„Přírodní zákony a selský rozum nezmění ani maxi celebrity.“ Poslanec za SPD se vyjádřil k uzákonění LGBT sňatků

Začneme sportovní perličkou. Nebo jen perličkou, ve které figuruje známá sportovkyně. Snowboardistka Šárka Pančochová loni na jaře oznámila, že se hlásí k bisexuální orientaci. Je soukromá osoba a je to její soukromá věc. Není to tak dávno, co se na sociálních sítích pochlubila, že se zasnoubila se svou americkou přítelkyní Kaileen Lareeovou, která byla dříve vdaná a s exmanželem má dceru. To je ostatně také její soukromá věc.

Česká olympionička ale své „zásnuby“ náhle zrušila. A její důvod zavání politickým nátlakem. „Rozhodly jsme se, že se nevezmeme, dokud nebudou v České republice povoleny sňatky osob stejného pohlaví,“ oznámila z nějakého důvodu anglicky Pančochová na sociální síti Instagram.

V pondělí se na Palackého náměstí v Praze, improvizovaném pražském Hyde Parku, měl konat happening pod názvem Politici a političky (ne)jsou fér. Cílem akce mělo být zesměšnit politiky, kteří se kriticky vyjadřují o homosexuálních svazcích, a také apelovat na poslance, aby konečně projednali přijetí zákona o homosexuálních manželstvích. Účast přislíbila až moc známá herečka Martha Issová a její méně populární kolega Jiří Zeman. Jenže to organizátorům příliš nevyšlo. Sluníčko se na ně neusmálo. Ale o to nejde.

Jde o něco jiného. O nátlak. V obou případech se veřejně známé osobnosti snaží přinutit české politiky ke kroku, který posouvá intimní život do roviny, kam dle našich kulturních tradic nepatří. V minulosti se politici snažili situaci vyhnout kompromisní obezličkou. Homosexuálům bylo před třinácti lety umožněno uzavírat registrované partnerství. Dokonce, a to mnozí z našich čtenářů určitě neví, od roku 2016 homosexuálové v registrovaném partnerství mohou adoptovat děti. Formálně to ale nebude společná adopce.

Partnerství nese řadu právních rysů shodných s normálním manželství. Jenže to aktivistům nestačí. Proto prosazují zákon o homosexuálním manželství. Co obsahuje? Třeba zrušení definice manželství jako svazku muže a ženy. Má jít o svazek dvou lidí. A stoupencům homosexuálního manželství také vadí, že registrovaní partneři nemají ze zákona právo na dva pracovní dny volna na homosexuální svatbu.

Návrh zákona se ale v Poslanecké sněmovně zašprajcoval. Loni na podzim bylo projednání návrhu v prvním čtení přerušeno a letos koncem března odročeno. Asi na neurčito. Proto se aktivisté a jejich celebrity šponují.

Sputnik se zeptal na situaci a názor na návrh zákona o homosexuálním manželství Jiřího Kohoutka, poslance za SPD a místopředsedy sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

„Manželství je svazek muže a ženy. Nijak to nesouvisí s občanskými právy. Před zákonem si jsme rovni, ale před přírodou ne. Tam jsme muž, žena, dítě, savec a tak dále. Máme jen dvě pohlaví a ta jsou nezbytná pro fungující rodinu s dětmi. Ta je základem státu. Ani homosexuál se nenarodí ze svazku dvou gayů, a proto stát musí podporovat a upřednostňovat normální rodinu. Platí to tisíce let. Přírodní zákony a selský rozum nezmění ani takové maxi celebrity a ‚intelektuální kapacity‘ jako béčkoví herci, recitátoři cizích textů,“ říká známý český politik.

Bude se stejného postoje držet celá Poslanecká sněmovna?

Podle Kohoutkova názoru tento návrh nemá smysl, jelikož „rovná občanská práva máme zaručena“.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce