Poslední jmenovaný byl již mnohadílným seriálem o několika sezónách. Co přináší řeka, podobně jako Cesta za duhou – to byly malé televizní seriály se slušnou kvalitou.

4) Sandokan (Itálie / Francie / Západní Německo / Velká Británie, 1976)

Lidé, kterým je po čtyřicítce tento seriál znají z doby, kdy chodili do školky. I tento seriál je zasazen do 19. století, do Malajsie, která usiluje o to, aby se vymanila z koloniálního poddanství. V hlavní roli se představil Kabir Bedi, který je svými začátky spojen s pověstným Bollywoodem, indickou továrnou na sny. Velice charizmatického herce, propůjčivšího své postavě neméně uhrančivou vizáž, známe i z novějších západních seriálů, není nutno jej představovat. Dnešní čtyřicetiletí však asi nezapomenou na Bediho jakožto na „malajského Tygra z Mompracemu“, galantního piráta, který si myslí na lepou Lady Mariannu… Pisatel Ebon na ČSFD vzpomíná: „Byl to prostě fenomén doby stejně jako céčka, nebo Šmoulové, bez ohledu na kvalitu. Dnes se nad ním usmíváme, ale kdo tenkrát neměl tričko se Sandokanem, ten byl out. Stále si pamatuji, jak jsme si hráli na postavy ze Sandokana a holky se hádaly, kdo bude Perlou Labuanu. Jméno Kabir Bedi znal každý.“ Zpěváci Petr Kotvald a Stanislav Hložek nazpívali v 80. letech titulní píseň seriálu Sandokan také česky. Tak co, pamatujete si na legendární skok Sandokana, při němž rozpáral tygrovi břicho?

5) Čáryfuk (Catweazle /GB, 1970-1971)

Je britský TV seriál pro děti, v Británii vysílaný ve dvou sezónách, každá měla po 13 dílech. U nás si popleteného kouzelníka a mága pamatujeme jako Čáryfuka, jenž nosil v kapse žábu „Tačvúda“ a svůj nožík jménem „Adamkos“ (nebo tak nějak). V seriálu si zahrála i herečka z Československa Hana Maria Pravda, ta po roce 1948 emigrovala na Západ. Seriál začíná tak, že se Čáryfuk dává na útěk před normanskými pronásledovateli. Vrhá se do vod rybníka, avšak pomotané zaklínadlo Čáryfuka ho přenáší v čase. Ocitá se ve 20. století. Zde na čaroděje čeká fůra legračních dobrodružství. Už jen takové setkání s rozsvícenou žárovkou je pro kouzelníka ukázkou moci bohů či démonů… Když si člověk představí, že na tak povedených filmech rostly generace, zalituje, že z vysoko nasazené laťky se dnes poněkud slevuje. Jen se zamysleme, hrdinou seriálu je vlastně otrhaný a zapáchající bezdomovec, který naváže přátelství s teenagerem Cedricem z dobře situované rodiny z 20. století (žije s rodiči na zámku). V seriálu jsou tu a tam zajímavě stylizovaná ponaučení. Herec Geoffrey Bayldon, v seriálu si zahrál Čáryfuka, zemřel teprve nedávno v roce 2017.

6) Spadla z nebe (Spadla z oblakov)

Je slovenský seriál, který autor tohoto článku viděl v české televizi všehovšudy jednou, a sice před mnoha lety (na počátku 80. let). Je to s podivem, ale tento seriál je znám spíše na Slovensku. Pojednává o dívce, která přiletěla z vesmíru a zažívá rozličné příběhy společně s pozemskými dětmi. Seriál má velmi chytlavou vstupní písničku. Pro potřeby českého mladého diváka byla otextována také česky. Autor článku si nevzpomíná, že by tento seriál byl u nás (ČR) reprízován. Jen pro zajímavost: Pokud jste padesátníci, možná si vybavíte film Klaun Ferdinand a raketa. Zpět ke slovenskému seriálu. Na Slovensku je mimo jiné známý citát z filmu: „Cožpak jsi Majka z Gurunu“? Majka z Gurunu je totiž hlavní postavou seriálu. Tato věta má ironický smysl: „Cožpak jsi spadl/spadla z nebe?“ Nabízíme vám vyslechnutí znělky seriálu, třeba si vybavíte malou dívku, která létala, chodila po vodě a které svítil opasek…

Zde by se dalo pokračovat takovými seriály jako těmi z Polska: Bolek a Lolek; Slavný lovec Pampalini; Pampalini při úleku provolával větu „Ó, Donno Kláro!“ (mimochodem, písničku Ó, Donna Klára! Nazpíval maďarský zpěvák Pál Kalmár. Napište nám, je-li vám něčím povědomá…). Pěkný byl duchařský seriál Randall a Hopkirk. Vzpomínáte na typickou seriálovou hlášku: „Marty, musíš to okamžitě zjistit!“ Co třeba takové seriály jako Děti z Kouřové hory; Dva roky prázdnin; Jack Holborn atd. Dívali jste se? Pokud máte rádi ty zamilované, letmo připomínáme takové filmy na pokračování jako Paní z Monsoreau či Ptáci v trní. Pokud jste na Sci-fi, kdysi byl populární v Československu seriál o mimozemské bytosti Čoky (Chocky /GB, 1984). Malý chlapec Matthew ve škole neprospívá. Vše se změní, jakmile si jej vezme na paškál mimozemský návštěvník.

Náš výčet zakončíme tak, jak jsme začali. Letecky.

7) Rytíři nebes (Les Chevaliers du ciel / FR, 1967)

Čtyřicátníci ještě jako odrostlejší kluci mohli sledovat např. na TV NOVA (1994) příběhy neohrožených pilotů Tanguye a Levardura sedlajících svištící supersonické stíhačky konstrukce delta známé pod označením Mirage. Tyto Mirage z šedesátých let, na nichž předváděli oba piloti své filmové kousky, lze vidět v leteckém muzeu ve Zruči u Plzně. Je smutné, že Jacques Santi, představitel Tanguye, zemřel v roce 1988 a jeho kolega Christian Marin (Levardure) v roce 2012, když mu bylo přes osmdesát let…

Celá písnička z leteckého seriálu:

Ústřední písničku z francouzského seriálu si lze díky YouTube vychutnat v podání zpěváka Johnny Hallydaye (1943-2017).

Hitparáda seriálů zde byla vybrána náhodně, jak si autor článku seriály zcela spontánně vybavil. Mezi jeho nejoblíbenější patří kanadský seriál Cesta za duhou. Pokud máte jiné oblíbené, napište nám o nich. Co vás v nich zaujalo, inspirovalo, jak se vám líbili herci, příběhy, písničky.

